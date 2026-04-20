Ensayo general de Simón Boccanegra, tercer título de la 59º temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria

El Teatro Pérez Galdós sube el telón de Simon Boccanegra, la obra "más insólita, compleja y extraordinaria", según el director artístico de Amigos Canarios de la Ópera (ACO), Ulises Jaén, que se representará los días 21, 23 y 25 de abril, a las 20.00 horas. Se trata del tercer título de la 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus.

La ópera, que se ha representado en cinco ocasiones en este festival, «tiene un reparto de primerísima calidad», encabezado por el barítono mongol Ariunbaatar Ganbaatar en el papel protagonista, y que completan la soprano Mirien Urbieta-Vega, el bajo Riccardo Fassi, el tenor Fabián Lara, el barítono Germán Olvera y el tenor Francisco Navarro, entre otros.

Noticias relacionadas

Simon Boccanegra es una ópera en tres actos (más un prólogo) que combina la intriga política con el drama familiar. Ambientada en la Génova del siglo XIV, narra la historia de Simón Boccanegra, un antiguo corsario que se convierte en Dux (gobernante) de la ciudad. Años atrás, había tenido una hija secreta con Maria, hija de su rival Jacopo Fiesco, pero la niña desapareció misteriosamente.