La mirada hiperrealista de Lousa desde Gran Canaria

Desde que realizara su primera exposición en 2014, el pintor y fotógrafo Manuel Lousa ha logrado acumular más de cuatrocientos cuadros en los que incide en ese hiperrealismo relajante e hipnótico que recorre cualquier paisaje del mundo desde Gran Canaria.

Nacido en Betanzos en 1949, y residente en la Isla desde 2006, este médico especialista en neurología jubilado, ha publicado en la revista norteamericana The New England juournal of Medicine fotografías de Las Palmas de Gran Canaria con títulos como San Juan (2001), Calle Perojo (2002), Dracaena drago (2004) y de Fuerteventura como El Cotillo (2006). Pero la mayor parte de su producción artística de Lousa es la pintura con visiones acrílicas de los paisajes canarios y gallegos. Las espectaculares orillas y eterna primavera de Canarias contrastan con los verdes profundos y las costas escarpadas de Galicia.

Docente del curso de doctorado de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid con el título Creatividad y cerebro (2008 y 2009) con referencia al arte y la demencia, su exposición Azul y verde en la Galería de Arte de la sede institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2014) ya mostró esa personalidad artística de intensos colores y un trazo firme y claro siempre en acrílicos.

La pasión por sombras y reflejos en el mar

«Lo que más me gusta es hacer sombras y reflejos en el mar», señala el artista. «Soy totalmente autodidacta, mi artista de referencia es Sorolla, pero también Van Gogh, Velázquez, y algunas cosas de Miró y de Picasso». Como neurólogo, Lousa ha estudiado la evolución de la pintura y la creatividad en el cerebro porque «hay zonas más creativas como el lóbulo frontal que se desinhiben más fácilmente», apunta. Pero, por otro lado, señala que «no conozco mi guía de la inspiración. Simplemente, hago fotos, las paso a mi ordenador y pinto desde casa». Aunque reconozca también que «el cuadro nunca se acaba. Siempre hay cosas que rectificar como fondos o líneas». Sobre la demencia y la pintura, el artista señala que «los artistas suelen ser rebeldes, no están de acuerdo con las normas, hacen cosas fuera del contexto social» y veces tienen personalidades muy llamativas.

Los fármacos en la creatividad

«También los fármacos intervienen en las fases de la creatividad. De hecho, muchos pintores eran esquizofrénicos o se daban a la drogadicción». Siendo el hemisferio frontal el de la conducta, «en multitud de ocasiones lo liberamos con ese tipo de drogas, de hecho, en muchas culturas, como los chamanes, se drogan para estar en contacto con los espíritus. En el MOMA han hecho varios estudios sobre ello». Por ejemplo, el pintor Jackson Pollock, que estaba siempre embriagado, «ponía los lienzos en el suelo y los pintaba en vez de con pinceles con botes», aclara. Por otro lado, el «artista Franco Magnani, «con demencia frontal, tenía una conducta obsesiva y sólo pintaba cuadros de su pueblo». Y en las obras de Willem de Kooning, por ejemplo, «se aprecian con claridad los cambios entre antes y después de padecer una demencia», subraya.

Sus cuadros, sin embargo, son todo lo contrario. La mayoría muestran escenas relajadas de campos, playas, ríos, casas, soles, barcos o misceláneas de una forma extremadamente sobria.

La sencillez como objetivo

Y la sencillez de su objetivo se manifiesta en cómo sus últimas obras llevan títulos como Pinos, Tierra Chá I, II y III, Cañas, Agapantos, Ciruelas japoneses, Naranjas verdes, Primavera en Fasnia, Ampolas, Charco azul de El Hierro, Las Canteras, La Graciosa, Fuerteventura, Orilla I y II, Lanzarote, Foz, Esteiro, Riazor, Ola, Tres palmeras, Camariñas, Ría de Betanzos, Isla Seivane I, II y III, Río Miño, Río Eo, Río Támoga, Betanzos, Castelo, Puesta de sol en Tejeda, Puesta de sol en Mogán, Tres barcas, Dos barcos, Muelle deportivo, Dunas, Mar en cristal, Mariposa I y II, Gama de colores, Socorrista, Pañuelos o Pompones.

Unas imágenes, en definitiva, sometidas a su capricho a través de un trazo siempre preciosista que imprime a sus obras un carácter de esmero, a la vez que levemente desdibuja los contornos para acercarnos a un sentido de ensoñación fuertemente adictivo.