Fabio García analiza el mural de Jesús Arencibia del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas

El profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y escritor Fabio García Saleh analiza este miércoles, 22 de abril, a las 19.00 horas, el mural de Jesús Arencibia en el Salón de Actos del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas (Calle León y Castillo, 44). Se trata de la segunda de las cuatro jornadas divulgativas que, con el título de Cuarteto de luz y sombra, propone descorrer el velo que se oculta en los frescos del maestro Jesús Arencibia.

La faceta más sobria y humanista del pintor de Tamaraceite

En esta segunda cita, Fabio García explorará una faceta más sobria y humanista que la primera del pasado 15 de abril en el Hotel Santa Catalina. Fabio García Saleh utiliza el espacio físico de Las Palmas de Gran Canaria como un escenario vivo, invitando al espectador a dejar de ser un observador pasivo para convertirse en protagonista de una investigación en curso donde paganismo y cristianismo, tradición y brujería se entrelazan bajo capas de pintura. Concebido como una travesía cronológica y espacial por cuatro puntos neurálgicos de la capital grancanaria, este ciclo de acceso libre y gratuito está impulsado por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

La tercera visita tendrá lugar el 29 de abril en el Salón de Plenos del Cabildo de Gran Canaria. Y el broche final, el 6 de mayo, será en el Paraninfo del Rectorado de la ULPGC, cerrando el ciclo en el corazón de la vida académica.

La Gran Canaria mágica, esotérica y oculta

La elección de Fabio García Saleh como guía no es casual. Autor de la reciente novela El banquete de las brujas, cuya trama se sumerge en una Gran Canaria mágica, esotérica y oculta, aporta una sensibilidad literaria y una profundidad académica necesarias para interpretar el lenguaje hermético de Arencibia. Su labor consistirá en traducir la «luz y sombra» del artista, revelando por qué estas obras siguen interpelando al espectador décadas después de su creación.

"Arencibia no fue solo un pintor, sino un auténtico narrador de espacios”, describe García Saleh. “Sus murales encierran múltiples capas de significado que trascienden lo meramente decorativo. Pintados en iglesias y espacios públicos durante la dictadura, contienen mensajes cifrados y símbolos heréticos entre escenas aparentemente costumbristas. A través de estas visitas guiadas, el público podrá acceder a explicaciones in situ que favorecen una conexión directa con la escala y la fuerza expresiva de las obras”.

Una reivindicación de la observación atenta

En un contexto dominado por el consumo visual rápido y efímero, iniciativas como esta reivindican la observación atenta y el valor de un patrimonio que a menudo pasa desapercibido. “Se trata de un acto de justicia poética”, señala. “Este ciclo invita a la ciudadanía a volver la mirada hacia estos grandes relatos pictóricos que, desde los muros de nuestros edificios públicos, hablan de nuestra identidad y de nuestra memoria colectiva”.

Como dice uno de los personajes de su novela: “Los tesoros más valiosos son los que están enterrados a más profundidad”. Quizás también lo estén en los muros de una ermita olvidada, esperando a que alguien los descifre.