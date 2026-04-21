Hirahi Afonso concluye su gira canaria con su estilo «unificado»

Hirai Afonso concluirá la gira canaria de su segundo disco Lo puro con dos conciertos en ambas capitales del Archipiélago en los que, asegura, mostrará cómo ha logrado alcanzar un estilo «definitivamente unificado». El timplista grancanario actuará este sábado, 25 de abril, en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, y el 22 de mayo en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos eventos comenzarán a las 20.00 horas y estará acompañado por los músicos Ner Suárez Álvarez, Julia Rodríguez Hernánde, Antonio Luis Torres Vega y Alberto Manuel Limiñana Oliva. «Luego haremos conciertos por la península», asegura. «Tras un año y medio de actuaciones hemos estado en México, en el Womad de Inglaterra, Barcelona y Madrid. Y la idea es terminar allí», añade.

Sobre la evolución de su estilo, el músico es tajante. «Me dicen que renuevo el timple. Pero en realidad no estoy haciendo nada que no haga otra gente con estilos más comunes. Lo que sí creo que estoy consiguiendo es que se entienda mejor mi universo sonoro. Es una cosa complicada, pero que estoy logrando. Es lo que más me produce orgullo porque veo a la gente cantando mis temas en los sitios a los que acudo», añade.

Colaboración con muchos artistas

Su capacidad para trabajar con muchísimos artistas muy conocidos siempre se salda de una forma positiva tanto en su debut Memento como en el segundo álbum Lo puro. «Tengo la fortuna de poder rodearme de gente a la que admiro como Valeria Castro o Pedro Guerra, y más allá de lo profesional, es gente que se respeta. Yo me meto en unos embolados tremendos haciendo estas uniones porque al final hay que cuadrar con todos ellos, pero ellos siempre quieren colaborar», añade. El último caso ha sido el de Quevedo con quien apareció presentando el tema Ni borracho que aparecerá en el nuevo disco del cantante El baifo.

La experiencia de México e Inglaterra

Precisamente, el pasado mes de febrero, Afonso concluyó una gira mexicana que le levó por Tampico, Xalapa, Puebla y Ciudad de México. «El instrumento llama la atención siempre. Pero en México se asemeja mucho a las jaranas que son instrumentos tradicionales que ellos tiene allí para el huasteco o el huapango. Pero yo siempre abogo porque hable más la música que el instrumento en sí mismo y lo que mas sorprende es el espectáculo musical. Siempre genera un poco de sorpresa, pero en seguida se vuelca toda la atención en la música». Precisamente, en dos de esos conciertos, Afonso compartió escenario con Eloy Zúñiga, el zurdo, «que toca la jarana huasteca ya que ambos recuperamos música de la tradición aportando cosas propias», precisa el músico.

Y sobre la experiencia inglesa, señala que «los públicos son diferentes, pero la gente conecta igual con lo musical. México es más fácil porque la gente comprende el texto, pero en Inglaterra alucina bastante porque es una cultura ajena».

Poco antes, el timplista además, formó parte del último espectáculo de Mestisay junto al Coro de Voces Búlgaras. «Otra experiencia enriquecedora aunque en ese caso la parte musical fue compuesta por mí y Teddy Bautista».

Sus maestros Hosé Antonio Ramos y 'El Colorao'

Un aspecto que pocos destacan es que el timplista tuvo como profesores y maestros a José Antonio Ramos y Domingo Rodríguez el colorao. «Yo empecé con cinco años a tocar. Yo soy de Gran Canaria, pero viví en Fuerteventura porque mis padres trabajaban allí. Pero José me abrió el panorama y el espectro de lo que se podría hacer con el instrumento más allá del folclore, al cual respeto, admiro un montón, y le tengo un gran cariño, pero me enfoqué un poco más en buscar sonoridades que no se hicieran tanto con el timple entonces», aclara. Aunque también afirma que «tampoco estoy inventando, simplemente ya están por ahí y yo únicamente los voy mezclando y cogiendo de aquí y por allá».

El músico asegura que «siempre intento que la tradición esté en mi música, aunque la gente no lo note, pero cuando se me juzga porque no soy tradicional o no respeto la música tradicional, me toca un poco la moral, porque lo respeto más que mucha gente».

Y subraya que «la gente del gremio piensa que uno no respeta la traición por no tocar folías y malagueñas» o por apoyarse en la vertiente regional. «Yo tampoco abogo a eso, porque lo fácil es apropiarse de que el timple es el símbolo musical de las islas, y lo que realmente me importa es tocar y disfrutar, seguir creando cosas para el instrumento, y con el paso de los años hacerse respetar por el público, que es lo importante, y es el que tiene la última palabra».

Horizontes cambiantes de 'Lo puro'

En Lo puro Hirahi Afonso encara horizontes cambiantes entre el folclore profundo y electrónica con timbres urbanos, cubanidad y jazz. «Yo estoy supercontento por lo que ha ocurrido con este disco, y estoy ilusionado de poder terminar la gira en el Guiniguada y poder disfrutar de ese último día de despedida». Para ello «vamos a tocar todos los temas del disco con un espectáculo especial».