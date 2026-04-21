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Quevedo lo hace oficial: estas son las canciones de su nuevo disco

El artista canario sorprendió al mundo con el lanzamiento de su próximo disco, El Baifo

Así es &quot;El Baifo&quot;, el nuevo álbum de Quevedo.

Así es "El Baifo", el nuevo álbum de Quevedo. / Capi Cabrera

Aarón Cabrera Artiles

"El Baifo" será el tercer álbum en la trayectoria del artista grancanario quien, a sus 24 años, ya se consolida como uno de los intérpretes españoles más escuchados tanto en el panorama nacional como internacional.

Quevedo logró reunir a más de 20.000 personas en la zona de La Puntilla tras publicar una serie de historias en Instagram con un mapa de la ubicación y la mítica frase: "y en el cielo ocho estrellas brillarán".

Espectáculo de drones en Las Canteras para anunciar el nuevo disco de Quevedo, 'El Baifo'

Espectáculo de drones en Las Canteras para anunciar el nuevo disco de Quevedo, 'El Baifo'

La Provincia

El cantante asombró al mundo con un espectáculo de drones sin precedentes en el Archipiélago, marcando un antes y un después en la promoción musical en las Islas.

El cielo de Las Canteras, iluminado por siluetas icónicas como el Roque Nublo, el Teide o las ocho estrellas que conforman Canarias, fue el escenario de una noche mágica que ya es historia de la música urbana.

¿Cuáles son las nuevas canciones de Quevedo?

El nuevo proyecto del artista no es una simple colección de temas, sino una obra bien cuidada que nace del arraigo. Tras el despliegue visual en Las Canteras, se ha confirmado que el disco se compone de un repertorio cuidadosamente seleccionado donde cada canción parece brillar con luz propia:

  1. Está en casa
  2. Caprichoso
  3. El Baifo
  4. Gáldar
  5. Scandic
  6. Al golpito
  7. 2010 y pico
  8. Algo va a pasar
  9. Flakito
  10. Hookah y calor
  11. Mi balcón
  12. La Graciosa
  13. Ni Borracho
  14. Hijo de volcán
Ambiente previo al evento de Quevedo en Las Canteras

Ambiente previo al evento de Quevedo en Las Canteras

La Provincia

Esta estructura no es casual. "El Baifo" no solo marca el regreso de Quevedo tras su retiro temporal, sino que consolida un nuevo registro donde la identidad canaria se fusiona con los ritmos que lo han convertido en un icono global.

Cada uno de sus títulos guarda una conexión directa con las ocho estrellas que iluminaron Las Canteras, prometiendo ser la banda sonora de este 2026.

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El cielo de Las Canteras fue solo el principio de una nueva era que promete llevar el orgullo canario a lo más alto del panorama mundial.

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