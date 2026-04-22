El ciclo de improvisación de la Sala Insular de Teatro arranca este fin de semana con un karaoke bar en escena

«Hay tantas formas de improvisar como personas hay en el mundo». La frase del actor Efraín Martín sirve como punto de partida para presentar la cuarta edición del ciclo de improvisación que aterriza en la Sala Insular de Teatro (SIT) de Las Palmas de Gran Canaria durante los meses de abril y mayo.

La propuesta presenta un total de cuatro espectáculos distribuidos a lo largo de diferentes semanas y arranca este sábado 25 de abril a las 19.30 horas con el viaje teatral de Encrucijadas, de la mano de la compañía Vives Impro.

Sobre el escenario, la improvisadora Romina Vives propone una puesta en escena poco habitual: «Se va a montar un karaoke bar dentro de la SIT», explica. Un espacio que funcionará como detonante narrativo en una noche que se plantea como irrepetible y en la que el público también puede participar.

Objetos como recuerdos

Así, la pieza combina una parte de texto escrito con escenas improvisadas que surgirán a partir de objetos, entendidos como recuerdos de ese bar en su último día antes de cerrar. «Habrá historias improvisadas a partir de los recuerdos», explicó la actriz, que estará acompañada por Efraín Martín, Rafa Villena y la improvisadora invitada Ana Puerta. «Es una famosa de la impro, se podría decir que es una de las mejores a nivel mundial», recalca Vives.

La propuesta mezcla humor, emoción y una mirada que conecta con la desaparición de espacios cotidianos de la capital grancanaria. «Hay una crítica social en torno a todos esos bares míticos de la ciudad que nos han cerrado, como El Gallinero o La Barbería», subraya la improvisadora, que hace hincapié en que, para ella, este ciclo también es una oportunidad «para probar cosas nuevas».

Más propuestas

La improvisación se subirá de nuevo a las tablas de la SIT el sábado 2 de mayo con Cajón de sastre 2.0, de Improcanarias, de la mano de Adri Torrijos y Alejandro Rod. En este caso, el punto de partida será el propio público, que compartirá anécdotas personales que los intérpretes transformarán en escenas en tiempo real. «Hemos querido generar nuevas dinámicas y rescatar algún juego clásico», señaló Rod, que subrayó que trabajan con «una pequeña estructura y poco más» para dejar que la improvisación marque el ritmo de la función.

El 16 de mayo será el turno de Anartistas con su montaje Título Provisional, un espectáculo que combina humor absurdo, crítica social y referencias a los clásicos de la literatura universal. Ideado e interpretado por Jacobo Santiago, Isaac B. Dos Santos y Rayco Marrero, con música en directo de Toti Medina, el formato permite encadenar distintos sketches a partir de una temática común. «Volvemos a investigar en la impro, a divertirnos y a mezclarlo con nuestra irreverencia», explicó Dos Santos durante la presentación.

El cierre llegará el 23 de mayo con el espectáculo 60 minutos en blanco, de la compañía Improacción, con Efraín Martín, Abraham Santacruz, que contarála participación del dramaturgo Luis O'Malley.

La propuesta plantea el reto de construir una obra teatral completa en una hora, a partir de las indicaciones del público, que decidirá elementos como la temática, los personajes o el espacio. «Es un espectáculo totalmente improvisado», afirmó Martín, que destacó además que la función busca dialogar con los espectadores sobre qué es -y qué no es- la improvisación. «No solo no te vamos a responder, sino que si vienes a verlo te vamos a generar más dudas», subrayó.

Éxito

El director artístico de la SIT y del Teatro Cuyás, Gonzalo Ubani, definió el ciclo como «uno de los puntales de la programación» y valoró la acogida del público, con las primeras funciones prácticamente llenas. «Es una verdadera gozada poder programar cuatro espectáculos de este estilo con gente de aquí», señaló, destacando el crecimiento de una propuesta que alcanza su cuarta edición.

Las cuatro piezas comparten la impro como base, pero difieren en sus lenguajes y estructuras: desde un bar que se convierte en escenario hasta un espacio en blanco que se llena en tiempo real, el ciclo dibuja un recorrido por distintas formas de entender esta disciplina, siempre con el público como parte activa del proceso.

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Ubani resumió esta idea con una comparación: «Ocurre lo mismo que con los músicos de jazz. Para improvisar, hay que saber mucha más música que el músico que se pone delante de la partitura». Una reflexión que apunta al conocimiento y la preparación que hay detrás de cada función. Un trabajo previo que sostiene un formato que, aunque se perciba como espontáneo, exige mucho trabajo y una capacidad de adaptación constante.