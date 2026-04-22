‘El Rey Puma’, el canario que cambió la historia del fútbol

Hubo un tinerfeño que cambió el fútbol para siempre. Inventó el marketing deportivo y una marca como Puma no hubiese sido lo que es hoy sin su olfato empresarial. Fue un visionario que entendió que los futbolistas iban a mover el mundo. Vivió adelantado a su tiempo unos cien años. Su nombre era Hans Henningsen y es ahora el protagonista de El Rey Puma, el documental estrenado ayer en el Auditorio de Tenerife y que relata una historia conocida por pocos pero que es crucial para el devenir del fútbol y los miles millones de euros que mueve cada año a lo largo y ancho de todo el planeta.

Mediareport, productora de Prensa Ibérica en las Islas, y Radio Televisión Canaria (RTVC), con la colaboración de la productora Ailalelo y el Gobierno de Canarias, sacan a la luz la vida pública y privada de este desconocido personaje que, tras estrenarse ayer en Santa Cruz de Tenerife, se puede disfrutar ya a través de la plataforma Canarias Play. Además, el próximo miércoles, a las 22:30 horas, se podrá ver en la Televisión Canaria. A partir del próximo mes de junio, la cinta de 90 minutos también estará disponible en otras plataformas audiovisuales, como Movistar Plus.

El estreno de El Rey Puma contó en la tarde de ayer en Tenerife con la presencia de diferentes personalidades del mundo de la cultura, el deporte y la política canaria. Por el Auditorio de Tenerife pasaron el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, o el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, entre otros. También estuvieron presentes jugadoras del Club Deportivo Tenerife Femenino y su vicepresidente, Julio Luis Pérez, o el futbolista y primer capitán del Club Deportivo Tenerife, Aitor Sanz, así como una representación de la Federación Tinerfeña de Fútbol. En este estreno tampoco faltaron familiares del propio Hans Henningsen, que continúan viviendo en Tenerife y que en algunos casos han seguido su estela y continúan vinculados al mundo del fútbol.

‘El Rey Puma’, el tinerfeño que cambió la historia del fútbol

A lo largo de 90 minutos, El Rey Puma relata buena parte de la vida del tinerfeño –hijo de padres alemanes– quien estuvo vinculado al periodismo deportivo y que, desde un papel discreto pero decisivo, ayudó a transformar el marketing deportivo del último siglo. El documental muestra a un hombre que entendió antes que nadie el enorme valor comercial de asociar grandes estrellas del fútbol con marcas deportivas.

La cinta arranca con el episodio por el que el trabajo de Henningsen pasó a la historia, una jugada publicitaria ya mítica: en el Mundial de Fútbol del año 1970, el brasileño Pelé se detuvo en mitad del campo antes de que diera comienzo un partido de cuartos de final y dedicó varios minutos a atarse sus botas, logró así que las cámaras de todo el mundo enfocaran claramente la marca de sus zapatos, Puma.

El documental producido y creado por Arturo Lezcano y dirigido por Fernando Ureña Mumary usa ese histórico momento como símbolo de un cambio de era, puesto que a partir de ese momento el deporte dejó de ser tan solo una competición y se convirtió también en un gran escaparate global para las marcas.

De este modo, El Rey Puma muestra cómo Henningsen contribuyó a elevar a Puma y a construir relaciones con figuras legendarias que no se limitaron únicamente a Pelé y que también alcanzaron nombres como Maradona. La cinta muestra que detrás de muchos hitos mediáticos del fútbol hubo estrategas casi invisibles, como es el caso de este tinerfeño del que prácticamente no se conserva ninguna biografía y que falleció hace once años.

‘El Rey Puma’, el tinerfeño que cambió la historia del fútbol

Hans Henningsen enseñó a grandes marcas como Puma que debía tratar bien a sus atletas y, por eso, más que un retrato deportivo clásico, este nuevo documental hace hincapié en la visión, influencia y negocio que está detrás de las ideas innovadoras de este carismático tinerfeño. Más allá de desgranar los detalles de la vida del canario, la cinta también explica cómo nació buena parte del patrocinio deportivo tal y como funciona hoy en día.

El productor ejecutivo y creador de El Rey Puma, Arturo Lezcano, habló durante el estreno de los meses de trabajo que han sido necesarios para dar forma a esta película, que comenzó a gestarse en enero de 2024, tras recibir una llamada del director general de Prensa Ibérica en Canarias, Orsini Ruiz Torices, quien le habló por primera vez de Henningsen y lo animó a investigar sobre su misteriosa figura. «En aquel momento era solo un nombre para mí, y cuando comencé a escarbar me sorprendí porque, al igual que él, yo también viví muchos años en Argentina y Brasil, y también formé parte del entorno audiovisual del fútbol, pero nadie me había hablado nunca de él», relató el periodista, quien precisó que el documental se ha rodado en Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Madrid y Tenerife. Lezcano celebró, así, el trabajo realizado por el equipo técnico, parte del cual acudió ayer al estreno del documental, y destacó el apoyo de Mediareport y de RTVC.

Precisamente, el administrador general del Ente Público Radiotelevisión Canaria, César Toledo, indicó que este documental fue el primer trabajo que vio cuando llegó hace pocos meses al cargo y «me sorprendió mucho, al igual que espero que les sorprenda ahora a los espectadores». Definió a Henningsen como una persona «valiente» y recordó que fue un inmigrante que supo aprovechar al oportunidad de formar una vida en un nuevo país, donde emprendió a unos niveles por pocos esperados. Toledo afirmó que, como apasionado de la comunicación no verbal, fue capaz de fraguar «un gesto que cambió para siempre la historia del marketing deportivo y del propio deporte en sí, por lo que tiene un gran mérito todo lo que hizo».

Indicó que esta es la primera vez que la Televisión Canaria estrena este tipo de contenido, «un documental que, por su calidad, estamos seguros que se podrá ver en las grandes plataformas a nivel mundial». Por todo ello, afirmó que «nos llena de orgullo, como televisión y también como canarios, poder contar con un producto como este porque se trata de una historia que estoy seguro que va a emocionar al público y que nos va a poner los pelos de punta».

A lo largo de documental, familiares, conocidos y expertos del sector analizan, no solo la vida de Henningsen sino también el devenir del sector futbolístico y, sobre todo, la trastienda de la publicidad en el deporte. El ahijado del protagonista de la cinta lo resumió todo a la perfección: «Para marcas como Adidas, Hans fue el dolor de huevos más grande de la historia». Entre sus peculiaridades, aquellos que lo conocieron rememoraron que el tinerfeño «se bañaba en perfume, sabía de ópera, de restaurantes y de vino, y tenía una red de contactos muy importante».

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En cualquier caso, Arturo Lezcano celebró que el desarrollo de este documental haya permitido que afloren sentimientos y, sobre todo, «palabras de todo tipo pero en la mayoría de los casos, palabras buenas». «Hans también fue campeón del mundo» y ahora El Rey Puma ya es de todos. Disfruten del espectáculo.