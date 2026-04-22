Estas son las nuevas colaboraciones de Quevedo: "El Baifo" sorprende al mundo al ritmo canario

El cantante, que sorprendió al mundo desde Las Canteras, ha desvelado por fin los nombres que le acompañarán en "El Baifo", prometiendo sacudir la industria musical. Con una mezcla explosiva de talento local y figuras de talla mundial, el artista grancanario demuestra que se puede conquistar las listas globales sin perder el acento ni las raíces.

¿Cuáles son las nuevas colaboraciones de Quevedo?

El joven artista ha sabido equilibrar el peso de la escena canaria con alianzas internacionales de primer nivel; y es que este álbum no es un proyecto individual, sino una suma de talentos.

"El Baifo" incorpora colaboraciones que expanden el registro de Quevedo hacia nuevos horizontes. La lista definitiva incluye a referentes del merengue y lo tropical como Elvis Crespo y Tonny Tun Tun, quienes comparten espacio con la fuerza urbana de La Pantera, Lucho RK y Juseph.

La apuesta por las raíces queda finalmente sellada con las participaciones de Nueva Línea y Los Gofiones, reforzando así su vínculo inquebrantable con la cultura canaria.

¿Qué significa la imagen de su portada?

La ilustración principal, diseñada con colores vivos, tiene como protagonista absoluto a un baifo. Al elegir esta figura tan característica de la ganadería canaria, Quevedo no solo titula un disco, sino que rinde un homenaje directo a la cultura de las islas.

Es una declaración de intenciones donde el artista abraza su identidad y sus raíces, demostrando que, a pesar del éxito internacional, sigue manteniendo intacta la esencia y el habla de su tierra.

Así es "El Baifo", el nuevo albúm de Quevedo / Capi Cabrera

Con el lanzamiento de "El Baifo", Quevedo no solo lanza un nuevo disco, sino que vuelve a demostrar que para ser universal no hace falta dejar sus raíces de lado, convirtiendo este álbum en el evento musical del año para las islas y para el género urbano a nivel mundial.