Un ‘Fausto’ espacial sobrevuela el inicio del Festival de Cine

La aparición de un Fausto espacial sorprendió a todos aquellos que anoche asistieron a la gala inaugural del 25º Festival de Cine de Las Palmas en el auditorio Alfredo Kraus. La proyección, en la sala sinfónica, del clásico de Murnau junto a la actuación de la banda Gaf y La Estrella de la Muerte quizás haya sido la forma más original de comenzar esta fiesta del cine ya que invitó a los asistentes a una verdadera experiencia cósmica de la unión entre el cuarto y noveno arte en su faceta más original y vanguardista. Y de una manera sutil y coherente. Y es que la de anoche fue, ni más ni menos, que la confluencia de dos de las grandes herencias del arte teutónico en un mismo show. Por un lado, el cine expresionista alemán a través de su realizador más influyente. Y, por el otro, la vanguardia sonora del krautrock germano con su máximo representante en Canarias.

Los momentos importantes

Previamente, el actor Asier Etxeandía hizo de maestro de ceremonias tras dar paso a las intervención de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que dio la bienvenida al evento, hizo un repaso por los momentos más importantes durante los próximos 11 días hasta el próximo 3 de mayo. El actor vasco empezó hablando del ciclo Camera obscura y las películas mudas con actuaciones en directo como la que se proyectó ayer y que incluirá sorpresas inauditas como la presencia de un benshi en dos títulos japoneses. El actor vasco siguió hablando de las sextas Jornadas del Oficio Cinematográfico que hoy celebra dos sesiones en el mismo Auditorio Alfredo Kraus, a las 13.00 y 17.00 horas. El resto del evento, que se celebrará en el Cine Yelmo de Las Arenas, incluye la entrega del Premio Especial 25 Aniversario al maestro chino Bi Gan junto a su ciclo de ocho títulos que incorporan obras escogidas por el autor y una charla con el prestigioso realizador asiático tras la proyección de su imprescindible filme de 2026 Resurrection.

Las proyeciones en Yelmo de Las Arenas

Etxeandía también destacó las proyecciones de Canarias Cinema, la Sección Oficial de 10 largometrajes y 15 cortos, la siempre sorprendente Panorama, Panorama España, Linterna Mágica, Banda Aparte, Déjà Vu, La noche + freak, y la novedad de este año más original con sesiones especial tributos o tesoros restaurados del cine indio clásico a través de la Film Heritage Foundation. Pero no sería justo dejar de analizar lo que deparó la magnífica noche inaugural. La banda formada en esta ocasión por Mladen Kurajica, Alejandro Padrón, César Chinarro, Eduardo Villalobos y Felipe González Cabezas, ofreció un set de 12 movimientos en los que, a la instrumentación clásica de guitarra, bajo, batería y teclados, se unían efectos, sistemas modulares, beats con un resultado entre Tangerie Dreams y Portishead, y con toques a veces eclesiásticos, y otros oscuros y góticos como el propio filme, durante una hora y 47 minutos.

Una creación de cinco semana

«Todo el repertorio es nuevo. Piezas todas originales para la películas que hemos creado en las últimas cinco semanas empezando desde cero», señalaba el líder Mladen Kurajica poco antes del concierto. «Siempre nos movemos en nuestro terreno, y aunque la música está un poco adaptada a la banda sonora, los recursos, la estética, la ambientación sí es de Gaf», añade. El músico subraya que la película, al ser alemana, y cumplir cien años este 2026, «tiene un nexo con lo que hacemos nosotros y por eso quisimos meterle un toque Kraut-space de los años setenta alemán por el contexto». Pero, además, «compartimos bastante con la película muchas otras cosas como con el pensamiento de Goethe, que era un autor romántico pero también un pensador bastante nihilista, no conservador, que siempre buscaba algo más». En ese sentido, todo el tema filosófico-matafísico que reflejó en su novela y que se basa en «de buscar la plenitud en la creación, ser creador propio o dios de su propia obra tiene que ver con nosotros», pero trasladados al contexto moderno, que se resume en «alejarse de lo que está establecido para encontrar lo que uno quiere realmente expresar».

Del shoegaze al jazz

Y no es para menos porque una de las seas de identidad de Gaf y La Estrella de la Muerte, como de su banda hermana Gaf & The Love Supreme Arkestra, se basa en una suerte de shoegaze-space-krautrock-jazz realmente embriagador que lleva al oyente de la mano de manera hipnótica literalmente por un viaje sideral. «Encontramos una similitud tanto con Fausto como con Mefisto, que son las dos caras de una misma moneda e las obras de Goethe y Murnau, las sombras y las luces, lo oscuro y lo luminoso, ya que Gaf incorpora esos dos elementos en sus dos diferentes reencarnaciones».

Y siempre como fondo «todo ese contexto romántico, la destrucción de lo preestablecido, la negación de hacer lo que se supone que uno tiene que hacer. Fausto, en definitiva, representa muy bien todo nuestro contexto la música experimental que no se adapta a los moldes establecidos».

Una duda es saber si esta actuación se terminará materializando en un disco. «Somos bastante prolíficos», aclara el líder. «Nuestro técnico va a grabar todo por pista y en un momento dado puede que se aproveche ese material». Previa a esta actuación, Kurajica compuso la banda sonora del último documental de César Manrique Utopía de Miguel Morales. Y hay varios temas de la Surpreme Arkestra al principio y final del documental. «Nosotros siempre nos hemos considerado cinematográficos, pero es la primera vez que hacemos banda sonoro en directo. Por parte de la dirección del festival nos dieron vía libre y eso ayuda mucho porque ves el filme desde una perspectiva propia».

Unos privilegiados como formación canaria

Lo más complicado ha sido el minutaje tan largo «y quizás la parte costumbrista del filme porque nosotros somos más psicodélicos, y no queríamos darle el toque cómico ni comercial al sonido». Sea como fuera «para nosotros es un reto, aparte de un privilegio y orgullo, formar parte del festival» al que llegan por segunda vez ya que también estuvieron en el acto de apertura en 2018 con una obra basada en Mancini. «Se da la coincidencia de 25 años del festival y de Gaf, por lo que es un pequeño regalo de cumpleaños. Y es un sueño tocar en la sala sinfónica, es la máxima aspiración de cualquier banda del Archipiélago»