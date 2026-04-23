‘Fausto’ inaugura el 25º Festival de Cine entre los acordes de GAF

El director alemán Friedich Wilhelm Murnau tardó unos dos años en preparar el rodaje de la mítica película muda Fausto (1926), que este año cumple un siglo de recorrido desde su estreno como la producción alemana más cara de la historia. Aquel rodaje se prolongó fruto de la búsqueda constante del realizador de la meticulosidad y perfección a la hora de adaptar la leyenda popular nacional a la gran pantalla. Un reto superado con éxito que convirtió el filme en un clásico del cine germano que, 100 años después de su estreno, inaugura hoy la 25º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta noche, el legendario Fausto reviva una vez más ante la atenta mirada de los espectadores y las espectadoras que acudan a la apertura de la cita cinematográfica grancanaria que se celebrará en el Auditorio Alfredo Kraus, a partir de las 20.30 horas, con el actor vasco Asier Etxeandia como maestro de ceremonias. La proyección, que se enmarca en el apartado Camera Obscura, contará con el acompañamiento musical de la banda canaria GAF y la Estrella de la Muerte, una de las mejores formaciones de rock progresivo de todo el país.

Programación

La 25º edición del festival capitalino, la gran cita de referencia del Archipiélago con el cine de autor de distintas geografías, despliega el conjunto de su programación desde hoy hasta el próximo domingo 3 de mayo. Un total de 11 días dedicados al cine como arte en los que se podrá acceder a más de un centenar de obras diversas, ya que el programa procura que cada espectador pueda ver el máximo de títulos. La rejilla de programación y la selección de títulos asociados a los distintos apartados están disponibles en la página web: www.lpafilmfestival.com.

‘Sholay’, la mejor película de la historia de la India, se exhibe en la sección ‘Déjà Vu’. | LP/DLP

Todo ello, acompañado de la presencia de profesionales y expertos que invitan a la conversación directa y a generar lo que, para el director de la cita cinematográfica, Luis Miranda, es la esencia de un festival, «el deseo de hablar de cine».

Jornadas del Oficio

Así, antes del inicio oficial en el acto de inauguración, el Festival habrá comenzado a hablar de ello. Las Jornadas del Oficio Cinematográfico, las sextas asociadas al evento, pondrán en diálogo a grandes cineastas y actores del país. El director que más impacto ha causado en los últimos tiempos, Oliver Laxe, conversará con el periodista Carlos del Amor hoy, a las 17.00 horas; y mañana, a las 13.00 horas, Javier Cámara, Laia Costa y Asier Etxeandia abordarán asuntos relacionados con la interpretación; y esa tarde, también a las 17.00 horas, llegará el momento de una mesa que analiza dos formas diferentes de acercarse a la dirección, con Alberto Rodríguez y Albert Serra.

El homenajeado cineasta chino Bi Gan. | LP/DLP

Programación en Las Arenas

A partir de ese momento, las proyecciones tomarán Cine Yelmo Las Arenas con una curiosa iniciativa, y es que el Festival grancanario invitará a los jóvenes que tengan o cumplan 25 años, a sus proyecciones. Un pequeño gesto que obsequia a una parte de la población que conoce el certamen desde su nacimiento.

El Festival, que dedica su Premio Especial 25 Aniversario al maestro chino Bi Gan, «el cineasta joven más original y relevante que haya surgido en la última década, cuyas películas se cuentan por obras maestras», según el director de FICLPGC, ofrecerá el ciclo Bi Gan Blues, ocho títulos que incorporan filmografía y obras escogidas por el autor.

Pero desde el primer día, y a lo largo del fin de semana, el público asistirá a las proyecciones de Canarias Cinema, cuatro largometrajes y 14 cortos vinculados al Archipiélago que coquetean con los premios Richard Leacock del 25º aniversario. La selección traerá a la cita cinematográfica a los cineastas que han crecido junto al certamen, dando así cuenta de la evolución de la creación audiovisual isleña.

‘Tal vez’, de Arima León, en ‘Canarias Cinema’. | LP/DLP

Como viene siendo habitual, la «Sección Oficial», el sello que sitúa al de Las Palmas de Gran Canaria en el circuito de festivales, iniciará su recorrido el lunes 27 de abril. De lunes a viernes, la ciudad asistirá a los estrenos en España de 10 largometrajes y 15 cortos. Y a lo largo de todo el festival, el público podrá disfrutar de las secciones habituales de la programación: Panorama, Panorama España, Linterna Mágica, Banda Aparte, Déjà Vu, la citada Camera Obscura y La noche + freak. Que empiece la fiesta del cine.

Lugar: Auditorio Alfredo Kraus, paseo de Las Canteras

Hora: 20.30 horas.