Los caminos de Garci y los del cine actual

En la entrega de la IV Edición del Concurso José Luis Garci de cortometrajes, celebrada en la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el histórico y galardonado director acaparó la máxima expectación entre sus incondicionales que disfrutaron de una tarde inolvidable tanto durante la conferencia como en el coloquio de dos horas.

La aparición en el escenario de José Luis Garci fue el primer impacto favorable que me llevé, sencillo, cual párroco de una aldea perdida, con la deslumbrante «percha» de unos vaqueros y sin pestañear, cuando el Rector de la Universidad, Lluis Serra, le presentó, como «una de las figuras más influyentes del cine español e internacional, que ha enriquecido profundamentes nuestras vidas, y que no sólo ha creado películas inolvidables, sino que ha demostrado a lo largo de su trayectoria el poder emocional y transformador del cine». El afamado cineasta ha sido distinguido como Director Honorífico del Aula Cultural de Cine de la ULPGC.

He de confesar mi admiración por este auténtico número uno del cine español, que a estas alturas de su vida, se ha convertido en leyenda viva, en especial, para sus miles de simpatizantes que desde siempre le seguimos allá donde su autorizada y documentada voz nos cuente cosas, historias de un arte, «no el séptimo, sino el primero», matizó, «que nos presenta un cambio tan grande en ‘todo’, que lo que estaba no se ha ido todavía, y lo que llega, no termina de imponerse».

El primer español laureado con un Oscar en 1983 con Volver a Empezar, nos deleitó con respuestas para nosotros memorables del cine de ayer, del clásico, del viejo oeste, del español que marcó nuestra vida social en tantas épocas, de…. Cada pregunta era sinónimo de una lección magistral propia de un talento tan especial como el suyo.

¡Qué forma tan amena e inteligente de leer y transmitir el mensaje social, humano, emocional e histórico de cada secuencia ! Además, siempre expresado con sencillez, sin jactancias…

He de confesar que a mí también me hubiese gustado haberle formulado una pregunta; una reflexión; José Luis, por favor, unas pinceladas del comienzo de tu pasión por el boxeo, ¿fue cuándo viste muy joven, Marcado por el Odio de Robert Wise, con un impresionante Paul Newman? y ¿Qué sientes todavía cuando revives West Side History, con aquel eterno, Tonight” o cuando también muy joven, escuchaste en Madrid la inmortal Lili Marlen cantada por Marlene Dietrich? …

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A estas alturas de su vida, al apreciado Garci le llueven premios, homenajes y muestras de cariño y afecto por toda la piel de toro, sus palabras a veces son lamentos ; «El cine actual va por un camino, yo por otro, la gente deja de ir al cine, prefiere el ‘plasma’ de casa,... soy consciente de que el equivocado soy yo…las películas son ahora como platos combinados, ahí están las series que no acaban nunca… la verdadera incorporación creativa de la mujer al cine español es uno de los hechos más trascendentes e importantes que me ha tocado compartir en mi vida profesional», dijo.