Riesgo, investigación y crítica social en ‘Canarias Cinema’

La sección competitiva de Canarias Cinema es un apartado imprescindible dentro del 25 Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no porque se trate de obras realizadas en el Archipiélago, sino por la calidad este año de los títulos que compiten.

Se trata de títulos que destacan además por una originalidad, que busca la experimentación en muchos casos. Un cine de riesgo, investigación y crítica social que, seguro, se lo podrá difícil al jurado a la hora de decidir el palmarés de los premios Richard Leacock que se sabrá mañana lunes a las 10.00 horas. «El cine local tiene un nivel medio que ya quisieran muchas localidades con festival que dedican una parte a su cine», señalaba su director Luis Miranda, recientemente. «Pocos tiene la suerte de mostrar una calidad como la de estos títulos que compiten y para nosotros es un orgullo presentar estas obras que no tienen que envidiar a la cinematografía del resto del país, todo lo contrario, exhiben un nivel técnico muy superior», añadía a continuación.

Cuatro largometrajes y 14 cortometrajes

Y así ocurre con nada menos que 18 títulos en pantalla: cuatro largometrajes y 14 cortometrajes. Se trata de cineastas que, además, han crecido a la vez que la cita cinematográfica de la capital grancanaria. Por un lado, todos ellos reconocen cómo su afición cinéfila se creó al amparo de las películas que veían en cada una de sus ediciones. Y, por el otro, sus carreras se han ido consolidando a través de sus participaciones en anteriores años en otros apartados.

La selección se vertebra a través de la fuerza de los paisajes y el medio natural y el acento en la memoria cultural, histórica y social. Así, el director y productor tinerfeño José Ángel Alayón presenta en el evento el largometraje La Lucha (2025), en el que el paisaje majorero y la lucha canaria sustentan esta historia familiar, firmada por un autor que ha destacado por su filmografía en el certamen, con títulos como Entre perro y lobo (que produjo en 2020) o Slimane (2013). Un filme cuyo último pase está fijado para el próximo martes 28 de abril, en la Sala 8 de los multicines, a las 20.15 horas.

Arima León es otro nombre que ha crecido en el seno del certamen de la capital grancanaria, con media docena de cortos en Canarias Cinema, desde Elektra (2018) a Koyas (2025). Tal vez (2025) es su opera prima en formato largometraje: un drama sobre la condición homosexual en los años 60. El segundo pase de estya película está`prevista para el lunes 27 de abril, en la Sala 7 de los multicines, a las 17.15 horas.

Una intencionalidad mitológica

La productora canaria La Banda Negra es una de las impulsoras de Krakatoa (2025), film de Carlos Casas que ya ha lucido con éxito en varios festivales del circuito. La firma isleña, detrás de la cual operan Helena Girón y Samuel M. Delgado, se ha hecho fuerte en esta década de los 20, apareciendo en el festival con el corto Bloom (2023) y subrayando una intencionalidad mitológica en sus producciones. El segundo pase también de este título está fijado para el jueves 30 de abril, en la Sala 7 de los multicines, a las 12.00 horas.

Finalmente, en el apartado de largos de esta edición de Canarias Cinema concursa Por qué no escribo nada, de Isabel Fernández: un necesario documental sobre la vida de la escritora Carmen Laforet, coproducida por la firma canaria Imaco 89, que se estrena este mismo mes en el Barcelona Film Fest. Por qué no escribo nada se proyecta, en pase para jurado y público, en la Sala 4 de Yelmo Cines Las Arenas hoy, 26 de abril, a las 12.00 horas. Este domingo también, y en la misma sala, se ha programado primer pase, a las 20.15 horas. El segundo está fijado para el miércoles 29 de abril, en la Sala 5 de los multicines, a las 12.00 horas.

Firmas que han dejado su huella en la sección de cortos

A esto hay que añadir 14 cortos con firmas que han dejado su huella en esta sección. Es el caso de Marta Torrecilla con Somos Islas, Fátima Luzardo con Querido diario, o Fernando Alcántara con Acúfeno. Octavio Guerra con La mujer imaginada, tampoco ha querido faltar a su cita con el evento. David Delgado San Ginés es otro autor habitual de esta sección. Este año presenta Sonidos en el monte. Lo mismo que Jesús F. Cruz, que vuelve con Elles son, cruces de neón. Cayetana H. Cuyás, que mostró en 2025 su primer largo en el festival (The Prado & The Moon), estrena Escultura. Y Nayra Sanz Fuentes, que debutó en el certamen en 2009 con Anniversary, y que ha estado con varios cortos desde entonces, regresa con Cosecha. La cubana Carla Valdés, programadora de Insularia, participa en este apartado con Mariners. Y los fundadores de la Muestra de Cine de Lanzarote, Marco Arrocha y Busky Curbelo, lo hacen con Las mayorets.

Yon Bengoechea (Toma tierra) y Lucía Grimaldi (El pez rojo) adquieren esta vez más protagonismo desde el rol de la realización. Paula C. Ventura (documentalista) y Javi Armas (guionista y actor), por su parte, dirigen Kipuka, en torno al después en el volcán de La Palma.

Finalmente, la actriz Marta Fuenar dirige el intenso Muy bien, para completar una colección de trabajos heterogéneos. Hoy se podrán ver seis de estos cortos en una sesión a las 18.25. 00 horas.

Hablan los directores

Pero centrándonos en los largos, lo mejor es conocer el objetivo a través de sus directores. Así, el tinerfeño José Alayón dirige La Lucha (España, 2025, 92 minutos.) El argumento presenta a los personajes de Miguel (Tomasín Padrón) y su hija Mariana (Yazmina Estupiñán) que intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa, una pérdida que los dejó a la deriva, siendo el deporte vernáculo de la lucha canaria su refugio, su forma de superar el óbito y su forma de hacerse un lugar en el mundo.

De esta manera, Alayón une en La Lucha dos de sus elementos más recurrentes: la exploración de los vínculos familiares y la reflexión sobre la identidad colectiva. Viaje Films y Blond Indian respaldan el título, que ha contado con Marina Alberti como productora. Alberti, además, firma el guión junto al propio Alayón y Samuel M. Delgado.

«Yo escribí al principio pensando en el pueblo del que provengo, en La Camella, en Arona», afirma el director. «Pero después del casting y de la investigación, la historia nos llevó a Fuerteventura, que es uno de los lugares donde se vive la lucha con más pasión ahora mismo». Además, en el casting el equipo conoció a Tomasín Padrón que, aunque es de El Hierro, lucha en Fuerteventura, a Yasmina Estupiñán, que es de allí, e Inés Cano y su familia. «Me dejé llevar por ellos y por el espacio porque, al pasar tanto tiempo allí, me fui enamorando de la Isla. Nunca la había mirado desde la óptica del cineasta y creo que se trata de un lugar cargado de misterio, tiene algo duro y bello a la vez».

Para Alayón, «la separación entre las casas me pareció algo muy original porque la película también habla sobre esa incomunicación, sobre lo que no nos decimos». Además, las montañas tan grandes y antiguas, como los cuerpos de los luchadores, generan «una reverberación muy bonita». El director empezó a investigar sobre la lucha y se llevó una sorpresa con la belleza de la modalidad femenina.

«Una cosa que me gusta es no centrarme únicamente en la lucha, sino en todo lo que la rodea, en la capacidad de concentración y en el gesto de nerviosismo, porque la película juega todo el rato entre lo íntimo y el deporte y para lograr esa conexión me fijaba mucho en las caras», añade a continuación.

La cineasta canaria Arima León firma en su opera prima Tal vez (España, 2026, 116 min.), la improbable y sin embargo registrada historia de amor entre la poeta Natalia Sosa y la trapecista Pinito del Oro. León cuenta respecto a su primer largo que «todo empezó porque en 2017 comencé con mi proyecto de tesis doctoral sobre Literatura, sexo y subversión femenina. Y resultó que «la figura de Natalia Sosa me parecía interesantísima». Su idea inicial era empezar con un corto, pero después de tener una entrevista con Maveve Padilla, su sobrina, «a mí me explotó la cabeza, cuando supe como vivía su sexualidad», recuerda.

Un capítulo epistolar

«Y luego descubro el libro de Natalia, y allí hay un capítulo epistolar de diez años de correspondencia con Pinito del Oro», relata la cineasta, no sin apuntar cómo las fotografías del momento dan cuenta de la asistencia de la trapecista a la presentación del libro de Sosa. «Natalia habla desde la nostalgia, la tristeza, con un perfil tan isleño, con tanta magia, que conecté muchísimo con la historia. Vi entonces que tenía una dimensión más extensa, imposible de abordar en un cortometraje». Pero el filme muestra como ve la realizadora a la misma sociedad canaria: llena de miseria, pero a la vez de optimismo y resiliencia. «Porque eso era también lo que Natalia sentía”. Con Tal vez ha intentado «estar siempre en ese mundo a través de la palabra de ella».

Isabel Fernández no solo rescata la memoria de la escritora Carmen Laforet en su necesaria Por qué no escribo nada (España, 2026, 103 min.) con la interpretación de Mónica López en el rol de la escritora. «Carmen es un personaje muy poderoso», hace notar la directora. Aquí, construye el paisaje mental de la escritora, primera ganadora del Premio Nadal y toda una pionera de la literatura con mirada femenina.

Para Fernández, la historia de Carmen también está definida por «todos esos micromachismos, ese machismo que va por debajo. Algo que es difícil explicar para que se entienda todavía hoy: que sigue habiendo un marco infinitamente desventajoso para las mujeres en cualquier ámbito. Sí, sigue siendo difícil que se entienda». La realizadora catalana defiende así que Laforet «fue una pionera en todos los términos en el feminismo. Aunque no fue una mujer que hiciera bandera o causa de ello». Contra imágenes preconcebidas de la escritora, porque Carmen «tuvo un poco ese estigma de mujer conservadora, que escribió, se casó, tuvo niños… Y en realidad fue todo lo contrario: se separó y se fue sin nada. Y siguió viviendo con ese espíritu de escritor».

Una videoinstalación

Krakatoa (2026, 79 min.) es, en su concepción, mucho más que una película. La obra es susceptible de ser remontada como una videoinstalación con música y sonido interpretados en directo, con la impagable aportación del oscarizado Nicholas Becker. Y es que Casas propone al espectador toda una experiencia: la aventura de un marinero javanés después de una devastadora erupción volcánica que asola las islas de su océano. El director asume que «el tipo de cine que yo hago tiene un tipo de riesgo importante. Que los festivales tengan las agallas de presentarlo es relevante, sobre todo porque estamos viviendo un momento crítico en cuanto a la asistencia del público a las salas», reflexiona, para agradecer su elección en el certamen laspalmeño. Y es que «una de las razones por las que sigo haciendo cine es para probar cómo devolver al espectador al cine».

La única manera de trabajar esto era crear « un efecto sensorial y un trabajo de sonido impactante», explica. «Quería transmitir esas conexiones telúricas entre el espectador y el volcán de la manera más fuerte posible». Y ahí, «cuando la sala empieza a vibrar y la película llega a esas partes más sensoriales es, para mí, cuando empezamos a fusionarnos con el futuro en cuanto a experiencia se refiere».◼