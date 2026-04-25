Tony Bancroft, icono de Disney, aterriza en Animayo

La 21º edición de Animayo Gran Canaria -La Isla de Mi Vida-, anuncia la participación del prestigioso director, productor y animador Tony Bancroft (Tennessee, EEUU), codirector de la película Mulán, que acudirá por primera vez a un festival en España.

Con el patrocinio de U-Tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital (Madrid), el animador 2D apasionado de la animación, dirección, narración, creación y enseñanza a próximas generaciones, tendrá una participación plena del Festival cuya fase presencial se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria desde el día 6 al 9 de mayo, ambos días incluidos.

El miércoles día 6 de mayo a las 18.00 horas presentará el corto The Piano, de Avery Kroll, del que es productor ejecutivo. Con entrada gratuita hasta completar aforo, esta proyección especial tendrá lugar durante la Gala de Presentación de Invitados Estrella en Vivo que tendrá lugar en el Espacio CICCA.

El viernes día 8 (16.30 a 20.30 h), impartirá el taller Visual Storytelling: Think Like an Artist, Tell Like a Director;. Y el sábado día 9 (18.30 a 20.00 h), llega el turno de su master class Animation with a Legacy: Mulan, The Lion King, Aladdin and Other Unforgettable Films. A la finalización de cada actividad tendrá lugar la firma de autógrafos en las mismas ubicaciones. Las entradas para ambas acciones ya están disponibles a través de la web de Animayo.

Prestigio

En su día formado en uno de los centros más prestigiosos en el ámbito de la animación como es el

California Institute of the Arts (CalArts), Bancroft está considerado uno de los artífices del Renacimiento de Walt Disney Feature Animation en los años noventa. Su papel en el desarrollo de la animación y estilo visual de títulos emblemáticos de la época son ampliamente reconocidos y premiados. Además de ser el galardonado codirector de Mulán, junto a Barry Cook, como supervisor de animación y animador es el creador de personajes icónicos como Pumba de El Rey León, Iago de Aladdin, Din Don / Cogsworth de La Bella y la Bestia, Gárgolas de El jorobado de Notre Dame o Kronk de El emperador y sus locuras, entre otros.

Junto a estos, más títulos vinculados al trabajo de Tony Bancroft son El regreso de Mary Poppins (Walt Disney Pictures), Desencantada, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, El príncipe y el mendigo o el cortometraje de Disney del año 2023 por su 100 aniversario Había una vez un estudio. Con una consolidada carrera ligada a la creación visual, la dirección y la narración, Tony Bancroft es cofundador de The Bancroft Brothers Animation Podcast, junto a su hermano Tom Bancroft, así como cofundador del estudio Toonacious Family Entertainment, orientado a la producción de contenidos familiares.

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Bancroft, adicionalmente es cofundador de Animation Expo, la primera exposición de animación profesional del sur de Estados Unidos, y también es autor del libro Directing for Animation donde comparte su experiencia con las nuevas generaciones. ◼