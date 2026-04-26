Comienza la competición oficial con un drama de terror folclórico

La Competición Oficial a Concurso, formada por diez largometrajes que optan por la Lady Harimaguada de Oro en este 25º Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, comienza a exhibir al público los films que aspiran a dicho galardón con dos títulos concretos. Por un lado, el drama alemán de terror folclórico Trial of Hein (Der Heimatlose) de Kai Stänicke. Y, por el otro, el documental norteamericano Remake en el que se explora elementos de la vida personal de su autor Ross McElwee .

En cuanto a Trial of Hein, la película se proyectará en dos pases durante el día de hoy. El primero, para jurado y público, se exhibirá a las 9.15 horas, en Yelmo 4 Las Arenas. Mientras que el segundo, a las 20.00 horas, también en la sala 4, solo para el publico, contará con la presencia del propio director Kai Stänicke que aclarará las cuestiones que planteen los espectadores.

Mar del Norte

El argumento se centra en el personaje de Hein que, tras 14 años en el continente, lejos de su hogar, decide regresar a su isla en el Mar del Norte. Sin embargo, la comunidad no lo reconoce y lo considera un impostor. Para probar su identidad, es sometido a un juicio en el que participa todo el pueblo.

El filme, de 22 minutos de duración, se proyectará con subtítulos en español e inglés. Se trata del primer largo de este director nacido en 1986, que presenta su primer largo tras los cortos It’s consuming me, Golden, B., y Pace. La crítica internacional la ha recibido positivamente la obra considerándola «como una mezzcla entre drama de época y terror folclórico con gran belleza formal y riqueza temática». O también «un recorrido entre la mentira y la verdad acerca de los misterios de la identidad».

El tiempo y la memoria

Por otro lado, también dentro de la sección oficial a concurso de largo, hoy se proyecta el primer pase de Remake de Ross McElwee, también con dos pases. El primero será a las 12.00 horas, en Yelmo 4, para público y jurado. Y el segundo, en la misma sala, a las 17.30 horas solo para público. La película supone el regreso del documentalista norteamericano a la realización cinematográfica para explorar el tiempo y la memoria. Y lo realiza a través de imágenes de su fallecido hijo Adrian, muerto por sobredosis de droga en 2016, entrelazando su pasado cinematográfico común con un remake inacabado de Hollywood de Sherman’s March, creando una meditación sobre la pérdida y la documentación. La crítica también la ha recibido positivamente destacando el modo en que «con más peso emocional que nunca» el cineasta pone «colofón a su carrera» con esta «demoledora película». Precisamente, McElwee llega a esta obra tras Sherman’s March, Time Indefinite, Bright Leaves y Photographic Memory.

Tesoros restaurados

Otras recomendaciones para el día de hoy es la exhibición de dos nuevos títulso dentro de la sección Deja-Vu. Tesoros Restaurados de la Film Heritage Foundation incluye. Ambas películas contarán con la presencia de Shivendra Singh Dungarpur que atenderá a los espectadores. El primero, que se proyectará a las 17.30 horas, en Yelmo 5, es Two Acres of Land (1953, 131 minutos) de Bimal Roy. Fuertemente influido por el neorrealismo italiano, Bimal Roy retrata la lucha de un campesino pobre por salvar su tierra ante la amenaza de un terrateniente.

Para conseguir dinero, se traslada junto a su hijo a la ciudad de Calcuta, donde ambos afrontan los duros obstáculos de la vida urbana. El segundo, que se exuhibirá a las 20.30 horas, en Yelmo 5, es La carpa de circo (1978, 129 minutos) de Aravindan Govindan. La tranquila aldea india de Thirunavaya se ve alterada por la llegada de un circo ambulante. Durante unos días, el espectáculo atrae la atención de sus habitantes, hasta que su presencia se diluye en la rutina.Con un estilo cercano al cinéma-vérité, Govindan Aravindan combina actores no profesionales y situaciones reales para construir un retrato observacional y evocador.

Demolición

Igualmente, resulta recomendable acudir a las 19.30 horas, en la sala Yelmo 6, a la sección Banda Aparte con el film Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací) de Ignacio Agüero. En Santiago, en poco más de dos años, un hombre observa la demolición de la casa vecina y la construcción de otro edificio nuevo en el mismo lugar. En este periodo, muchas cosas cambian alrededor. Cuando las estaciones pasan y el proceso termina, los nuevos vecinos miran al protagonista desde arriba.

Panorama España exhibe dos formas de afrontar la violencia y la insolidaridad

Otro apartado que comienza a exhibirse a partir de este lunes es Panorama España. La particularidad que tiene esta sección es que, tras la exhibición de las películas, el público podrá mantener un coloquio con sus autores.Y todas son de un pase único. El primero, que se exhibe a las 19.15 horas en Yelmo 3, es Sucia – Per què no vas fer res? (Filthy) (Bàrbara Mestanza, Marc Pujolar, España, 2026, 82 min.). Tras sufrir una agresión sexual, la actriz Bárbara Mestanza convierte su experiencia en una obra escénica radical y sin concesiones. Impulsada por la pregunta «¿por qué no hiciste nada?», inicia una búsqueda para encontrar a su agresor y señalar las estructuras que lo sostienen: un gesto artístico que aspira a transformar el trauma en acción y confrontación. Tras su exhibición, el público podrá mantener un diálogo con Nereida Vizuete y Bàrbara Mestanza.

El segundo, que se proyecta a las 21.30 horas en Yelmo 3, es Aro berria (Irati Gorostidi, España, 2025, 102 min.). A finales de los años setenta, en Donostia, un grupo de trabajadores de una fábrica experimenta la frustración tras el fracaso de una movilización laboral que buscaba cambios.

Algunos de ellos deciden alejarse de ese contexto y trasladarse a una comunidad en la montaña. En ese espacio compartido, los jóvenes experimentan nuevas formas de convivencia y exploran modos de vida alejados de las estructuras sociales convencionales. El coloquio, en esta ocasión, será con Víctor Moreno e Irati Gorostidi.

Se trata del primer largo de la realizadora vasca tras los cortos Contadores, Unicornio, Euritan y Pasaia Bitartean.