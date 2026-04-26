Fabio García desvela el mural más crítico de Jesús Arencibia en el Salón de Plenos del Cabildo

El profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y escritor Fabio García Saleh protagoniza este miércoles, 29 de abril, a las 19.00 horas, una nueva cita del ciclo divulgativo Cuarteto de luz y sombra, centrada en el mural que Jesús Arencibia realizó en el Salón de Plenos del Cabildo de Gran Canaria. Será la tercera de las cuatro jornadas programadas para desvelar los secretos, símbolos y mensajes ocultos en los frescos del artista de Tamaraceite.

Una de las obras más incisivas de Arencibia

En esta ocasión, García Saleh conducirá al público por una de las obras más incisivas de Arencibia, un mural cargado de crítica social, espiritualidad y simbolismo, concebido además en el corazón de la institución que gobierna la isla. Aunque fue una obra por encargo, el pintor dejó en ella una mirada avanzada a su tiempo, con poderosas metáforas sobre el papel de la mujer, la justicia social y la dimensión espiritual de la sociedad.

El ciclo propone redescubrir la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como un gran escenario artístico, donde la ciudadanía deja de ser mera espectadora para convertirse en parte activa de una investigación cultural en la que conviven paganismo y cristianismo, tradición popular y misterio. La iniciativa, de acceso libre y gratuito, está impulsada por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

Las dos primeras sesiones se celebraron el pasado 15 de abril en el Hotel Santa Catalina y el 22 de abril en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. El ciclo concluirá el próximo 6 de mayo en el Paraninfo del Rectorado de la ULPGC, cerrando el recorrido en uno de los espacios académicos más emblemáticos de la capital grancanaria.

La Gran Canaria mágica y oculta

Autor de El banquete de las brujas, obra ambientada en una Gran Canaria esotérica y desconocida, Fabio García Saleh aporta una mirada literaria y académica clave para interpretar el lenguaje hermético de Arencibia. Su propuesta busca traducir la “luz y sombra” del artista y explicar por qué sus murales continúan interpelando al espectador décadas después de su creación.

“Arencibia no fue solo un pintor, sino un auténtico narrador de espacios”, sostiene García Saleh. “Sus murales encierran múltiples capas de significado que van mucho más allá de lo decorativo. Pintados en iglesias y edificios públicos durante la dictadura, contienen mensajes cifrados y símbolos heréticos bajo escenas aparentemente costumbristas”.

Con este ciclo, la ciudadanía está invitada a volver la mirada hacia unos grandes relatos pictóricos que, desde los muros de nuestros edificios públicos, siguen hablando de identidad, memoria colectiva e historia compartida.

Presentación en la librería Aranfaybo de 'El banquete de las brujas'

Esta actividad se complementa con la presentación que Fabio García realizará de su novela El banquete de las brujas justo al día siguiente, el jueves 30, a las 19.30 horas, en la librería Aranfaybo (Calle Domingo J. Navarro, 33). El banquete de las brujas es una novela vibrante y enigmática que se basa en los enigmas que encierran los murales de Jesús Arencibia. Un apasionante juego de adivinanzas que enlaza pintura, mitología, esoterismo e historia dentro de una trama detectivesca, donde cada paso es un desafío y cada descubrimiento puede cambiarlo todo. Un viaje entre lo visible y lo oculto, entre la memoria y el olvido, que arrastra al lector a un mundo donde la belleza, el peligro y la magia se confunden a cada instante.

El 20 de agosto de 2008, un joven arquitecto desaparece sin dejar rastro en Gran Canaria. Años más tarde, su diario sale a la luz, revelando que aquel viaje no fue una simple escapada, sino el inicio de un enigma tan cautivador como arriesgado.

Guiado por un anciano erudito que lucha contra el alzhéimer, el protagonista se adentra en el universo secreto de los murales de Jesús Arencibia, pintor grancanario que ocultó en sus obras mitos, alegorías y símbolos esotéricos capaces de revelar el auténtico origen del cristianismo. A través de una serie de acertijos, ambos quedan atrapados en una yincana intelectual donde arte, historia, mitología y misterio se entrelazan sin tregua. En su recorrido, se enfrentarán a reaccionarios, masones, brujas y practicantes de magia negra: custodios de secretos ancestrales que aún laten bajo la frágil apariencia de lo cotidiano.