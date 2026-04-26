Un libro homenajea la figura del pensador Sánchez Robayna

Un libro homenjea la figura del pensador Andrés Sánchez Robayna. La obra, titulada Magisterio syntáctico. Homenaje a Andrés Sánchez Robayna, publicado por Mercurio Editorial recoge las conferencias ofrecidas en el homenaje al satauteño organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria en noviembre de 2025. El jueves 23 de abril, en la Biblioteca Municipal Francisco Morales Padrón de Santa Brígida, se presentó el libro.

La obra está compuesta por seis artículos relacionados con diversas facetas de la trayectoria intelectual del conocido profesor universitario, crítico literario y artístico, editor y poeta, que falleció el 11 de marzo de 2025.

Los textos han sido realizados por Miguel Martinón, Carlos Brito Díaz, Jesús Díaz Armas, Francisco León, Alejandro Krawietz Rodríguez y Samir Delgado, quienes participaron en las Jornadas de Homenaje a Andrés Sánchez Robayna que se celebraron entre los días 24 y 27 de noviembre en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria y el Centro Cultural de Santa Brígida.

En el acto de presentación del título, participaron la concejala de Cultura del citado municipio grancanario, Avelina Fernández Manrique de Lara; el director de la RSEAPGC, José Joaquín Díaz de Aguilar; y el coordinador de las jornadas, quien ejerció además labores de editor literario del libro y compuso la introducción, Victoriano Santana Sanjurjo.

La concejala satauteña destacó en su intervención el que Santa Brígida conectara de un modo tan especial con este homenaje a un hijo del municipio, tanto en lo relativo a las jornadas, donde fue la sede de la clausura, como en el acto de presentación de un libro llamado a ser una obra de referencia sobre el poeta y profesor.

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El director de la RSEAPGC agradeció la cálida acogida del ayuntamiento grancanario a la iniciativa que puso en marcha su institución e hizo extensible su gratitud al otro consistorio que también colaboró en las jornadas, el de Las Palmas de Gran Canaria. Manifestó su satisfacción por cómo se llevaron a cabo las sesiones del homenaje y su particular alegría por la publicación de este libro, que testimonia el valor de cuanto se expuso y, con ello, el del homenajeado. El editor del libro y coordinador de las jornadas sintetizó en su exposición el contenido de la introducción del libro: cómo se organizaron y desarrollaron las jornadas de noviembre, qué aspectos a su juicio conviene destacar de cada artículo publicado y, sobre todo, la relevancia del magisterio de Sánchez Robayna en todo aquello que puso en marcha; y destacó el buen hacer de quienes, desde hace años, han formado parte de su círculo académico, intelectual y literario más próximo: «Por la calidad de sus discípulos cabe colegir la del maestro», afirmó.