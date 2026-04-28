Aquelarre en la librería Aranfaybo: brujería, murales y literatura en una noche única

Este jueves 30 de abril, a las 19.00 horas, la Librería Aranfaybo acogerá una cita singular para los amantes del misterio, el arte y la literatura: una charla sobre la brujería impartida por Fabio García, profesor de la ULPGC y autor de la novela El banquete de las brujas. El evento se enmarca en la celebración de la noche de Walpurgis, también llamada 'noche de las brujas', una fecha especialmente evocadora para adentrarse en los imaginarios vinculados a lo oculto.

Los murales de Jesús Arencibia como eje central

La Librería Aranfaybo, reconocida por ser la única en España especializada en literatura de terror, se convierte así en el escenario idóneo para una propuesta que promete conjugar reflexión académica, creación literaria y patrimonio artístico. La charla tendrá como eje central los murales del artista Jesús Arencibia, cuyas obras abordan, entre otros temas, las creencias populares y las representaciones simbólicas de la brujería en el contexto canario.

La reinterpretación de la figura de la bruja a lo largo del tiempo

A partir de estos murales, Fabio García propondrá un recorrido que conectará el arte con la tradición, explorando cómo la figura de la bruja ha sido construida y reinterpretada a lo largo del tiempo. Desde las persecuciones históricas hasta su resignificación contemporánea, la brujería se presenta como un fenómeno cultural complejo que trasciende lo puramente supersticioso.

Una invitación a sumergirse en atmósferas inquietantes y sugerentes

La intervención del profesor se verá enriquecida por referencias a su propia obra, El banquete de las brujas, una novela que dialoga con estos mismos imaginarios y que aporta una mirada narrativa a los temas tratados. De este modo, la charla no solo se plantea como una aproximación teórica, sino también como una experiencia literaria que invita al público a sumergirse en atmósferas inquietantes y sugerentes.

El encuentro está abierto al público general y se dirige tanto a lectores habituales del género como a cualquier persona interesada en la historia, el arte y las tradiciones culturales. En una noche marcada por el simbolismo, la Librería Aranfaybo ofrece una oportunidad única para redescubrir la brujería desde múltiples perspectivas, en un diálogo entre pasado y presente que promete no dejar indiferente a nadie.