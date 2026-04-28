La cultura agradece a Rosario Álvarez su aportación a la música

Rosario Álvarez demostró que Canarias también existía, musicológicamente hablando. La actual presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes (Racba) de San Miguel Arcángel vivió ayer una tarde emocionante gracias al homenaje celebrado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) en colaboración con la Racba y en el que los intervinientes hablaron del «desconocimiento absoluto» que existía sobre el sector isleño antes de que la musicóloga comenzara a trabajar en él. «Nos hiciste comprender que los lugares periféricos eran también indispensables para entender la historia y todo ello es prueba del amor que sientes hacia tu tierra», comentaron los amigos que ensalzaron su figura durante la velada.

Begoña Lolo Herranz, catedrática de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid, quien fue también la primera mujer galardonada con el Premio Nacional y que durante casi una década dirigió el Centro de Promoción de la Música, es especialista también en la música de corte. La experta celebró la llegada de este día que «guardaremos en la memoria» porque este acto es, en su opinión, «algo merecido y absolutamente necesario» dada la «trayectoria académica ejemplar» de Álvarez.

La catedrática destacó la capacidad de trabajo de este «referente con una capacidad de trabajo fuera de lo común». Lolo Herranz realizó un repaso por la dilatada carrera de Álvarez, que comenzó prácticamente con la realización de su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid en 1981, abordando un tema poco tratado hasta el momento y con un enfoque humanista que convirtió a la tinerfeña en muy poco tiempo «en la gran especialista que ahora admiramos».

Un año después obtuvo el Premio Nacional de Musicología y desde entonces se han sucedido los trabajos sobre todos los grandes temas de la Musicología en las diferentes épocas. «Aportó un enfoque absolutamente novedoso», sentenció Lolo Herranz, quien recordó que Álvarez fue la primera mujer catedrática en esta disciplina en España.

Un instante de la actuación de Camerata Lacunensis. | ARTURO JIMÉNEZ

La experta habló también de los 38 órganos que han sido restaurados en Canarias gracias a su tesón y añadió que «le debemos que nos hiciera comprender la trascendencia de la iconografía musical para comprender luego nuestra historia». Concluyó que, hoy en día, muchas universidades ofrecen esta asignatura dentro de sus planes de estudios y se debe, sobre todo, al trabajo iniciado por la musicóloga tinerfeña.

Por su parte, la compositora canaria Laura Vega, también académica de la Racba, habló de la «huella imborrable» que ha dejado tras de sí la trayectoria de Rosario Álvarez, de la que destacó su perseverancia que, dijo, «ha sido indispensable para la conservación de este patrimonio», que ha sabido revitalizar «promoviendo nueva creación musical para los instrumentos que tanto ha defendido» y de la que Laura Vega puede ser su mayor exponente.

Por todo ello, Vega celebró la contribución de Álvarez para «preservar, conservar y difundir la música en Canarias» puesto que, recordó, apoyó la creación contemporánea «de manera decisiva» que ha sido, además, fuente de inspiración para nuevas piezas musicales. «El patrimonio musical no es solo cosa del pasado, sino también del presente y semilla del futuro», concluyó la compositora Laura Vega celebrando la labor realizada a lo largo de los años por Álvarez.

El académico José Luis Rivero habló sobre la obra de Álvarez y se encargó de adelantar algunos detalles sobre el libro que verá próximamente la luz Historia de la ópera en Canarias, que aparece en el corazón del trabajo de la homenajeada. Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, habló de «la sinfonía» de la vida de Rosario Álvarez, «una mujer cuya trayectoria ha definido el pulso cultural de nuestra Isla». «Representa la combinación perfecta entre la investigación y la difusión para que el conocimiento llegue al mayor número de personas posible», celebró el consejero quien concluyó que Rosario Álvarez «ha sido una batuta para nosotros».

El doctor y vicepresidente de la Racba, Gerardo Fuentes, ha compartido muchos años de trabajo con Rosario Álvarez y destacó su labor en la construcción del trabajo científico y artístico, una intervención «silenciosa que hace por el amor a la Academia de Bellas Artes». En nombre de la propia homenajeada, María Ángeles Álvarez, dio las gracias «de manera sincera viva, vehemente» y que salió de su alma.

«No concibo la vida sin música, sordina», reconoció la homenajeada quien recordó los primeros conciertos a los que acudió de niña. «He dedicado mi vida a la música desde todas las facetas», recordó Álvarez quien también se declaró «rescatadora» de la historia de la música de Canarias.

El vicerrector de Personal Docente e Investigador de la ULL, Alfonso Ruiz Rallo, agradeció el trabajo de Álvarez durante tantos años y todo lo que ha aportado a la Universidad. A continuación, dio paso a una actuación de Camerata Lacunensis, que cerró el acto de homenaje.