‘La lucha’ y ‘Somos islas’, palmarés de Canarias Cinema

La película La lucha, de José Alayón, y el cortometraje Somos islas, de Marta Torrecilla, han logrado los premios Richard Leacock al mejor largometraje y al mejor corto de la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

El jurado Canarias Cinema, integrado por la fundadora y codirectora del Festival de Cine Español de Nantes, la doctora y autora Pilar Martínez-Vasseur y la productora, guionista y, ocasionalmente, directora Ana Lombardía, hizo pública su decisión ayer, en el Auditorio Alfredo Kraus, después de haber visto y valorado los cuatro largos y los catorce cortos que concurrían en la edición.

El Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, fue concedido al trabajo La lucha (2025). Para el jurado, esta película del cineasta José Alayón introduce al espectador «en la travesía de un duelo mediante una historia familiar y la metáfora de la lucha canaria».

Asimismo, pone en valor «el trabajo artístico en su conjunto: un guion riguroso en el trabajo de investigación, bien estructurado y rico en sutilezas; una dirección virtuosa de actores no profesionales y una puesta en escena de una gran fuerza visual de principio a fin; una dirección de fotografía que conjuga con maestría el retrato de la geografía del territorio y el espacio más íntimo de los personajes; la atención a pequeños grandes detalles en la dirección de arte, el montaje...».

En su conjunto, «se siente un gran trabajo de equipo a favor de una obra solvente a todos los niveles que transmite una gran verdad», concluyó la argumentación del fallo.

Cabe destacar que La lucha, único largometraje español que participó en el Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), ganó el pasado sábado tres premios en la cita cinematográfica de Buenos Aires, el Premio Especial del Jurado, el de Mejor Dirección de Arte, un trabajo de la canaria Silvia Navarro, y el Gran Premio Signis. El veterano luchador Tomasín Padrón es el protagonista del largometraje.

Por otro lado, El Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje, dotado con 2.000 euros, recayó, por segundo año consecutivo, sobre la cineasta Marta Torrecilla. De su pieza corta presentada a competición, Somos islas (2026), el jurado valoró «el cuestionamiento de la identidad que trasciende lo puramente individual para explorar la influencia del territorio en la construcción personal». Igualmente, resaltó «la articulación narrativa a partir de archivos personales, imágenes rodadas ad hoc de cierta audacia formal y no exentas de humor, y una voz en off muy bien hilada y sutil para servir de guía al espectador», concluyeron.

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Entre todos los títulos seleccionados en el apartado canario, un jurado compuesto por Aida Ballmann, Nuria Landete y María Miró, asociadas de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, decidió conceder el premiode la asociación a la montadora del largometraje La lucha, Emma Tusell.