Quevedo conquista Spotify y Apple Music España con todas las canciones de EL BAIFO

Quevedo ha vuelto a demostrar su fuerza en las plataformas de música en España. Su nuevo álbum, EL BAIFO, ha entrado con un impacto inmediato en las listas de Spotify España y Apple Music España, colocando sus 14 canciones entre los puestos más altos y confirmando que el artista canario mantiene una conexión muy sólida con el público nacional.

El disco, publicado en abril de 2026, reúne 14 temas y una marcada lectura identitaria vinculada a Canarias. En Spotify figura como álbum de Quevedo de 2026 con 14 canciones, entre ellas “ESTÁ EN CASA”, “CAPRICHOSO”, “EL BAIFO”, “GÁLDAR”, “SCANDIC”, “AL GOLPITO”, “2010YPICO” y “ALGO VA A PASAR”.

El fenómeno no se limita a una sola canción viral. Según los datos recogidos en la nota base, todo EL BAIFO ocupa prácticamente el top 15 de Spotify España y Apple Music España, con “LA GRACIOSA” como el corte más fuerte en ambas plataformas. La canción, junto a Elvis Crespo, aparece como el gran foco de atención del lanzamiento y podría convertirse en uno de los próximos números uno del mercado español.

El éxito de “LA GRACIOSA” no sorprende por su combinación de lectura local y vocación popular. La colaboración une a Quevedo con una figura clave del merengue y utiliza una referencia directa a una de las islas canarias. Esa mezcla de ritmo, memoria emocional y guiño territorial encaja con el perfil de un disco que no solo busca sumar reproducciones, sino también construir relato alrededor de Canarias.

Otro de los cortes que más destaca es “ALGO VA A PASAR”, junto a La Pantera, Lucho RK y Juseph. La presencia de artistas vinculados a la escena canaria refuerza una de las ideas centrales del álbum: Quevedo no plantea EL BAIFO como un trabajo aislado, sino como una obra coral en la que el imaginario de las islas tiene peso propio.

La entrada masiva del disco en las listas también deja una lectura interesante sobre los singles previos. “NI BORRACHO” y “SCANDIC”, que ya llegaban con recorrido, aparecen ahora desplazados por canciones colaborativas y temas nuevos. En Apple Music España, según la nota original, “NI BORRACHO” es incluso el tema menos escuchado del álbum dentro de ese primer impacto, una señal de que el público está explorando el proyecto completo y no solo los adelantos.

En Spotify España, el orden inicial sitúa en cabeza a “LA GRACIOSA”, seguida de “ALGO VA A PASAR”, “CAPRICHOSO”, “EL BAIFO”, “GÁLDAR”, “AL GOLPITO”, “ESTÁ EN CASA”, “SCANDIC”, “NI BORRACHO”, “2010YPICO”, “HOOKAH Y CALOR”, “HIJO DE VOLCÁN”, “FLAKITO” y “MI BALCÓN”. En Apple Music España, el arranque también favorece a “LA GRACIOSA”, aunque con “CAPRICHOSO” y “EL BAIFO” muy arriba.

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El dato es relevante porque apunta a un consumo de álbum completo, algo cada vez más difícil en un mercado dominado por canciones sueltas. Quevedo ya había alcanzado cifras muy altas con DONDE QUIERO ESTAR y BUENAS NOCHES. En los registros oficiales de Promusicae, DONDE QUIERO ESTAR aparece certificado con múltiples discos de platino, y BUENAS NOCHES también figura entre los álbumes destacados del artista en las listas españolas.