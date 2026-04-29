Qué no te puedes perder este miércoles 29 de abril en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria vive este miércoles 29 de abril una de las jornadas más intensas de su calendario cultural con una programación cinematográfica de primer nivel. Los cines Yelmo acogen durante todo el día proyecciones destacadas dentro del Festival Internacional de Cine, con estrenos mundiales, últimas oportunidades para ver títulos muy esperados y encuentros con directores invitados.

La agenda reúne propuestas llegadas de India, Estados Unidos, Canadá, Alemania, China, Chile y Canarias, consolidando una oferta diversa para amantes del cine de autor, el documental, los nuevos talentos y las obras restauradas. Si buscas qué hacer hoy en Gran Canaria, esta cita cultural es uno de los planes más recomendables.

Mañana de cine con la Sección Oficial de Largometrajes

La programación arranca a las 09:30 horas en Yelmo 4 con la proyección de Songs of the Forgotten Trees, dirigida por Anuparna Roy. La película, procedente de India y con una duración de 77 minutos, forma parte de la Sección Oficial de Largometrajes y compite tanto para el jurado como para el voto del público.

Más tarde, a las 11:45 horas también en Yelmo 4, será el turno de Lucky Lu, dirigida por Lloyd Lee Choi, coproducción entre Estados Unidos y Canadá. Con 103 minutos de metraje, se presenta como una de las propuestas internacionales destacadas del día dentro de la competición oficial.

Canarias Cinema: una cita imprescindible con el talento local

A las 12:00 horas en Yelmo 5, la sección Canarias Cinema toma protagonismo con Por qué no escribo nada (Why I Don’t Write Anything), de Isabel Fernández.

Se trata de una de las producciones más esperadas dentro del cine canario reciente y además será último pase, por lo que representa una oportunidad única para quienes todavía no la han visto durante el festival.

El impulso al audiovisual del archipiélago sigue siendo uno de los pilares de esta cita cultural, que cada año da visibilidad a creadores y productoras locales.

Tarde de clásicos restaurados y cine de autor

A las 17:00 horas en Yelmo 8, la sección Tesoros Restaurados proyecta La carpa de circo (Thampu / The Circus Tent), obra del director indio Aravindan Govindan, rodada en 1978 y considerada una pieza de enorme valor histórico dentro del cine asiático.

La recuperación de grandes títulos del pasado permite al público redescubrir obras fundamentales en pantalla grande y con calidad restaurada.

Solo diez minutos después, a las 17:10 horas en Yelmo 4, regresa Lucky Lu, en este caso como primer pase vespertino.

Cortometrajes y encuentro con Carlos Lobo

A las 17:30 horas en Yelmo 3 llega la Sección Oficial de Cortos – Sesión 1, con una duración total de 87 minutos.

Uno de los atractivos añadidos será el coloquio posterior con Carlos Lobo y parte del equipo, permitiendo al público conocer más detalles sobre el proceso creativo, la producción y la mirada artística detrás de las obras presentadas.

Los cortometrajes siguen siendo una cantera fundamental del nuevo cine y uno de los espacios con mayor frescura dentro del festival.

Alemania y Chile protagonizan la tarde-noche

A las 18:00 horas en Yelmo 7, la Sección Oficial de Largometrajes ofrece Trial of Hein (Der Heimatlose), del director alemán Kai Stänicke. Será además el último pase, por lo que se espera una importante asistencia de público.

Quince minutos después, a las 18:15 horas en Yelmo 5, la sección B. Aparte: I Agüero – Sesión 3 programa El otro día (The Other Day), del cineasta chileno Ignacio Agüero.

Tras la proyección tendrá lugar un encuentro con Ignacio Agüero, uno de los nombres más respetados del documental latinoamericano contemporáneo.

Bi Gan y una de las grandes citas del día

Uno de los momentos más esperados de este miércoles llegará a las 19:00 horas en Yelmo 6 con la proyección de Resurrection (Kuang ye shi dai), del prestigioso director chino Bi Gan.

La sesión incluirá además un cortometraje previo y, posteriormente, un encuentro con el propio realizador.

Bi Gan se ha consolidado como una de las voces más singulares del cine mundial actual, por lo que su presencia convierte esta cita en uno de los eventos estrella de la jornada.

Noche de estrenos internacionales

A las 20:20 horas en Yelmo 4, vuelve Songs of the Forgotten Trees, esta vez con primer pase nocturno y posterior Q&A con su directora Anuparna Roy, un valor añadido para el público interesado en el cine independiente asiático.

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Por último, a las 20:30 horas en Yelmo 7, se proyectará Remake, del estadounidense Ross McElwee, en lo que será su último pase dentro del festival.