‘El ritual de Lily’ lleva el terror de los ochenta a Las Noches + Freak

El filme El ritual de Lily llevará «el terror de los ochenta» a Las Noches + Freak del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria tienen. Así lo aseguró este jueves su director Manu Herrera durante una presentación en la que estuvo acompañado de los realizadores, Alejo Ibáñez y Álex Rey, el productor José Víctor Fuentes, y el programador Jesús Palacios.

«Queríamos hacer una película sobre el cine que ha llenado siempre, de los años ochenta y noventa, así que la rodamos como se hacía en esa época: todos los efectos tenían que ser prácticos, sin nada de digital», subrayó. Aunque el propio Herrera es, paradójicamente, especialista en efectos especiales digitales. En su trabajo, ambientado en los mismos noventa, pasea, ciertamente, por diferentes géneros, desde el slasher hasta el cine demoniaco. El proceso, explicó, «fue bastante complejo», en un momento en el que la industria más comercial en España «está ignorando el cine de género».

Las dos sesiones

La primera de las noches freaks está programada para este viernes, 1 de mayo, a las 22.00 horas, en la sala 6 de Yelmo Cines Las Arenas, con la proyección de Amancio, vampiro de pueblo (Alejo Ibáñez, 2015) y El ritual de Lily (Manu Herrera, 2025). La segunda noche será mañana, 2 de mayo, también a las 22.00 horas y en la misma sala, con Pobre Marciano (Álex Rey, 2025) y La Cittá Proibita (Gabriele Mainetti, 2025). Palacios aseguró que «procuro estar al tanto de lo que sale, y escoger cosas que se integren de forma orgánica en la programación del festival». Para Palacios, «el corto de Alejo Ibáñez era algo que me había pasado por el radar, teníamos que ser honestos y rescatar esta pieza inmediatamente. Queríamos reflejar aquí la España vaciada», comentó con el mismo humor con el que el director presentó su título.

Ibáñez se autodefinió como «el perpetrador de una obra en la que quería retratar la soledad que se vive en algunas poblaciones de la Península. En León, de donde yo soy, en este caso». Y es que «un sitio en el que la población desciende es todo un drama para un vampiro de pueblo». Si bien su pieza es de 2018, lo cierto es que, agregó Ibáñez, «Amancio se resiste a desaparecer. Al corto se le ha clavado la estaca en cada festival, pero nos ha dado muchas alegrías». Eso sí, su particular universo en torno al vampiro rural se expande a una novela publicada en 2025. «Si consiguiésemos que llegase a la pantalla grande como largo sería todo un sueño», convino. Jesús Palacios definió al realizador y animador Álex Rey como «una de las figuras más relevantes del cine de animación español». Rey es todo un habitual en Las Noches + Freak en la capital grancanaria, en las que ya ha proyectado títulos como La increíble vacuna del Dr. Dickinson (2020) o Periquitos (2024).

Rey confesó que acabó dibujando «porque así mis actores me los acabé haciendo yo». La máxima aspiración del animador es «hacer reír a la gente», aunque en su trabajo «siempre hay algo de crítica social». En este caso, una denuncia del bullying, «y de cómo tu nombre puede cambiar tu destino».

«Estaré temblando en la sala este sábado, espero que se rían», apuntó el director, que explicó que «por pura necesidad me lo hago yo todo solo», incluyendo las voces de sus piezas. Seguirá así, «estrictamente de género, de terror sobrenatural, con giros de guion y efectos especiales prácticos, gore y splatter, como nos ha gustado siempre.

Manu Herrera señaló que El ritual de Lily es un título que apenas se ha visto en nuestro país», añadió, para destacar que «aquí nos hemos adelantado a otros festivales de género en España y la proyectamos antes». «Surgió porque estábamos escribiendo una historia de brujería, pero en la investigación nos encontramos con el personaje de Lily y el guion se nos fue por otro sitio».

El suyo es un título con un elenco enteramente femenino (Maggie García, Mike Fajardo, Elena Gallardo, Patricia Peñalver, Eve Ryan), en el que la magia blanca se va por el camino perverso. «Ha sido totalmente independiente, y estamos al final muy contentos después de todo este viaje».

Precisamente, su productor, José Víctor Fuentes (impulsor del Festivalito de La Palma), coincidió con Palacios en que el terror nacional «está denostado hoy, es casi sacrílego y hay gente que te mira como si esto no fuese cine, así que me sorprendió cuando Manu me dijo que quería hacer esta película».

El caso es que terminó apoyando la producción. Para Fuentes, El ritual de Lily «es algo diferente». El film se estrenó en el GrimmFest (el festival de cine fantástico de Manchester), obteniendo dos premios: al mejor reparto y a los efectos especiales. También se ha proyectado en cines comerciales en Argentina, con llenos en las salas.

La selección freak de 2025 en la capital grancanaria se cierra con un título italiano. Su responsable, Gabriele Mainetti es, para Palacios, «uno de los directores de género más particulares del panorama Europeo». En La Città Proibita, apunta el programador, «lo que vemos es algo absolutamente loco» que, según él, «combina el neorrealismo italiano y el cine de Jackie Chan».

Última generación

Toda una apuesta por el freak más original, sugerente y dinámico de última generación, que ahonda en los bajos fondos criminales de una Roma salpicada de sangre en la cinta y en la que se enfrentan dos personajes pintorescos con todo tipo de amenazas.

Placios se despidió no sin dedicar «un recuerdo muy sentido a Pepe Torres, que estuvo desde el principio en Las noches freak». Una mención que realizó sin poder contener la emoción para una figura que se inició como voluntario del festival y que estuvo vinculado en su organización y como periodista.