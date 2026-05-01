Chichon dirige la Quinta de Mahler con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Karel Mark Chichon, presenta en su temporada una de las grandes cimas del repertorio sinfónico: la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.

El concierto tendrá lugar el jueves 7 de mayo, a las 20:00 h, en el Auditorio Alfredo Kraus, en colaboración con la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria. Esta iniciativa incorpora a la programación de la Sociedad Filarmónica algunos de los conciertos más destacados de la temporada de abono de la OFGC, que se ofrecen también en jueves para acercarlos a nuevos públicos.

De marcado aliento dramático, la Quinta Sinfonía se despliega como un viaje que, desde la sobrecogedora Marcha fúnebre inicial, avanza hacia la luz a través de un discurso de intensos contrastes. En ese recorrido sobresale el célebre Adagietto, de intenso lirismo, popularizado por Luchino Visconti en su película Muerte en Venecia.

Compuesta entre 1901 y 1902, la obra se sitúa en un momento clave de transición estética para Mahler: heredera de la gran tradición sinfónica germana, lleva al límite el modelo de lucha y afirmación, expandiendo sus dimensiones expresivas hasta rozar el umbral de un cambio de época. Estructurada en cinco movimientos articulados en tres secciones, la sinfonía encuentra en su Scherzo central su eje expresivo y culmina en un final de desbordante energía afirmativa.

Como complemento al programa, se interpretará el Concierto para teclado en Sol menor, BWV 1058 de Johann Sebastian Bach, muestra de su riqueza contrapuntística y de su concepción del teclado como instrumento solista, en esta ocasión a cargo del pianista grancanario Isaac Martínez Mederos, en su regreso a la temporada de la OFGC.

El programa se repetirá el viernes 8 de mayo, a las 20:00 h, también en el Auditorio Alfredo Kraus, dentro de la temporada de abono de la OFGC.

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BIOGRAFÍAS

KAREL MARK CHICHON director artístico y titular

El director británico Karel Mark Chichon destaca internacionalmente por su energía, pasión y musicalidad. Fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2012 y Miembro de la Royal Academy of Music en 2016. Nacido en Londres en 1971, de origen gibraltareño, se formó en la Royal Academy of Music y fue asistente de Giuseppe Sinopoli y Valery Gergiev.

Desde 2017 es Director Artístico y Titular de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, cargo renovado hasta la temporada 2026-2027. Anteriormente dirigió la Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (2011-2017), la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia (2009-2012) y la Sinfónica de Graz (2006-2009).

Desarrolla una intensa actividad tanto en el ámbito sinfónico como operístico. Ha dirigido orquestas de primer nivel internacional y es invitado habitual en salas como la Philharmonie de Berlín, el Musikverein de Viena o el Concertgebouw de Ámsterdam. En el terreno operístico, mantiene una estrecha relación con la Metropolitan Opera de Nueva York, donde debutó con Madama Butterfly en una producción transmitida en directo a miles de cines de todo el mundo y a la que regresa con regularidad para dirigir títulos como La Traviata, Rigoletto y La Bohème. Asimismo, colabora con teatros como la Ópera Estatal de Viena, la Deutsche Oper de Berlín, el Teatro Real de Madrid y el Gran Teatre del Liceu.

Además, colabora con el sello Deutsche Grammophon, con el que ha realizado diversas grabaciones.

ISAAC MARTÍNEZ MEDEROS piano

El pianista grancanario Isaac Martínez Mederos inició su formación musical con el violín antes de orientarse definitivamente hacia el piano, con el que se ha consolidado como una de las jóvenes figuras canarias con proyección internacional.

Se formó en Alemania, en la Hochschule für Musik und Theater de Hamburgo, donde ha completado estudios de grado y máster, y actualmente cursa el Konzertexamen. Ha ofrecido conciertos en salas como la Elbphilharmonie de Hamburgo y ha desarrollado una activa carrera como solista y músico de cámara en Europa.

Ha sido premiado en concursos internacionales y becado por instituciones como la Fundación Mapfre Canarias y la Fundación Alexander von Humboldt. Ha actuado como solista con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en varias ocasiones, interpretando obras de Schumann, Prokofiev y Bach.

Desde 2019 es miembro de la fundación Live Music Now Yehudi Menuhin y combina su actividad concertística con proyectos pedagógicos y de música de cámara.

EL CONCIERTO EN DETALLE

Jueves 7 mayo 2026. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h. (TOP 5 Filarmónica).

Viernes 8 mayo 2026. Auditorio Alfredo Kraus, 20.00 h.

Karel Mark Chichon director

Isaac Martínez Mederos piano

BACH Concierto en Sol menor, BWV 1058*

MAHLER Sinfonía nº 5

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