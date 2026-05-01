Letras
El XV Congreso sobre literatura juvenil e infantil tendrá lugar en La Laguna
Las personas interesadas pueden enviar sus propuestas de ponencias antes del 4 de mayo y consultar en su web todas las líneas temáticas
LP / DLP
Los días 21, 22 y 23 de octubre se celebrará en la Universidad de La Laguna el XV Congreso Internacional de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), organizado por el grupo de investigación IMAGO de la ULL en colaboración con la asociación. Bajo el título Literatura infantil y juvenil y territorio: Desde las literaturas regionales al canon nacional y universal, el encuentro reunirá en Tenerife a investigadores e investigadoras de Canarias, la península y otros países.
La organización anima a las personas interesadas a enviar sus propuestas de ponencias o pósteres antes del 4 de mayo, fecha límite de envío, y a consultar en su página web y perfiles de redes sociales toda la información sobre líneas temáticas, cuotas de inscripción y otros detalles. El programa incluirá una conferencia plenaria, una mesa redonda, sesiones de comunicaciones y diversas actividades culturales. El congreso cuenta con el patrocinio de la Universidad de La Laguna, la compañía aérea Binter, Muchitos y Gofio La Molineta
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