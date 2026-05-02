...la gallina cierra el culo

En el pasado, las comunidades rurales insulares instauraron, constreñidas por las necesidades, una suerte de ‘doctrina’ de la austeridad que predicaba la frugalidad en el consumo alimentario y de bienes en general y que se traduce, entre otros aspectos, en una actitud de contención en las relaciones de intercambio comercial, así como en los procesos productivos. Esta tendencia es exactamente lo contrario a la abundancia en las sociedades modernas que conlleva a excesos en el consumo, no solo de bienes de primera necesidad, sino también suntuarios. Algo que difícilmente se daba en las sociedades rurales tradicionales de antaño, en las que incluso en épocas de abundancia acababan por imponerse el rigor y la moderación. Este aspecto que se considera un rasgo característico de las sociedades preagrícolas y agrícolas primitivas, que abrazan el modelo de la economía de subsistencia, converge en una suerte de «credo» o «principio» que puede enunciarse en que la insuficiencia o la escasez de recursos lleva a la precariedad y a la incerteza del mañana. De la difusión de esta creencia parece justificarse la actitud del hombre del campo, en el que parece convivir como una memoria atávica, que cuando hay abundancia (cuando la cosecha es buena) conviene ahorrar, «no tirar la casa por la ventana» y guardar todo lo que se pueda, porsiacaso. Lo mismo que cuando los frutos de la cosecha sean escasos hay que ahorrar porque no se sabe si mañana podría ser peor [quizás, rememorando aquella profecía bíblica de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas]. Esta creencia arraigada en la memoria colectiva supone paradójicamente que la acumulación acaba provocando escasez. Y en este contexto surge el dicho «cuando el amo cierra el puño, la gallina cierra el culo» que se emplea cuando en cualquier negocio o actividad no se invierten los recursos o capital necesarios en medios de producción por ahorrar (o por cicatería en el gasto) se ponen en riesgo la obtención de buenos resultados y que a la larga provoca que el negocio «se vaya a pique».

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Tradicionalmente, la «gallina» se ha identificado, por su capacidad ponedora, en símbolo de «fidelidad y creación» (a veces, también es arquetipo relacionado con la riqueza y la codicia, como sucede en la fábula de «la gallina de los huevos de oro»). Mientras que el gesto del «puño cerrado» es símbolo universal de avaricia, egoísmo y mezquindad [de hecho, la expresión «dar menos que un puño cerrado» es usual en el hablar de las islas para ponderar la tacañería y la poca generosidad de una persona]. «Abrir la mano», por el contrario, implica apertura, dejar salir, generosidad, dar/donar. Y como lo que se siembra se recoge, la gallina que no come grano suficiente es como el sembrado escaso que no brota; y de ahí la respuesta de la gallina al «puño cerrado» de su dueño: «cierra el culo», gesto o contracción que impide que ponga huevos (producir). Es decir, con este refrán se reprocha la actitud cicatera de un individuo, apercibiéndole de que se recoge lo que se siembra e induciendo de este modo a mostrarse generoso con los demás, para que también lo sean contigo. De contenido afín son los decires «el que no deja caer, no apaña» que advierte igualmente a quien no es desprendido con otros no puede pretender que lo sean con él; o «más vale que sobre que no que falte» que pregona la abundancia frente a la parquedad o la demasía ante la insuficiencia.