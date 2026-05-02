‘Cine Zin’ llega con música y debate al Club LA PROVINCIA

El Club La Provincia se convertirá a partir del próximo jueves en punto de encuentro para los amantes del cine, la música y la conversación cultural con la celebración de Cine Zin: Secuencias de acordes, un ciclo de proyecciones y debates que reunirá en Las Palmas de Gran Canaria a diferentes protagonistas vinculados al universo musical y audiovisual para abordar las historias de los grupos Supersubmarina, M-Clan e Ilegales.

La programación tendrá lugar en la sede del Club La Provincia, situada en la calle León y Castillo, 39, y se desarrollará en tres sesiones previstas para los días 7, 13 y 22 de mayo, todas ellas a partir de las 19.00 horas. La propuesta combina la exhibición de documentales o piezas audiovisuales centradas en la música con encuentros posteriores en los que se abordarán las historias, los procesos creativos y el contexto cultural de cada proyecto. Las sesiones estarán moderadas por Diego Hernández y Xavier Valiño, que conducirán los debates posteriores a las proyecciones y abrirán el diálogo con los invitados y el público asistente.

Se trata del cuarto acto que se celebra en el Club LA PROVINCIA desde su reapertura el pasado 27 de marzo tras la inauguración comn la exposición Alonso Quesada, una inspiración, a la que siguió un coloquio sobre el periodismo actual organizado por Gen Mtch el pasado 9 de abril y un debate acerca del programa Agente Tutor para mejorar la convivencia en el entorno educativo el 27 de abril.

Proyección de la primera cita

La primera sesión será el 7 de mayo con la proyección de Supersubmarina. Cien maneras de volver, una obra centrada en la trayectoria y el regreso emocional de una de las bandas más reconocibles del pop-rock español reciente. En esta cita participará como invitado el periodista y escritor Fernando Navarro, especializado en música y cultura popular. Supersubmarina, formada en 2005 en Baeza, Jaén, es una de las bandas más queridas del indie rock español, conocida por su mezcla de pop rock, energía visceral y letras que capturan las emociones de la juventud. La banda sacó tres álbumes y tres EPs cargados de un sonido fresco inspirado en The Strokes, Arctic Monkeys y Love of Lesbian. La banda tuvo un trágico accidente de tráfico en 2016 tras actuar en el Medusa Sunbeach Festival que interrumpió su carrera, dejando a los fans en vilo. Pero volvió en 2024 con La Maqueta, un EP de versiones tempranas.

Referente desde los noventa

El ciclo continuará el 13 de mayo con M Clan. Las calles siguen ardiendo, una propuesta dedicada a la historia de la banda murciana, referente del rock nacional desde los años noventa. La sesión contará con la presencia de Carlos Tarque, vocalista del grupo y una de las voces más reconocidas del panorama musical español. M Clan es una banda con una trayectoria muy larga dentro del panorama musical español, desde 1993 que se fundara el grupo liderado por Carlos Tarque hasta la actualidad, su música ha ido evolucionando, sus primeros pasos son de un estilo de Rock sureño, con mezclas de Blues y Soul. El grupo ha sacado nueve álbumes y tres discos en directo.

La tercera y última cita será el 22 de mayo con Ilegales 82, dedicada a la formación asturiana liderada por Jorge Ilegal, una de las bandas más influyentes del rock español. En este encuentro participará Juan Moya, director del proyecto, quien compartirá con el público detalles sobre la creación de la obra y el retrato audiovisual del grupo.El ascenso de la banda comenzó en 1981 al ganar el concurso de rock Ciudad de Oviedo, lo que les permitió grabar temas como Europa ha muerto y Princesa equivocada en un disco colectivo.

Estilo contundente

En 1982, el productor Paco Martín impulsó la grabación de su primer álbum, Ilegales. Este trabajo se caracterizó por un estilo contundente, con letras concisas que reflejaban una visión nihilista del ambiente urbano marginal, donde la violencia y la delincuencia eran temas recurrentes. Desde entonces y hasta el fallecimiento de Jorge Martínez el pasado 9 de diciembre, el grupo sacó un total de 13 álbumes oficiales y tres discos en directo.

Con esta iniciativa, el Club La Provincia refuerza su programación cultural con una propuesta que une cine, memoria musical y conversación, acercando al público historias clave de la música española contemporánea desde una mirada audiovisual.