Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda, Lady Harimaguada de Oro del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Catalina Pereda y Andrius Blaževičius han recibido las estatuillas del 25.º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La productora del filme que recibió la Lady de Oro, dirigida por su hermano, Nicolás Pereda, y que asistió acompañada de la madre de ambos y fuente de inspiración del título, Marcela Rodríguez, y el director del reconocimiento de Plata aún se encontraban en la Isla y han compartido su emoción y agradecimiento con los presentes en la lectura del Palmarés de la Sección Oficial celebrado en la mañana del sábado 2 de mayo en el Auditorio Alfredo Kraus.

La cita entre cineastas, jurados, equipo del Festival y medios de comunicación, ágil y emocionante, fue el marco en el que los jurados desvelaron premios y expusieron argumentos. Así, los responsables de valorar los largometrajes a concurso, explicaron que han otorgado la Lady Harimaguada de Oro a la coproducción entre México, Alemania y Canadá Lo demás es ruido | Everything Else Is Noise (2026, 71 min.) de Nicolás Pereda. Las personas encargadas de fallar el premio, Barbara Gasser, Jean-Michel Frodon y Shivendra Singh Dungarpur. Entre los diez largometrajes que competían en la Sección Oficial, el jurado de este apartado se ha posicionado en favor de esta producción por tratarse “de una propuesta cinematográfica muy creativa que entrelaza las relaciones humanas, principalmente entre géneros y generaciones, con cuestiones artísticas y recursos cinematográficos. El uso de la luz, del encuadre y del sonido crea una composición humorística pero conmovedora protagonizada por actrices destacadas, entre ellas Teresita Sánchez”.

El segundo premio de esta 25.ª edición, la Lady Harimaguada de Plata, concedido a la película How to Divorce During the War | Skyrybos karo metu del cineasta Andrius Blaževičius (Lituania, República Checa, Luxemburgo, Irlanda, 2026, 108 min.), que acudió acompañado de la protagonista, su mujer, la actriz Žygimantė Elena Jakštaitė, escucharon sorprendidos la exposición de un jurado que ha destacado que el guionista y director “refleja la agonía y el impacto de un conflicto externo con las consecuencias descontroladas de decisiones personales y profesionales”.

El palmarés de la edición, además, reconoció a la actriz Danielle Brooks, intérprete de If I Go Will They Miss Me de Walter Thompson-Hernandez (Estados Unidos, 2026, 92 min.) con el Premio a la Mejor Interpretación, por “ofrecer una interpretación fascinante como esposa y madre, gracias a la intensidad de su presencia sin exagerar los sentimientos de su personaje”.

Y, por “convencer con una autenticidad excepcional del trauma de la violación, el dolor, la presión de grupo y el coraje de una mujer de 17 años para alzar la voz en un entorno social dominado por el miedo y el silencio”, el jurado de la Sección Oficial concedió una mención especial a Eva Kostic, actriz del largometraje 17 (Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia, 2026, 105 min.).

La producción 17, el debut cinematográfico de la directora y guionista de Macedonia del Norte Kosara Mitić, también se ha alzado con el Premio del Público de este 25FICLPGC. Para el jurado popular, la obra ganadora “nos acerca, con enorme sensibilidad y honestidad, a las heridas invisibles, a los vínculos que nacen en los momentos más difíciles y a la fuerza que aparece incluso en medio del dolor. Algunas de sus escenas han resultado especialmente impactantes por su crudeza humana, removiéndonos y obligándonos a mirar de frente realidades difíciles, pero necesarias de contar”.

Premio al Mejor Cortometraje

En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo de Jay Rosenblatt y Stephanie Rapp Heartbeat (Estados Unidos, 2025, 31 min.). Cristina Haneș, Sandra Leege y Loes van Keulen, jueces de la sección, han resaltado que “esta película nos cautivó con su claridad emocional e intimidad incondicional, sin ser intrusiva. En esta exploración sensible y compartida de los momentos más difíciles que una pareja puede enfrentar junta, desafiando la relación y sacudiéndola hasta sus cimientos, nos acercamos lo más posible a lo que realmente significa la paternidad tardía. La distancia no solo es el medio para conectar con la película, sino que es un poderoso gesto de pasar las páginas de un diario del pasado, ofreciendo encontrar la verdad cinematográfica y la sanación”.

Igualmente, los encargados de fallar el premio han hecho una mención especial a la pieza corta Honey, My Love, So Sweet (Filipinas, 2025, 20 min.) de JT Trinidad por abordar “una sincera exploración de una de las grandes preguntas de la vida. Narrada desde la perspectiva de un joven a punto de descubrir por primera vez sentimientos abrumadores, la experiencia es universal y perdura a través de las generaciones. Ambientada entre las desgastadas paredes de un cine del centro de Manila, la magistral cinematografía revela tanto los preciosos detalles táctiles como la impresionante visión general. Aquí, buscamos respuestas en el brillo del proyector, en nuestros reflejos en la pantalla y en el espacio compartido del cine”.

Premio Panorama España

El Jurado Joven encargado de valorar los trabajos presentados en esta sección, premió a Las líneas discontinuas (España, 2025, 90 min.) de la cineasta Anxos Fazáns,“por narrar con su silencio, por tratar la visibilidad desde la ternura y por su exquisito uso de la música”.

Tal y como se anunció el pasado miércoles, el palmarés contempló, además, una mención especial al documental Sucia (España, 2026, 82 min.) de Bàrbara Mestanza y Marc Pujolar. Destacaron este largometraje “por la importancia de su mensaje. Por su honestidad radical y compromiso”.

Premios Canarias Cinema

El jurado del apartado más local de la cita cinematográfica internacional en la ciudad, «Canarias Cinema», compuesto por Pilar Martínez-Vasseur y Ana Lombardía otorgó el Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje a la película La lucha, (España, Colombia, 2025, 92 min.). Para el jurado, esta obra del cineasta José Alayón “nos introduce en la travesía de un duelo mediante una historia familiar y la metáfora de la lucha canaria”.

Asimismo, pone en valor “el trabajo artístico en su conjunto: un guion riguroso en el trabajo de investigación, bien estructurado y rico en sutilezas; una dirección virtuosa de actores no profesionales y una puesta en escena de una gran fuerza visual de principio a fin; una dirección de fotografía que conjuga con maestría el retrato de la geografía del territorio y el espacio más íntimo de los personajes; la atención a pequeños grandes detalles en la dirección de arte, el montaje...”. En su conjunto, “se siente un gran trabajo de equipo a favor de una obra solvente a todos los niveles que transmite una gran verdad”, concluye la argumentación del fallo.

«Canarias Cinema» fue el primer apartado en conocer sus premios el pasado lunes y concedió el Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje que llevaba por título Somos islas, (España, 2025, 6 min.), un trabajo que firma Marta Torrecilla. De dicho corto, el jurado ha valorado“el cuestionamiento de la identidad que trasciende lo puramente individual para explorar la influencia del territorio en la construcción personal”. Igualmente, resalta “la articulación narrativa a partir de archivos personales, imágenes rodadas ad hoc de cierta audacia formal y no exentas de humor y una voz en off muy bien hilada y sutil para servir de guía al espectador”.

Entre todos los títulos seleccionados en el apartado canario, un jurado compuesto por Aida Ballmann, Nuria Landete y María Miró, asociadas de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, decidió conceder el premio a la montadora del largometraje La lucha, Emma Tusell, por “el montaje orgánico y con ritmo que mantiene la concentración, con un tempo en el que cada plano forma parte del pulso de la historia. Con ello logra bucear en el mundo emocional de los protagonistas y su relación paternofilial, convirtiendo la lucha en un abrazo”.

Igualmente, el jurado CIMA quiso hacer una mención especial a Marta Torrecilla por su cortometraje Somos islas por lograr “con una narrativa sencilla pero muy efectiva, reivindicar la identidad única de cada mujer, haciendo una analogía con la autenticidad de cada una de las islas del Archipiélago”.

Y el jurado del Premio de Distribución Digital 104, compuesto por Jonay García, Domingo J. González y Nayra Rodríguez, otorgó también el premio al cortometraje presentado por Marta Torrecilla, Somos islas “por su exploración de la identidad a través de dos personas a las que el mundo percibe como iguales y su diálogo con la condición insular canaria”.

PALMARÉS

SECCIÓN OFICIAL

Lady Harimaguada de Oro

Lo demás es ruido (Nicolás Pereda, México, Alemania, Canadá, 2026, 71 min.)

Lady Harimaguada de Plata

How to Divorce During the War (Andrius Blaževičius, Lituania, República Checa, 2026, 108 min.)

Premio a la Mejor Interpretación

Danielle Brooks por su interpretación en If I Go Will They Miss Me (Walter Thompson-Hernandez, Estados Unidos, 2026, 92 min.)

Mención Especial del Jurado

Eva Kostic, actriz del largometraje 17(Kosara Mitić, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia, 2026, 105 min.).

Premio al Mejor Cortometraje

Heartbeat(Jay Rosenblatt & Stephanie Rapp, EE. UU., 2025, 31 min.)

Mención Especial Cortometraje

Honey, My Love, So Sweet (JT Trinidad, Filipinas, 2025, 20 min.)

Premio del Público

17 (Kosara Mitić, Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia, 2026, 105 min.)

PANORAMA ESPAÑA

Premio Panorama España

Las líneas discontinuas (Anxos Fazáns, España, 2025, 90 min.)

Mención Especial del Jurado

Sucia (Bàrbara Mestanza & Marc Pujolar, España, 2026, 82 min.)

CANARIAS CINEMA

Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje

La lucha (José Alayón, España, Colombia, 2025, 92 min.)

Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje

Somos islas (Marta Torrecilla, España, 2025, 6 min.)

Premio de Distribución Digital 104

Somos islas (Marta Torrecilla, España, 2025, 6 min.)

CIMA

Premio CIMA

Emma Tusell, montadora del largometraje La lucha.

Mención Especial

Marta Torrecilla, por Somos islas.

El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria propone un «Domingo cinéfilo» para cerrar su vigésima quinta edición. La última jornada de la cita cinematográfica en la ciudad recupera para su último día de proyecciones en Cine Yelmo Las Arenas los títulos ganadores del 25 aniversario y joyas que han formado parte del programa.

Alianzas y colaboraciones

El Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de la capital grancanaria, a través de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con la ayuda pública del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el apoyo del programa para la internacionalización de la cultura española, PICE Visitantes, de Acción Cultural Española (AC/E) y del patrocinio público de Promotur Turismo Islas Canarias.

Entre los aliados destacados del certamen se encuentran Fundación Auditorio y Teatro, Cine Yelmo, Centro Comercial Las Arenas y Hotel Cristina by Tigotan, espacios que también funcionan como sedes o acogen actividades de la cita. A ellos se suman otras entidades como Audiovisuales Canarias, Sagulpa, Toyota, Royal Bliss, Fuze Tea, Coca-Cola, Guaguas Municipales, Global, Fleet, Freak World, Music Library & SFX y Blackout Films.

Por su parte, el mercado del festival, MECAS, es posible gracias al patrocinio de la Gran Canaria Film Commission–Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, la colaboración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y el apoyo de Proexca.

La Fundación Japón, The Yanai Initiative, la Film Heritage Foundation, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad del Atlántico Medio, IES La Guancha, CIFP Felo Monzón, el Instituto del Cine de Canarias, CIFP Las Indias, el Clúster Audiovisual de Canarias, Digital 104, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Brasil CineMundi, los laboratorios Tres Puertos y Terra Lab de Novos Cinema, son entidades colaboradoras.