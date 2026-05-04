Fabio García descifra el mural de Jesús Arencibia en el Paraninfo de la Universidad

El profesor y escritor Fabio García Saleh protagoniza este miércoles, 3 de mayo, a las 19.00 horas, la sesión de clausura del ciclo divulgativo Cuarteto de luz y sombra donde desvelará las claves ocultas de uno de los murales más enigmáticos de Jesús Arencibia, ubicado en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Calle Juan de Quesada, 30).

El tránsito del paganismo al cristianismo

La cita pondrá el foco en una poderosa representación de un templo espiritual en ruinas, metáfora visual del tránsito del paganismo al cristianismo en plena decadencia del Imperio romano. Se trata de una de las obras más sugerentes del artista de Tamaraceite presente en la sede institucional del Rectorado.

Tradición, espiritualidad y misterio

Con esta sesión, el ciclo cierra un recorrido que ha llevado al público a descubrir los mensajes ocultos en los frescos de Arencibia, invitando a reinterpretar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como un gran escenario artístico. Una mirada que transforma a la ciudadanía en protagonista de una investigación cultural donde confluyen tradición, espiritualidad y misterio.

La iniciativa, de acceso libre y gratuito, está impulsada por la Casa-Museo Antonio Padrón, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y ha recorrido distintos espacios emblemáticos de la capital en sus anteriores sesiones, celebradas en el Hotel Santa Catalina, el Colegio Oficial de Médicos y el Salón de Plenos del Cabildo.

La Gran Canaria oculta

La figura de Jesús Arencibia y su universo simbólico han sido también el eje de la reciente presentación en la Librería Aranfaybo de El banquete de las brujas, novela de García Saleh ambientada en una Gran Canaria esotérica y poco conocida. Con una mirada que combina rigor académico y sensibilidad narrativa, el autor conecta literatura, historia y arte para ofrecer una lectura renovada de los imaginarios populares y las creencias mágicas del archipiélago.

El ciclo se despide así invitando a redescubrir estos grandes relatos pictóricos que, desde los muros de los edificios públicos, continúan hablando de identidad, memoria y herencia cultural.