'Impresiones', calles y cotidianidad despiertan entre acuarelas en la exposición de Antonio Basalto

Entre pinceles que viajan entre Gran Canaria y Madrid, entre las Islas y la Península, fue brotando la exposición Impresiones, de Antonio Basalto, que se puede visitar hasta el próximo 8 de mayo en el S/t Espacio Cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Una muestra que también nació a la luz de los paseos por la ciudad de su autor, que encuentra en las calles y en los paisajes isleños una fuente de inspiración constante de la que beber cuando se acerca al lienzo.

Parte del origen de esta exposición está en ese ir y venir físico y mental que marca la vida del artista. «Llevo muchos años viviendo en Madrid, aunque siempre he viajado a las Islas por motivos familiares y porque soy de allí», explica. Ese tránsito ha terminado por colarse en su forma de trabajar: «Parte las hago aquí en Madrid y parte las hago allí. Me voy llevando las láminas y no paro», relata.

De esos trayectos y de su deambular atento por los recovecos de la Isla, surgen las imágenes. O, más bien, las impresiones. El artista recoge escenas casi sin darse cuenta, como quien guarda pequeñas postales en su cabeza: «Por donde voy deambulando, voy obteniendo imágenes mentales, a través del móvil y con eso voy trabajando». Luego, a la hora de crear, esas capturas se transforman en otra cosa. «Intento representar nuestra identidad cotidiana, la calle», señala.

En esa mirada aparecen con frecuencia los barrios que trepan por la montaña, los riscos, las construcciones que se adaptan al terreno, las escaleras que conectan vidas y desniveles. También rincones reconocibles como Vegueta o los paisajes abruptos de las Islas. Hay en sus acuarelas una atención especial a lo popular, a lo que permanece, a esos espacios que han ido creciendo casi orgánicamente y que forman parte del carácter de la ciudad.

La materia de las Islas

Aunque no todo es figuración en estas impresiones del artista. Así, en paralelo, Basalto desarrolla una línea más cercana al informalismo, donde la referencia desaparece y gana peso lo matérico: «Siempre me ha gustado trabajar esa parte», comenta. En esas piezas, el territorio se sugiere más que se muestra, con evocaciones a la lava, a lo volcánico, a esa geología que define el Archipiélago y que también da sentido a su nombre artístico.

Antonio Moreno -su nombre real- eligió Basalto como forma de presentarse ante el espectador. «Uno quiere presentar su carnet de identidad artístico», apunta, poniendo el foco sobre un gesto que guarda una declaración de intenciones: una conexión consciente con lo terrenal, con la materia y con una tradición artística vinculada a las Islas, en la que aparecen nombres como los de César Manrique o Manolo Millares.

El proceso creativo, sin embargo, responde más al devenir de los acontecimientos, al dejarse llevar: «Los cuadros tienen vida propia», afirma el artista. En este sentido, Basalto destaca cómo cada obra arranca con una idea vaga que se va transformando durante el ir y venir de los pinceles: «Lo mejor es que no se controle todo y que, mientras vas pintando, te sorprenda». Un diálogo entre intención y azar en el que aparecen, según el artista, los hallazgos más interesantes.

El fluir de la acuarela

La elección de la acuarela también tiene que ver con esa forma de entender la pintura. Frente a otras técnicas más exigentes en espacio y materiales, Basalto apuesta por un formato que le permite trabajar desde la cercanía. «Es una técnica funcional, no necesito tener un espacio grande», explica.

Además de la cuestión práctica, también algo en el propio comportamiento del agua que encaja con la búsqueda del artista: «Se trabaja fluyendo, te atrapa mucho, te seduce». La acuarela es, en sus palabras, «más íntima, más recogida», una técnica limpia, sin estridencias, que favorece la concentración y más compatible con la vida familiar.

La idea de aprendizaje constante atraviesa también su manera de definirse. Así, lejos de asumirse como artista en un sentido pleno, prefiere situarse en un lugar intermedio: «Todavía no me considero artista, me considero aprendiz de artista». Para él, la identidad creativa es un camino en el que continúa dando pasos: «No eres artista, te vas haciendo artista», sentencia.

Este recorrido vital, marcado por idas y venidas y por una trayectoria profesional que ha transitado por otros ámbitos, se refleja también en la propia gestación de la exposición. Incluso su llegada al S/t Espacio Cultural tiene algo de gesto espontáneo: Basalto se presentó allí con una obra bajo el brazo en uno de sus paseos por el centro de la capital grancanaria y conoció a su director, Javier Betancor. Así, arrancó el diálogo que hoy se materializa en Impresiones.

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La muestra funciona, en ese sentido, como una suma de capas: geográficas, personales, estéticas. Un conjunto de piezas que beben de los paisajes isleños, tanto urbanos como naturales, y que invitan al espectador a recorrerlas como quien pasea sin rumbo fijo por la ciudad.