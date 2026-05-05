La película 'Benito Pérez Buñuel' se proyectará por primera vez en el Parlamento Europeo
El largometraje, que homenajea al escritor grancanario, será la primera producción del Archipiélago en ser proyectada en la Eurocámara el próximo 9 de junio
El próximo 9 de junio, la película Benito Pérez Buñuel se proyectará en el Parlamento Europeo, en Bruselas, marcando un hito para el cine de las Islas Canarias: será la primera vez que un filme producido en el Archipiélago se exhiba en la Eurocámara. La iniciativa está promovida por el europarlamentario canario Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, quien destacó la relevancia de la proyección como homenaje a Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más importantes de Canarias y de España.
Para Mato, la presencia de la película en Bruselas representa “una reivindicación en el corazón de Europa de un autor como Galdós, nuestro canario universal. Esta iniciativa ayudará sin duda a ampliar el conocimiento sobre este autor”.
Una propuesta audiovisual innovadora
Benito Pérez Buñuel ofrece un viaje de redescubrimiento de Galdós y Luis Buñuel, dos de los creadores europeos más influyentes de los siglos XIX y XX. La película combina diversos lenguajes cinematográficos, fusionando documental clásico, autoficción, falso documental y cine de animación, para acercar a ambos autores a nuevas audiencias. Esta fusión permite ofrecer una lectura original y profunda de sus obras, vinculando a Galdós y Buñuel con otros grandes nombres de la cultura española, como Cervantes, Velázquez, Goya y Lorca.
Los cineastas canarios Marta de Santa Ana y Luis Roca, productora y director-guionista respectivamente, estarán presentes en Bruselas para presentar la película y participar en un coloquio posterior. A la proyección están invitados, además de los 720 euro parlamentarios, las principales embajadas en Bruselas e invitados externos. Acudirán invitados los cineastas Marta de Santa Ana y Luis Roca, productora y director y guionista de la película, quienes presentarán la película y ofrecerán un coloquio posterior.
Reconocimiento y éxito internacional
La película ha sido ampliamente reconocida por la crítica. Jordi Costa, uno de los críticos de cine más destacados de España, afirmó: “Me ha gustado mucho. La combinación de memoria personal, documental, reconstrucción animada y reflexión literario-cinematográfica aporta mucha luz a la relación entre Buñuel y Galdós. Enhorabuena por esta propuesta tan completa y rica”.
El filme ha sido distribuido en 17 ciudades de 11 comunidades autónomas y ha recibido premios en festivales internacionales en Uruguay, Colombia y Perú. Además, ha sido seleccionado para ciclos y proyecciones en embajadas y centros culturales del Gobierno de España en países como Argentina, EE. UU., China, Filipinas, Ucrania y Bélgica. También ha sido objeto de estudio en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y exhibido en centros educativos, desde bachillerato hasta universidades.
La financiación de “Benito Pérez Buñuel” ha contado con el respaldo de Televisión Española, Televisión Canaria, Telemadrid, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Gobierno de España, Ayuntamiento de Madrid, Diputación de Teruel, Ayuntamiento de Calanda, Crea SGR y Fundación Mapfre. Este apoyo institucional ha sido clave para que un proyecto ambicioso, producido desde Gran Canaria, logre alcanzar circuitos nacionales e internacionales, mostrando la capacidad del cine canario para competir en escenarios globales.
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