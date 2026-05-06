La nueva producción de Sala Scala Gran Canaria, 'NOMAD', promete un viaje sensorial con más de 26 artistas

‘NOMAD, Viaje al origen’, dirigido por Israel Reyes, se estrenará el próximo 28 de mayo en Sala Scala Gran Canaria como nueva producción del espacio, con un formato de dinner show que integra artes escénicas, música en directo, acrobacias, videomapping (una técnica audiovisual que consiste en proyectar imágenes, vídeos o animaciones sobre superficies reales) e intervención gastronómica dentro de una propuesta inmersiva.

Estímulos que llevan de viaje

El montaje está dirigido por Israel Reyes, fundador de Clapso Producciones y exdirector artístico del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria durante casi dos décadas, y cuenta con coreografías de Toni Espinosa, con trayectoria en teatro musical.

El planteamiento, según explica el director, busca que el público participe del espectáculo como parte de un “viaje” construido más por estímulos que por un relato lineal. Reyes sitúa el proyecto en un punto concreto de su trayectoria: “Este proyecto supone un reto en lo creativo y, a la vez, un regalo”, señala, y añade que llega “en un momento de madurez laboral que me permite disfrutarlo intensamente”.

La propuesta parte de Canarias como punto de inicio y como lugar de cruce cultural. A partir de ahí, el espectáculo transita por Europa, África y América a través de música, danza y elementos visuales, con una puesta en escena que combina lenguajes y soportes. “Somos anfitriones de este paseo”, apunta el director. Entre los recursos escénicos figura una máscara corpórea de tres metros que actúa como guía dentro del recorrido.

Lady Gaga y la Banda de Agaete

La banda sonora se apoya en temas reconocibles y ritmos globales, con referencias que van de Prince a Lady Gaga, además de Adele o Bruno Mars. Reyes señala que el trabajo musical ha exigido un ajuste fino entre códigos contemporáneos y elementos de raíz: “Ese es el gran reto: contar una historia, ser cercano, conquistar a un público variado... y arriesgar en cómo lo haces”. En ese equilibrio, el montaje incorpora también guiños a tradiciones canarias como la Rama.

Una cena cargada de espectáculo y tecnología

El uso de videomapping, los elementos escénicos y la iluminación sostienen parte del discurso visual. Pero uno de los componentes diferenciales es la gastronomía: el formato dinner show obliga a sincronizar tiempos y a extender la propuesta más allá del escenario. “El guion no acaba en el escenario. Se prolonga en las mesas, con los sabores, las texturas, los olores”, afirma el director, que define la carta como “una extensión del viaje”, vinculada al recorrido por los tres continentes.

La producción realizó un casting con más de 90 artistas para seleccionar intérpretes con perfiles completos. El resultado, según el equipo, reúne a 26 artistas internacionales sobre el escenario y un dispositivo de más de 120 personas. “Buscábamos carisma, energía y ganas de formar parte de algo colectivo, y lo hemos conseguido”, sostiene Reyes.

La parte coreográfica recae en Toni Espinosa, y el director sitúa ese trabajo en el centro del montaje: “La coreografía es el gran motor del espectáculo. Es el lenguaje visual que lo une todo”. Sobre el proceso conjunto, añade: “Compartimos una visión muy clara y eso se nota en escena”.

NOMAD quiere emocionar. Quiere entretener. Pero, sobre todo, quiere que el público se reconozca en ese viaje

A semanas del estreno, Reyes describe el momento de montaje como una fase de encaje final: “Es intenso, pero muy vibrante”, asegura, antes de detallar que “las piezas empiezan a encajar” entre movimiento, voces, imágenes y vestuario.

En paralelo, el director vincula este tipo de propuestas a un modelo de continuidad cultural: “Unir cultura y turismo es un gran acierto”, afirma, y defiende el valor de sostener producciones estables para el desarrollo profesional: “Es una oportunidad para desarrollar carreras aquí, sin tener que salir fuera”. El director concluye diciendo que “NOMAD quiere emocionar. Quiere entretener. Pero, sobre todo, quiere que el público se reconozca en ese viaje”.