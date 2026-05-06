Pascal Blais: "Tras leer 'El Incal' me di cuenta que un grano de arena podía cambiar el universo"

El productor canadiense Pascal Blais afirma que tras leer 'El Incal' "me di cuenta que un grano de arena puede cambiar el universo". El responsable de títulos como El rey León o La sirenita inició este miércoles las jornadas del 21 Festival de animación Animayo en el Cicca con la masterclass "Del lápiz al Oscar y al liderazgo en el estudio'. Previamente, su director, Damián Perea, presentaba esta nueva edición, que se celebrará hasta el sábado, tanto en el Cicca, como en el Gabinete Literario, el teatro Guiniguada y la Casa del Real de Triana, señalando que "este es el año más grande, el festival ha crecido por tres, hasta el punto de que hemos tenido que coger cuatro espacios a la vez". Para Perea, el ejemplo de la creciente popularidad es que "cuatro semanas antes de que empezara el festival se vendieron todas las entradas sin saberse aún lo que era el programa. Nunca había venido tanta gente de Europa o EEUU".

La 21ª edición Animayo Gran Canaria-La Isla de Mi Vida, Festival Internacional de Animación, Efectos Visuales y Videojuegos, único de su rango en España designado festival calificador para los Premios Óscar® en dos categorías y para los Annie® Awards, anuncia el nombre del presidente de su Jurado Internacional: Tony Bancroft (Tennessee, Estados Unidos), por primera vez en España de la mano de este festival.

Icónico director, productor y animador, considerado uno de los artífices del Renacimiento de Walt Disney Feature Animation en los años noventa: galardonado codirector de “Mulán”, además de creador de personajes emblemáticos como Pumba de “El Rey León” o Iago de “Aladdin”, Din Don / Cogsworth de “La Bella y la Bestia”, entre otros. Bancroft también está vinculado a más títulos como “El regreso de Mary Poppins” (Walt Disney Pictures), “Desencantada”, “Bernardo y Bianca en Cangurolandia”, “El príncipe y el mendigo” o el cortometraje de Disney del año 2023 por su 100 aniversario “Había una vez un estudio”. Igualmente, más allá de Disney, en sus diversas facetas profesionales, deja su impronta en series de televisión animadas y otros títulos como “Mosley”, “Stuart Little 2” o “Space Jam: A New Legacy”.

Junto a este anuncio, el festival da a conocer la composición íntegra de los jurados correspondientes a sus 4 Secciones Oficiales a Concurso. Ellos y ellas, estrellas invitadas en la nueva edición, designarán el conjunto de premiados del Palmarés Internacional Animayo Gran Canaria 2026. Asimismo, da buena cuenta del proceso de selección de cortometrajes para esta competición anual incluyendo técnicas, procedencia, temáticas y la totalidad de sus premios.

Adicionalmente, Animayo Gran Canaria-La Isla de Mi Vida 2026, hoy día «plataforma consolidada a nivel internacional capaz de conectar talento, industria y mercado», informa de hasta 34 estrenos y proyecciones especiales con el patrocinio y colaboración de Cabildo de Gran Canaria- La Isla de Mi Vida; Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; el Gobierno de Canarias; Turismo de Gran Canaria, y Fundación La Caja de Canarias; así como productoras, estudios, escuelas, universidades y demás empresas privadas.

La gala de presentación de invitados

Desde la propia Gala de Presentación de Invitados en Vivo que, con entrada gratuita hasta completar aforo, tendrá lugar este miércoles día 6, de 18.00 a 20.00 horas en el Espacio Cicca de la capital grancanaria, la 21ª edición de Animayo Gran Canaria-La Isla de Mi Vida, ofrecerá una sucesión de estrenos de enorme calidad artística.

La gala arrancará con el estreno mundial de An Epic Yarn, presentado por su director Andrew Gordon, animador, director y productor ejecutivo referente en Pixar Animation Studios (Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille o Toy Story). Y en los últimos años, otros proyectos como Ron da error, Un héroe samurái: La leyenda de Hank, Super agente Hitpig! o el largometraje Out of the Nest.

El argumento de An Epic Yarn aborda la historia de una joven reina y su hermano pequeño pasan los días jugando con su oveja rosa sin darse cuenta de que sus juegos han cruzado la línea del cariño hacia el abuso. Cansada del maltrato, la oveja decide huir. Los hermanos salen a buscarla. En el viaje, sanan su relación y aprenden a cuidar de verdad. Una aventura familiar sobre el poder del amor y la reconciliación.

A continuación, será el turno para el estreno en Canarias de The Piano, presentado por el ya mencionado Tony Bancroft quien corre a cargo de su producción ejecutiva, y por su directora y guionista independiente Avery Kroll, con otros proyectos destacados como The Legend of Bill y Knock Knock. En su sinopsis se relata que una noche, una niña se escapa de su cama para descubrir a su papá inclinado sobre el piano, volcando su alma en las teclas. El poderoso vínculo que forman al tocar música juntos dura toda la vida. Después de su fallecimiento, ella honra su memoria tocando su canción y enseñándosela a su hijo, transmitiendo el lazo musical a la siguiente generación.

Y como último vértice, también de estreno en Canarias, se proyectará el cortometraje Cap Al Cel (Shoji Films), que presentará su director Nicolás Solé, además animador 2D e ilustrador (España), y otros proyectos destacados como Good Night Mr. Ted, Apolo 10 ½: Una infancia espacial o Mariposas negras. Vinculado a estudios como kiru Films, Inspidea y 3bohemians. Compartiendo su presentación, su productor Rubén Seca, también director y guionista CEO de Shoji Films con proyectos destacados como Los cangrejos, Esculpiendo en la memoria, Reminiscència, Mortis causa, Finca Règia o Solicitud.

La sinopsis de Cap Al Cel comienza cuando, en el funeral de su abuela, un niño de 4 años, testarudo y triste, es consolado por su padre, quien le explica que todos los muertos vienen como ángeles y van al cielo. Inmediatamente después, para consternación del niño, el ángel alado de su abuela sale de la tumba y se eleva al cielo. Decidido a traerla de vuelta a casa, el chico se matricula en una academia de aviación para convertirse en piloto y se va en busca de ella.

Tres cortometrajes de estreno (VOSE) sobre los que sus propios directores ahondarán el sábado día 9 (16.30 a 18.00 horas) en el panel "Pequeñas Grandes historias: Construyendo An Epic Yarn, The Piano y Cap al Cel". Un panel moderado por Ramin Zahed (Los Angeles. EE UU), reputado periodista, autor y editor jefe de la afamada cabecera Animation Magazine.

Las secciones oficiales a concurso

Más estrenos de carácter mundial, europeo, español y canario hasta llegar a las 34 piezas aludidas, tendrán lugar durante las sesiones de proyección de secciones oficiales a concurso. Motivo este por el que, a fin de mantener la imparcialidad y la objetividad características de Animayo Gran Canaria, no se adelantan títulos ni ningún otro aspecto que pudiera comprometer la igualdad de oportunidades en esta competición.

En lo que a proyecciones especiales se refiere, siempre en versión original con subtítulos en español y dirigidas a diferentes tipos de público, estas tendrán lugar en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Así, el miércoles día 6 a las 16.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, se proyectará el largometraje francés Little Amélie, de Liane-Cho Han Jin Kuang y Maïlys Vallade quien a través de un vídeo dará una bienvenida especial a los asistentes. Little Amélie, siguiendo su sinopsis cuenta cómo hasta los dos años y medio, Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo. Luego llega el acontecimiento fundador que la hace caer en el universo infantil. A lo largo de los siguientes seis meses se suceden el descubrimiento del lenguaje, de los padres y hermanos, el jardín del paraíso, las pasiones (Japón y el agua), los disgustos (la carpa), las estaciones, el tiempo... Todo lo que a partir de los tres años constituye la persona humana para siempre.

De otra parte, el sábado día 9, de 12.00 a 13.15 horas, para los más pequeños de la casa -desde los cinco años de edad- y público familiar, también con entrada gratuita hasta completar aforo, por primera vez y con la colaboración del estudio de animación finlandés Gigglebug Entertainment, «una proyección en cine de las comedias familiares animadas de Gigglebug, incluyendo trabajos ganadores de un Emmy». Una sesión única que contará con las proyecciones: Gigglebug, 2016 (2,5 min) - Space Rock. Calle 101 Dálmatas (Corto), 2019 (2,5 min) - Diva Pups. Best & Bester, 2022 (11 min) - Funny Money. Calle 101 Dálmatas (Corto), 2019 (2,5 min) - Jurassic (Dino) Pups. Super Duper Bunny League, 2025 (11 min) - Lizard Lips!. Bat-Fam, 2025 (22 min) - All in a Bat Day’s Work. Calle 101 Dálmatas (Corto), 2019 (2,5 min) - Space Pups. El Imparable Yellow Yeti, 2022 (11 min) - Rug Burn. La Navidad llega al Valle de los Moomin, 2022 (7 min).

Casi 2000 obras que van de la animación 2D a la realidad virtual

Un año más, confirmando el alcance global de su convocatoria y la capacidad de Animayo Gran Canaria-La Isla de Mi Vida para atraer talento de todo el mundo, para esta 21ª edición la organización visionó casi 2.000 obras de animación 2D, animación 3D, efectos visuales, cine experimental, piezas de publicidad, spots de animación, videoclips, cinemática de videojuegos y realidad virtual procedentes de 78 países de todo el mundo, como Estados Unidos, Irán, Francia, Alemania, Australia, Polonia, España, Argentina, Mexico, Reino Unido, Bélgica, India, República Checa, Filipinas, Perú, Cuba, Holanda o Canadá.

Una nueva competición anual en la que destaca la fuerte presencia de los principales polos de producción audiovisual a nivel internacional, combinando territorios con una larga tradición en animación, como Francia o Estados Unidos, con mercados en crecimiento y gran proyección creativa como España o México.

Y como reflejo de la riqueza creativa del panorama internacional, las técnicas presentes en las obras preseleccionadas: 424 obras en animación 2D; 151 en 3D; 132 en técnicas mixtas y experimentales; 92 en Stop Motion, y 6 en Rotoscopia. Sin duda, el claro predominio del 2D confirma su vigencia como lenguaje principal dentro del cortometraje contemporáneo, especialmente en el ámbito autoral, mientras que el 3D se hace fuerte en producciones con mayor desarrollo técnico. Y el Stop Motion mantiene su vinculación a propuestas de carácter artesanal y conceptual. Por último, la significativa presencia de técnicas híbridas evidencia una tendencia creciente hacia la experimentación y la combinación de lenguajes, marcando una evolución constante en las formas de narrar a través de la animación.

Continuando con el proceso de selección y atendiendo a un procedimiento altamente competitivo, la segunda fase culminó con 75 cortometrajes escogidos por su destacada calidad artística, narrativa y técnica. Tal es así, que varios de ellos participarán en más de una categoría dada su versatilidad y su capacidad de adaptación a distintos contextos narrativos. Además, concentran una notable pluralidad de lenguajes visuales: 45 obras en animación 2D; 23 en 3D; 10 en Stop Motion, y 10 en técnicas mixtas y experimentales, usadas no a nivel singular sino que se combinan y se ejecutan a la vez creando un lenguaje único e irrepetible en las obras finalmente seleccionadas, lo que permite que en una sola obra puedan contabilizarse hasta cuatro técnicas combinadas.

De otra parte, la selección final cuenta con una elevada representación de escuelas, universidades y centros de formación internacionales, subrayando el papel del festival como plataforma de visibilidad para el talento emergente y puente entre el ámbito académico y la industria profesional. Así, entre las instituciones presentes destacan: Gobelins (Francia); ESMA (Francia); Supinfocom/Rubika (Francia); Filmakademie Baden-Württemberg (Alemania); National Film and Television School (Reino Unido); iACADEMY (Filipinas); Universidad de Artes Digitales (Mexico); Escena, Escuela de Animación y Arte Digital (España); Dr. Shariati National University of Skill (Irán).

En su conjunto, datos que sitúan a Animayo Gran Canaria - La Isla de Mi Vida en una sobresaliente posición dentro del circuito internacional. Y no solo como espacio de exhibición, sino como plataforma curatorial de referencia, donde la selección de obras que competirán en las Secciones Oficiales a Concurso optando al Palmarés Oficial Animayo 2026, responde a criterios de calidad, diversidad y relevancia artística, dando visibilidad tanto a jóvenes artistas independientes como a grandes escuelas.

Cuatro grandes categorías

Animayo Gran Canaria-La Isla de Mi Vida, es el único festival de animación de España designado «festival calificador» para los Premios Óscar® en dos categorías. Las obras ganadoras del Gran Premio del Jurado Internacional (calificando desde 2018) y Mejor Animación con Ñ para obras de nacionalidad hispanohablante (calificando desde 2022), obtienen un pase directo a la preselección de dichos premios. Distinciones por las que Animayo cuenta hasta la fecha con 5 nominaciones, 7 shortslists y un Óscar® a Mejor Cortometraje de Animación para obras premiadas en su Palmarés Oficial Internacional. Además, recientemente y junto a otros seis prestigiosos festivales en todo el mundo, Animayo ha sido designado por Asifa-Hollywood para calificar a los Annie® Awards, conocidos como ‘los Óscar de la animación’ por lo que sus premiados en diversas categorías optarán a ser considerados en dichos premios.

El Palmarés Internacional Animayo Gran Canaria 2026 estará compuesto por los ganadores de sus 4 Secciones Oficiales a Concurso: Internacional, Animación con Ñ, Cinemática, videojuegos y comisionados, dirigidos a público adulto -a partir de los 16 años de edad-, y la infantil-juvenil ‘Mi Primer Festival’, que otorga el Premio del Público Infantil. Siempre en versión original con subtítulos, los 75 cortometrajes seleccionados se proyectarán en diversas sesiones en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria durante los cuatro días del festival.

Premios. Con dos galardones inamovibles -Gran Premio del Jurado y Mejor Cortometraje de Animación con Ñ-, hasta 17 categorías premiadas compondrán el Palmarés Internacional Animayo Gran Canaria 2026. Un número sujeto a modificaciones en el caso de que el Jurado lo considerara oportuno, ya que podría otorgar nuevas categorías, modificar o eliminar alguna existente para adecuarlo al resultado obtenido durante las votaciones.

Además de los dos ya mencionados, los premios previstos son para los mejores cortometrajes en las siguientes categorías: Técnica 2D; Técnica 3D; Stop Motion; Guion; Humor para todos los públicos; Humor para adultos; Dirección artística; cortometraje de Estudiantes; Efectos Visuales; Premio del público; Menciones especiales del jurado. Asimismo, el jurado podrá otorgar reconocimientos adicionales como: Social Awareness; Mención Especial del Jurado por su Creatividad y Humor; cortometraje independiente; talento emergente.

Los jurados

Las 4 secciones oficiales a concurso anteriormente mencionadas, serán votadas por el público y, muy especialmente, por el Jurado Internacional, decidiendo los premios y menciones, a excepción del Premio del Público Infantil – ‘Mi Primer Festival’, al que, además, podrán votar escolares de toda la isla de Gran Canaria, revalidando el vínculo de Animayo con la formación y las nuevas generaciones.

El Jurado Internacional Animayo Gran Canaria 2026, estará compuesto por estrellas invitadas; destacados profesionales de la animación, los efectos visuales y los videojuegos, aportando una mirada experta y diversa al proceso de deliberación, seleccionando las obras más relevantes de esta 21ª edición.

JURADO INTERNACIONAL. Presidido por Tony Bancroft, director, productor y animador (Tennesse. EE UU). Walt Disney Animation Studios; Sony Pictures; Warner Brothers Animation Group. Proyectos destacados: Mulán, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, El Emperador y sus locuras, Atlantis: el imperio perdido. Junto a él: Alan Bodner, director de Arte y Diseñador de Producción (Los Angeles. EE UU). Walt Disney Television Animation, Warner Bros., DreamWorks, Cartoon Network. Proyectos destacados: El gigante de hierro, Enredados: La serie, Kim Possible, Looney Tunes o Phineas y Ferb. Brooke Keesling, Animation Development & Talent Development (Los Angeles. EE UU). Vicepresidenta de ASIFA-Hollywood. Bento Box Entertainment, Cartoon Network, Disney Television Animation o Warner Bros. Proyectos destacados: Piratas del Caribe, Origen o La invención de Hugo. Arslan Elver, Supervisor de Animación de Framestore (Reino Unido). Industrial Light & Magic, MPC, Prime Focus. Proyectos destacados: La brújula dorada, Proyecto Salvación (o Proyecto Hail Mary), Guardianes de la Galaxia, Star Wars: El despertar de la Fuerza, Maléfica, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Sarah Mcdonald, Character Supervisor (España). Skydance Animation Studios. Proyectos destacados: Spellbound, El caballero oscuro, Animales fantásticos, Misión: imposible, Thor, El hogar de Miss Peregrine para niños particulares.

JURADO ‘ANIMACIÓN CON Ñ’. Integrado por Elena Najar, directora de Animación y supervisora de Animación en Gigglebug Entertainment, (Finlandia). Proyectos destacados: Calle Dálmatas 101, Chico y Rita o Nocturna. Nicolás Solé, mencionado anteriormente. Mario Serrano, Animador 2D, Character Designer, director de animación (España). Araoye Studios, Nonemore, Tonic DNA, The Thinklab Media, Moondog Animation Studio. Proyectos destacados: El ilusionista, El niño, el topo, el zorro y el caballo, Fixed, Chico y Rita, Desencantada: Vuelve Giselle. Elena Velasco, Animadora 2D, artista de storyboard, desarrollo visual y layout (España). Yolao Entertainment, U-tad. TMS Entertainment, Shoji Films, Hampa Studio. Proyectos destacados: Space Jam: Nuevas leyendas, Klaus, Vlemon, Chica y lobo, Central Park. Santiago Vélez Alfonso, Asistente de dirección, Storyboard Artist, 2D Layout Supervisor (España). Able&Baker. Lightbox Animation Studios, El tesoro de Barracuda AIE, Premise Entertainment, Bardel Entertainment. Proyectos destacados: Desencantada: Vuelve Giselle, Momias, Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, El tesoro de Barracuda, Blue & Malone: Casos imposibles.

JURADO CINEMÁTICAS, VFX Y VIDEOCLIPS. Integrado por los ya mencionados Arslan Elver, Brooke Keesling, Sarah Mcdonald, Avery Kroll y Andrew Gordon.

Con todo, y sin duda alguna, una 21ª adición que en plena madurez despliega un exquisito programa en la isla de Gran Canaria, el destino donde creatividad e inspiración conviven de forma natural, y situándola, junto a Las Palmas de Gran Canaria, no en balde, finalista para ser Capital Europea de la Cultura 2031 en España.

Una inquebrantable calidad artística que a través de más de 40 invitados estrella también darán vida a 13 master classes; 12 ponencias formativas; 6 talleres; exposición Premier Mundial “The Visual World of Alan Bodner”, una veintena de stands de artistas, escuelas y universidades; más de 20 horas de recruitments, revisiones de porfolios y firmas, y 3 paneles y charlas. Porque, en palabras del también galardonado cineasta Damián Perea, creador, director y productor de Animayo, «hay festivales donde se proyectan historias, y hay festivales donde empiezan. Y eso es Animayo, un proyecto hecho por y para personas en donde el talento no solo se muestra; se conecta».