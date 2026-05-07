Fernando Navarro, periodista y escritor: «Arde Bogotá no para de citar a Supersubmarina como su gran referente»

Corría el año 2016 cuando al periodista cultural Fernando Navarro lo mandaron a cubrir el accidente de tráfico de la banda Supersubmarina en una carretera de Baeza. Lo que entonces parecía una noticia más dentro de la vorágine informativa de la música española terminó convirtiéndose, casi una década después, en un libro de cerca de 400 páginas, un documental y una historia colectiva sobre el dolor, la amistad y la reconstrucción emocional.

Este viaje fue el eje de la nueva sesión de Cine Zin: Secuencias de acordes, el ciclo impulsado por el Club La Provincia que convirtió este jueves su sala en un punto de encuentro entre cine, música y conversación cultural. La cita giró en torno a la proyección del documental Supersubmarina. Cien maneras de volver y contó con la participación de los periodistas Diego Hernández y Xavier Valiño, además de Navarro, periodista de cultura popular y autor del libro Algo que sirva como luz, publicado tras más de tres años de trabajo junto a los miembros de la banda y su entorno más cercano.

El ciclo, que reúne en Las Palmas de Gran Canaria distintas proyecciones y coloquios vinculados al universo musical y audiovisual, abordará también en próximas sesiones las historias de grupos como M-Clan e Ilegales. Pero la primera parada estuvo marcada por el silencio suspendido que durante años rodeó a Supersubmarina, una de las bandas más queridas del indie español reciente.

Formados en 2005 en Baeza, los jienenses construyeron una carrera meteórica con tres álbumes y tres EP en los que mezclaban pop rock, melodías luminosas y letras atravesadas por la emoción generacional. Influenciados por nombres como The Strokes, Arctic Monkeys o Love of Lesbian, lograron convertirse en una de las referencias del indie nacional hasta que, en agosto de 2016, un accidente de tráfico tras actuar en el Medusa Sunbeach Festival interrumpió abruptamente su trayectoria.

Desaparición

Navarro recordó durante el encuentro cómo aquel episodio lo acompañó durante años. «Me llamó muchísimo la atención que nunca se daba ninguna información», explicó. «Habían desaparecido las redes sociales, no se sabía casi nada de la recuperación de ninguno de los chicos».

El periodista contó que, durante mucho tiempo, mantuvo conversaciones esporádicas con el mánager de la banda, que también trabaja con artistas como Zahara, pero las respuestas siempre eran mínimas. «Me decía que la cosa era muy compleja», subrayó.

Fue en el quinto aniversario del accidente, en plena pandemia, cuando el grupo aceptó reunirse con él para valorar una posible entrevista. Aquella idea inicial terminó creciendo hasta transformarse en un proyecto mucho más ambicioso. «Vi que había muchísimas cosas que contar. El trauma individual se convirtió en un trauma colectivo», señaló. Entonces les propuso escribir un libro que les permitiera, en sus palabras, «ser dueños de su propia historia».

Tres años de trabajo

Durante tres años, Navarro viajó constantemente desde Madrid hasta Baeza para reconstruir el relato. Entrevistó a más de 60 personas entre familiares, amigos, médicos, enfermeras y figuras de la industria musical. «Era una historia que no solamente era un accidente, era la historia de cuatro amigos que habían llegado a lo más alto de la música española, habían sufrido un accidente que casi acababa con sus vidas y consiguieron convertirse en algo nuevo», apuntó.

El periodista confesó que uno de los mayores retos a la hora de escribir el libro fue encontrar la estructura y el tono adecuados. No quería escribir un ensayo periodístico al uso, pero tampoco novelar una historia real. «Quería hacer un libro muy atractivo también para alguien que no fuese fan de Supersubmarina.Que una señora mayor que no supiera qué significa indie pudiera emocionarse igualmente porque es una historia humana», afirmó.

Para ello, optó por una narración híbrida en la que conviven distintos puntos de vista, registros y recursos literarios. «Romper los prejuicios sobre cómo se escribe un libro fue importante para mí», explicó. En ese proceso citó como referencia La ciudad de los vivos, obra del periodista italiano Nicola Lagioia, cuya libertad narrativa le sirvió para entender que podía combinar primera persona, narrador omnisciente, mirada periodística e incluso poesía.

El resultado terminó conectando con lectores mucho más allá del público habitual de la banda. Navarro destacó que el libro ronda ya los 60.000 ejemplares vendidos y subrayó especialmente el impacto emocional que ha generado. «El cariño hacia la banda existía, estaba congelado. Y ocho años después volvió multiplicado», apuntó.

Ese regreso emocional atraviesa también el documental proyectado en el Club La Provincia, que reconstruye la dimensión humana del grupo y la manera en que transformaron el dolor en una nueva forma de vínculo con su público.

Noticias relacionadas

Generaciones posteriores

Navarro también puso el foco en la huella que el grupo ha dejado en generaciones posteriores del indie español. «Arde Bogotá, que es una banda que está a un nivel absolutamente espectacular, que ha conseguido un éxito y un impacto histórico casi aún más rápido que el de Supersubmarina o el de Vetusta Morla, no para de citar a Supersubmarina como su gran referente», manifestó el periodista, que también aseguró que intuye que «habrá más homenajes y cosas muy importantes» alrededor de su legado musical.