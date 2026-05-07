Rosalía se pasea por Sevilla: la ciudad recibe a la artista internacional como protagonista del concierto de Netflix en el río

El aeropuerto de Sevilla ha registrado esta tarde la llegada de un jet privado en el que viajaba la cantante Rosalía. La expectación en la ciudad es máxima. Poco después de que se confirmara que había aterrizado, se la vio paseando por el centro rodeada de seguridad y con numerosos fans siguiendo sus pasos. Los seguidores se agolpan en varios hoteles, el elegido ha sido el histórico Alfonso XIII, a la espera de que se confirma si la artista catalana es finalmente la protagonista del gran concierto que sobre el río Guadalquivir se celebrará este sábado para el lanzamiento internacional de la serie Berlín y la dama del armiño.

Netflix guarda silencio, como parte de una cuidada estrategia de promoción que le está saliendo a las mil maravillas. La compañía Sony, responsable de Rosalía, tampoco aclara si hay un contrato firmado con la multinacional norteamericana. Sin embargo, desde hace dos días, los rumores en Sevilla no han parado de crecer y cada vez había más indicios de que será ella la gran estrella invitada en el lanzamiento mundial de esta serie, que ya tuvo primera temporada y es un spin off de La Casa de Papel. Había un fuerte dispositivo de seguridad privada desplegado en el hotel Alfonso XIII, según pudo comprobar este periódico.

Rosalía durante una actuación en una imagen de archivo. / EFE

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, dos barcos flanquearán el impresionante escenario que Netflix ha levantado sobre el río para que los invitados VIP tengan un sitio preferente en la actuación de este sábado en el lanzamiento de la serie Berlín. A esta hora el Puente de San Telmo presenta un doble vallado. A un lado, la acera sigue completamente cortada por las obras de instalación de los toldos. Al otro lado, el Ayuntamiento ha instalado un sistema de protección ante la previsible afluencia de público por el concierto sorpresa de Netflix dentro de la promoción de la serie Berlín en la que podría participar la artista Rosalía. Ya en 2024, la cantante dio una sorpresa a sus miles de seguidores y se paseó por la ciudad sin anunciarse durante un puente de noviembre, frecuentando algunos de los bares típicos y paseando por el centro de Sevilla.

Concierto gratuito a las 20:00 horas junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Según ha podido saber en exclusiva El Correo de Andalucía por diversas fuentes del entorno de la organización y de los trabajadores de montaje, la artista catalana es el nombre que más fuerza ha cobrado en las últimas horas para actuar este sábado y estará acompañada por una orquesta sinfónica, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como favorita, a partir de las 20.00 horas. El concierto es totalmente gratuito, aunque las entradas volaron el mismo día que salieron en la web oficial de Netflix. El público podrá presenciar este concierto de forma gratuita desde el Puente de San Telmo o los alrededores del río Guadalquivir.

Estreno de la segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño'. / FELIPE HERNANDEZ/NETFLIX / EFE

La presencia de Rosalía encajaría además con el fuerte despliegue preparado para esta cita, en cuanto a cortes de tráfico y movilidad. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que la artista interpretaría cinco canciones de su nuevo álbum, junto a otros temas más conocidos de su repertorio, como “La Perla”, “Berghain”, “Reliquia”, “La rumba del perdón”, “Sexo, violencia y llantas” o “La Madrugá”. En paralelo, también ha trascendido desde su entorno que se alojaría durante estos días en un hotel de lujo de la capital, concretamente en una suite del Hotel Alfonso XIII.

Cabe recordar que la artista catalana viene de actuar en Londres, en plena gira europea, y también ha interpretado un papel en la nueva temporada de Euphoria de HBO.

De Pedro Alonso a Belén Esteban: los actores y famosos invitados al estreno

A la premiere global de Berlín y la dama del armiño está previsto que acudan este viernes los actores del reparto Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, José Luis García-Pérez y Álvaro Morte. También estarán en Sevilla sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

Entre las celebrities invitadas, se esperan nombres como los de Eugenia Martínez de Irujo, Álex de la Iglesia, Belén Esteban, Anabel Pantoja, Mar Flores, Hiba Abouk, Álvaro de Luna, Mónica Cruz, Tana Rivera, India Martínez, La Zowi, Jesús Navas, Manuel Díaz y Virginia Troconis, entre otros.

Será este viernes por la tarde en las Setas de Sevilla cuando los actores posen y atiendan a la prensa, con una alfombra roja para los invitados. Después habrá una primera fiesta en la Casa de Pilatos, una Jarana Flamenca, con la que comenzarán los fastos de este estreno mundial.

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El sábado a partir de las ocho de la tarde se celebrará la fiesta La Jarana del Guadalquivir, con un gran escenario y una actuación estelar sobre el río. Sevilla espera en tensión el desenlace tras días de rumores y noticias que siguen sin estar confirmadas.