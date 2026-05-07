Tony Bancroft: «Mulan fue la primera heroína real de Disney»

Tony Bancroft es el invitado más relevante de este año al 21 Festival Animayo Gran Canaria-La isla de mi vida que se celebra hasta mañana sábado en los escenarios del Cicca, Gabinete Literario, Teatro Guiniguada y el Real de Triana. Su talento como animador está detrás de producciones tan importantes como La bella y la bestia, Aladino, Pocahontas, Hércules, El jorobado de Notre Dame o Tarzán.

Pero, por encima de todo esto, el creador norteamericano ha sido el director de Mulan, la obra que revolucionó el medio a nivel mundial a finales de los noventa. Tanto es así que se le suele considerar como el Ciudanano Kane de Walt Disney. Y él mismo es consciente de esto. «Con Mulan todo cambió a nivel técnico y visual, pero también socialmente», señala de forma contundente. «Es la primera heroína de verdad de Walt Disney». Y confiesa que lo ideó porque tuvo a sus tres hijas «y no quería defraudarlas en el futuro», añade entre risas. «Quería que tuvieran un referente muy fuerte». Y esa relación padre-hijas le llevó a crear un personaje que «no es alguien salvando el mundo sino esta chica contra todos». Pero el filme está lleno de logros técnicos prodigiosos.

La famosa estampida de los hunos por la pradera

«La famosa estampida de El rey león», recuerda, «fue realizada con imágenes por ordenador, pero estaba trucada porque había humo de por medio», pero, en este caso, en la estampida que aparece en Mulan, cuando el ejército de los hunos baja por la ladera, «el nivel técnico fue mucho más difícil ya que se hizo de forma precisa para que se viera todo con absoluta claridad». Y es que en Mulan cada fotograma es una obra artística de por si, hasta el punto de que «de los siete profesionales que trabajaron en el storyboard, seis se dedicaron a la dirección posteriormente».

Pero la presencia de Bancroft este año es relevante además porque es el presidente del jurado de la sección internacional de cortos, y porque, sin duda, su taller de hoy, a las 16.30 horas, en el del Cicca, sobre narrativa visual, es uno de los eventos más esperados de todo el festival por los aficionados a lo que seguirá una charla mañana a las 18.30.

La llamada del artista para inspirar a otros jóvenes

«Mi masterclass va de explorar toda mi carrera y hablaré de la llamada del artista para inspirar a otros jóvenes». Ahora mismo, el artista, que también trabaja como profesor e instructor en Tenesse, está desarrollado un trabajo como storyboard llamado Life the world, «una historia sobre Jesucristo, relacionado con la llamada», dice.

Un producto de dos dimensiones, «sin Inteligencia Artificial, dibujado a mano, muy importante para mí» que dirige su hermano gemelo Tom Bancroft. Pero la popularidad de Bancroft ya era importante con sus trabajos en los noventa, durante toda la explosión de Hollywood. «He trabajado en todos los clásicos», confiesa, «como animador, coordinador, desarrollador, supervisor, creador o productor». Y entre ellos destaca la supervisión que hizo del personaje del jabalí africano Pumba en El rey león «porque en todas las grandes películas de Walt Disney hay que dividir los personajes debido al trabajo extremadamente complejo que es hacer un filme de estas características».

Dos trabajos igual de interesantes

Pero como director, aparte de Mulan, en su biografía solo hay otros dos trabajos igual de interesantes. El primero, la serie Lenny & Sid, de 2003, sobre un conejo tímido y cauteloso y un ratón enérgico y descuidado que enseñan lecciones sobre paciencia, aceptación y amor al prójimo, y que fue recibida de forma jubilosa unánimemente por la crítica especializada. Y el segundo, el filme Animal Crackers, de 2017, sobre una familia que cambia radicalmente al heredar un circo, que añadía otro enfoque original a la animación. «Una película que dirigí en Valencia y donde casi todo el equipo era español», curiosamente. Para el artista todos estos títulos son fundamentales, pero él añadiría uno más, Las locuras del emperador, de 2000, un trabajo de ritmo frenético, «con un toque de locura», sobre traiciones entre los personajes durante el imperio inca.

Durante la jornada de ayer se volvieron a celebrar talleres, ponencias, masterclass con nombres como Elena Nayjar, Abraham López o Alan Bodner. El teatro Guiniguada acogió la segunda maratón de proyecciones de la sección oficial de cortos a concurso.