Carlos Tarque habla de M-Clan en el Club LA PROVINCIA

Carlos Tarque hablará sobre su grupo M-Clan en la segunda jornada del ciclo Cine Zin: Secuencias de acordes que se celebrará el próximo miércoles, 13 de mayo, a las 19.00 horas, en el Club La Provincia situado en la calle León y Castillo, 39.

En esta ocasión, se proyectará el documental M-Clan. Las calles siguen ardiendo, una propuesta dedicada a la historia de la banda murciana, referente del rock nacional desde los años noventa. Las sesión estarán moderada, como siempre, por Diego Hernández y Xavier Valiño, que conducirán el debate posterior a las proyecciones y abrirán el diálogo con los invitados y el público asistente.

Trayectoria

M Clan es una banda con una trayectoria muy larga dentro del panorama musical español, desde 1993 que se fundara el grupo liderado por Carlos Tarque hasta la actualidad, su música ha ido evolucionando, sus primeros pasos son de un estilo de Rock sureño, con mezclas de Blues y Soul. El grupo ha sacado nueve álbumes y tres discos en directo.

Las calles siguen ardiendo es un documental dirigido por Cristina y María José Martín Barcelona que repasa la trayectoria y discografía de los más de 20 años de carrera de los murcianos M-Clan. En el documental de 94 minutos podemos conocer de mano de sus propios protagonistas cómo nació y se forjó el grupo. También participan compañeros de profesión como Miguel Ríos, Fito, Ariel Rot o Leiva.

Este trabajo audivisual se incluyó en la edición especial del álbum en directo Dos noches en el Price y fue candidato a 6 nominaciones a los Premios Goya: Mejor película, Mejor dirección novel, Mejor montaje, Mejor sonido y Mejor documental.

Se trata de la segunda cita del ciclo tras centrar la primera jornada, celebrada el pasado 7 de mayo, en el grupo Submarina con la presencia periodista y escritor Fernando Navarro, especializado en música y cultura popular.

La tercera y última cita será el 22 de mayo con Ilegales 82, dedicada a la formación asturiana liderada por Jorge Ilegal, una de las bandas más influyentes del rock español. En este encuentro participará Juan Moya, director del proyecto, quien compartirá con el público detalles sobre la creación de la obra y el retrato audiovisual del grupo.El ascenso de la banda comenzó en 1981 al ganar el concurso de rock Ciudad de Oviedo, lo que les permitió grabar temas como Europa ha muerto y Princesa equivocada en un disco colectivo.

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Carlos Tarque ha llevado a cabo otros proyectos musicales. Por una parte, lideró hasta finales de 2008 otra banda llamada Rollers, en la que versionaba canciones del hard rock de todos los tiempos de bandas como The Band, Status Quo, Paul Weller o The Georgia Satellites. Y, por el otro, en 2013 creó junto a Leiva una nueva banda de versiones llamada Gran Cañón y enfocada a los clásicos del rock de los 70. En el año 2010, Tarque publicó un libro de poemas titulado Sótanos, Tierra y Montañas Rusas en colaboración con el fotógrafo Thomas Canet.◼