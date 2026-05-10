Rocío Benavent critica el techo de cristal en la animación actual

La representante de la asociación en España de las Mujeres en la Industria de la Animación, MIA, Rocío Benavent, señaló ayer que «no falta talento femenino en la animación española. Lo que falta es más perspectiva de género en las cúpulas de poder y más oportunidades de liderazgo para las mujeres». La productora, gestora y docente intervino en el Festival Animayo Gran Canaria presentando el último informe de MIA sobre la situación de la mujer en la industria de la animación junto a la artista conceptual Patricia Díaz.

El dato más revelador de la desigualdad por formatos en este Informe 2025, muestra que solo el 12,9% de los largometrajes de animación cuentan con mujeres en la dirección o codirección. La dirección técnica tiene un 0% de representación femenina y la música original también refleja una exclusión casi total con un 9,5% compuesta por mujeres.

El techo de cristal persiste con distinta intensidad en la participación global por formatos. En largometrajes, la participación global de mujeres es del 29,9% frente al 70,1% de hombres, el dato más bajo del análisis en términos generales. Le siguen los cortometrajes profesionales, con un 37,2% de mujeres versus un 62,8% de hombres; y las series, que son las únicas que esta vez presentan el panorama más equilibrado con un 38,3% femenino versus un 61,7% hombres. El único departamento que alcanza la paridad en largometrajes es el de producción con un 50% de paridad.

En el extremo, encontramos opuesto a dirección, guion y sonido que son los roles más masculinizados, y los que concentran la autoría creativa y la toma de decisiones estratégicas.

El Informe MIA 2025 también analiza la representación de personajes femeninos en pantalla y arroja resultados desiguales según el formato. En largometrajes (1.189 personajes), solo el 37,5% de los personajes principales son mujeres, y el porcentaje desciende al 35,1% en los secundarios; las villanas representan el 38,9% frente al 58,3% de villanos, y únicamente una película, El sueño de la sultana supera el 80% de personajes femenino.

Un panorama distinto

En cambio, en las series (453 personajes) los datos muestran un panorama distinto: las mujeres ocupan el 64,7% de los roles principales, suponen el 68,4% de las heroínas, y el arquetipo de princesa desaparece por completo.

Sin embargo, solo el 16.7% de los villanos son mujeres, lo que indica que la maldad sigue siendo representada mayoritariamente por personajes masculinos (83,3%). La paradoja central del Informe MIA 2025 es que las series demuestran que cuando hay mujeres detrás de la cámara —especialmente en desarrollo y dirección— los personajes femeninos ganan protagonismo, complejidad y diversidad, mientras que su exclusión empobrece lo que se ve en pantalla.