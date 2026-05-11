Canarias Tiene el Flow aterriza este jueves en Madrid con todas las entradas vendidas

La banda sonora que marca el ritmo y la vida entre las nuevas generaciones tiene acento canario. El eco de este movimiento impulsado por jóvenes creadores de Canarias llega a Madrid este jueves 14 de mayo con el volumen al máximo para sacudir la capital del país con el nuevo Flow que ha venido para quedarse. Es el nuevo sonido de las islas, un sonido urbano, de fusión de estilos y con un verbo y actitud marca de la casa que ha traspasado fronteras con artistas reconocidos que copan las listas de éxitos internacionales.

Una nueva escena urbana y sin complejos que salva la insularidad a golpe de canciones y con el aliento de los miles de seguidores que desembarca en Madrid con el festival Canarias Tiene el Flow el jueves 14 de mayo, en la mítica sala La Riviera, y en el que participa una amplia representación de artistas de toda Canarias que darán cuenta del dinamismo creativo de la escena musical isleña actual: La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal, Ventura, Julia Rodríguez y Los Blody, ganadores de Sonora 2026.

Un cartel con nueve artistas de las islas de distinto acento y carácter musical que incorporan la identidad canaria, las formas del español que se habla en Canarias y las tradiciones a su universo musical, que marcan tendencia y son referentes en su estilo en las plataformas musicales con millones de reproducciones en todo el mundo.

A estos artistas invitados se suma que en Madrid tendrá de presentadores y conductores a Karin Herrero, una de las voces más reconocibles de la radio musical en España, junto a otro símbolo de las islas, Eloísa González.

Canarias Tiene el Flow es mucho más que un festival de música urbana al uso: es un punto de encuentro, plataforma promocional y de celebración con el público del momento histórico que atraviesa la música hecha en Canarias, y que marcará un antes y un después.

La organización de Canarias Tiene el Flow desplaza hasta a Madrid un amplio dispositivo humano y técnico para la logística y producción del festival, que días antes de su celebración cuelga el cartel de aforo completo.

Proyectar el talento canario

Impulsado como una iniciativa de colaboración público-privada, Canarias Tiene el Flow nace con el objetivo de proyectar el talento musical del Archipiélago hacia nuevos públicos y consolidar una identidad propia para la escena contemporánea surgida en las islas. Y es que el sonido que se está creando en Canarias, con innumerables ejercicios de fusión que derruyen las barreras de estilo, donde lo urbano, el pop, el folk y hasta el rock se deja contaminar por otras querencias musicales, está llegando a millones de oyentes en todo el mundo. En este contexto, Canarias Tiene el Flow nace con la voluntad de dar visibilidad a este fenómeno musical al alza y reforzar y proteger esa identidad musical y los artistas que lo hacen posible: el escaparate de una generación de músicos que está llevando la escena canaria mucho más allá del Archipiélago.

Canarias Tiene el Flow es un sello de denominación de origen del nuevo sonido canario. Un proyecto que también hace historia, tal como explica el director Santi Gutiérrez: “Canarias exporta su sonido y hace historia al ser la primera y única comunidad autónoma en desarrollar una marca y una estrategia para proteger y proyectar su producto musical y a sus artistas, por lo que vamos a hacer un regalo en el mes de mayo a esta ciudad que siempre nos ha recibido a los canarios con los brazos abiertos”.

Esta primera edición de Canarias Tiene el Flow da un paso firme en favor de la proyección de música actual del Archipiélago al elegir Madrid como escaparate para una escena que ya no entiende de fronteras y que se posiciona como una de las más dinámicas del momento. ‘Canarias tiene el Flow’ no solo celebra el presente de la música hecha en las islas, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades para sus creadores, con una comunidad artística en plena expansión y con una identidad cada vez más reconocible dentro y fuera de España

El evento, impulsado por el Gobierno de Canarias con el patrocinio de CanariasPlay, Binter, Cajasiete, Arehucas y Clipper, y con la colaboración de La Casa de Canarias en Madrid, refleja la fuerza de una generación de músicos que ha conectado con nuevas audiencias gracias a plataformas digitales, festivales y giras, y que convierte a Canarias en uno de los focos más dinámicos de la música urbana y de los nuevos sonidos que marcan tendencia.

Nueve artistas canarios con Flow

Canarias Tiene el Flow presenta en Madrid un cartel artístico de excepción con las actuaciones de La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Daniela Garsal, Ventura, Julia Rodríguez o Los Blody, en una apuesta en la que tiene cabida los ritmos urbanos, las secuencias electrónicas y de baile con clara denominación de origen, pop, rock y otras propuestas sonoras.

La Pantera, todo un fenómeno en ascenso con un peculiar estilo que mezcla trap, rap y sonidos latinos, consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva generación urbana canaria; Juseph, que conecta con el público joven a través de plataformas digitales y actuaciones en directo, establecido ya como uno de los artistas más dinámicos de la escena canaria actual; y Don Patricio, con su estilo distintivo dentro del urbano español y canciones que han cruzado fronteras, convertido ya en uno de los músicos canarios con mayor proyección nacional. Tres referentes de la nueva escena musical de Canarias que estarán en directo en la sala La Riviera.

Junto a ellos, Sara Socas, referente mayúsculo del freestyle y del rap femenino en español. Su fuerza escénica y sus habilidades como improvisadora la han llevado a actuar en numerosos escenarios nacionales e internacionales, lo que la convierte en una de las figuras más destacadas del género; Ale Acosta, el productor y músico, que tras su etapa con Fuel Fandango abraza otros horizontes sonoros en una fascinante fusión de electrónica pegada a la tradición y sonidos contemporáneos, que aporta frescura al cartel y refleja la vertiente más experimental de la música canaria actual; o Daniela Garsal, artista revelación que comienza a sumar reproducciones en las plataformas a un ritmo vertiginoso, y acaba de publicar un nuevo tema en colaboración con Cruz Cafuné, uno de los referentes del género en España, y continúa consolidando una trayectoria que conecta con la nueva generación de creadores musicales de las islas.

Destacar igualmente la participación en Canarias Tiene el Flow de Ventura, un artista que combina sensibilidad y energía en directo, con la que muestra cómo la escena canaria también abraza sonidos alternativos e independientes con gran personalidad; y Julia Rodríguez, que aporta un toque singular al evento con su interpretación contemporánea del timple, instrumento tradicional de Canarias, con el que fusiona raíces culturales con arreglos modernos que amplían el abanico de estilos del cartel.

Completan el cartel de Canarias Tiene el Flow en su primera edición una banda cuyo norte es el rock de la vieja escuela: Los Blody, el nuevo sonido del rock nacional que también tiene acento canario. Ganadores de Sonora 2026 y finalistas de MadCool Talent 2026, esta poderosa banda de rockeros con letras de raperos y edad de reggaetoneros que ha llegado para comerse Madrid.

Noticias relacionadas

El flow en un documental

Además, el crecimiento del llamado ‘flow canario’ se mete en las pantallas con una propuesta inédita, una miniserie documental de dos episodios que estará disponible en exclusiva en CanariasPlay, la plataforma digital de RTVC. Con el mismo nombre del festival, la serie -estructurada en formato ‘Cara A’ y ‘Cara B’ a modo de homenaje y símbolo musical- ofrece una mirada íntima al fenómeno que está revolucionando la escena cultural del Archipiélago y la industria musical en España. Mediante testimonios, narración de los procesos creativos y experiencias personales, el documental retrata el impacto de una generación de artistas canarios que ha logrado conectar con audiencias globales sin perder su identidad e incluso ir más allá, al exportar la identidad canaria como elemento diferenciador sin perder la esencia urbana y contemporánea.