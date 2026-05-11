El Gabinete Literario acoge el proyecto artístico-literario 'Referentes de la Literatura Canaria'
La presentación contará con la participación del cronista de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico, Juan Sebastián López García; del artista Eugenio Aguiar y de la directora de la Colección Palabra y Verso, Josefa Molina
El Salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas acogerá el próximo martes, 12 de mayo, la presentación de la obra 'Referentes de la Literatura Canaria', un proyecto artístico-literario que recoge por primera vez en un solo volumen los textos y retratos a plumilla de 150 referentes de la escritura en las Islas. El acto contará con la presencia del cronista de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico, Juan Sebastián López García; de la directora de la Colección Palabra y Verso, la escritora Josefa Molina, y del artista Eugenio Aguiar, autor de los retratos a plumilla.
“Referentes de la Literatura Canaria” es un proyecto que recoge los textos, tanto en verso como en prosa, de 75 autoras y 75 autores de todas las islas, que están acompañados por los retratos a plumilla obras del artista de Guía de Gran Canaria, Eugenio Aguiar.
El libro está prologado por el Premio Canarias de Literatura 2018 y poeta de Gáldar, Ángel Sánchez.El evento contará con la participación de la Coral Polifónica de los Aparejadores de Gran Canaria. La muestra de retratos pondrá visitarse desde el 8 al 18 de mayo en la sede del Gabinete Literario. 'Referentes de la Literatura Canaria' constituye el volumen número 15 de la Colección Palabra y Verso, impulsada por la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso, bajo el sello Beginbook Ediciones.
La inauguración de la muestra de retratos y presentación del libro tendrá lugar el martes, 12 de mayo, a las 19.00 horas en la sede del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, Plaza de Cairasco, 1, Las Palmas de Gran Canaria.
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