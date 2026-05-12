Amaya Bozal: «Hago la criba antes de que salgan muchos manuscritos»

¿En qué consiste la labor de una lectora profesional?

Consiste en leer y seleccionar los manuscritos que entran en las editoriales antes de que se decida publicarlos. Pero también leo muchas obras que se presentan a los premios literarios. Leo los manuscritos que envían los concursantes y hago la criba porque todo lo que entra en los premios se lee y se informa siempre. También leo libros en inglés, italiano o francés que vienen de las ferias de otros países con la intención de que se publiquen en España. Y, sobre todo, traduzco libros de ensayos.

¿Cómo empezó a realizar este trabajo?

Empecé con 19 años. Nos venían desde las editoriales a buscar a la Universidad de Letras, aunque yo empecé realmente como traductora. Siempre he traducido muchos libros, y sigo traduciendo. Realmente hago de todo: edito, traduzco, selecciono. Antes de publicar un libro se suele pedir un informe de lectura y yo trabajo sobre todo con eso.

¿Qué media de libros se tiene que leer al día?

Puedo leer uno por la mañana y dos por la tarde. Si te dedicas a esto tienes que leer muy rápido porque debes de tener mucho volumen de trabajo.

¿Qué capacidades hay que tener para ser lectora profesional?

Capacidad de concentración, saber idiomas, y tener un criterio, que te lo da el haber leído mucho y saber para quién lees porque cada editorial tiene su línea y tienes que saber qué están buscando y conocer un poco la sociedad en la que vives porque se trata un poco de encontrar libros que estén bien y se vendan. Son muchos puntos a tener en cuenta. Por un lado, el valor literario. Por otro el valor comercial. O cuánto va a costar el libro.

¿Y hay alguna temática que ahora mismo tenga prioridad?

Ahora mismo se vende mucha novela negra. Una novela muy visual, que tenga mucho ritmo y fondo dramático con personajes que sean sorprendentes, y una buena ambientación.

¿Le ha pasado el tener alguna obra favorita, entre las seleccionadas, y que luego no se lleva el premio de la editorial?

No. Normalmente suelo acertar. Hay unos criterios muy claros para saber si una novela es buena o no. Pero luego, evidentemente, es un jurado el que decide.

¿Y cómo está el sector del libro actualmente?

Ahora mismo está viviendo una época bastante buena. Se lee mucha novela.

¿En la época de los influencers, instagramers o youtubers?

sí, porque desde la pandemia se recuperó el nivel lector. Hay muchísimos clubs de lectura en todos lados. Y ha mejorado la venta de libros además en papel.

Desde pequeño te inculcan que hay que leer si no quieres volverte un idiota. ¿Cree que es cierto?

Pues sí. Leer no solo te estructura la cabeza, mejora el lenguaje y la capacidad de redacción y expresión. Es un ejercicio necesario para el desarrollo de la mente. Se nota cuando alguien lee o no lee hasta en la forma de hablar, en el vocabulario que utiliza.

¿Cuántos libros cree que se ha leído a lo largo de su vida?

Eso no lo sé, pero sí te puedo decir que desde la pandemia se ha multiplicado por tres el número de manuscritos y algunos superan los 1500. En algunos premios formamos comités de lectura, pero sí te puedes leer una media de 100.

¿Cuáles son sus lecturas favoritas?

Básicamente clásicos. Marcel Proust, las fuentes griegas, toda la literatura rusa de Dostoyevski o Tolstoi, la novela negra de Dashiell Hammett. Tuve la suerte de estudiar filología clásica cuando había unos grandes profesores en la universidad. Siempre me gustó Javier Marías, Maggie O’Farrell que ha tenido mucho éxito con Hamnet, la poesía de escritoras como Alicia Karlsson. Pero eso es una cosa y lo que yo leo por mi trabajo otra.

¿Qué piensa destacar de su charla en la sede de la Universidad de Las Hespérides?

Es la primera vez que yo hablo de este trabajo en público. Mi trabajo es muy de estar en la sombra y tengo que guardar mucha confidencialidad. Y mi día a día es que me levanto leyendo y me acuesto leyendo. Es una profesión que a la gente le puede sorprender, pero antes de publicar un libro se hacen muchas valoraciones.

En Las Palmas están teniendo mucho éxito unas visitas a los murales de Jesús Arencibia que realiza un escritor a partir de los enigmas de un thriller suyo titulado 'El banquete de las brujas'.

Sí, es que los thrillers ambientados en ciudades están muy de moda. E incluso yo diría que el género literario canario es un género en si mismo. A mí me gusta mucho Andrea Abreu y su Panza de burro. Y hay una mucha novela negra ambientada en Canarias