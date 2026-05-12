Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desprendimiento en FamaraEspañol positivo en hantavirusAccidente GC-1Parricidio en FuerteventuraDesarrollos urbanísticos de GuanartemeTiempo en CanariasMigraña en Canarias
instagramlinkedin

M-Clan revive sus 30 años de carretera en Las Palmas de Gran Canaria

Carlos Tarque visitará el Club La Provincia para presentar el documental ‘Las calles siguen ardiendo’ antes del concierto de la banda en Santa Ana

M Clan 30 aniversario

M Clan 30 aniversario / LP / DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Club La Provincia acogerá este miércoles 13 de mayo una nueva sesión de Cinezin. Secuencias de acordes, el ciclo de documentales musicales y debates que este año estrena sede en la capital grancanaria.

La cita estará dedicada al 30 aniversario de M-Clan con la proyección de Las calles siguen ardiendo (2014), un documental dirigido por Cristina y María José Martín Barcelona que repasa la trayectoria de la banda murciana a través de su música, sus giras y su evolución artística.

Treinta años de rock, carretera y canciones

El documental, grabado durante los conciertos del 20 aniversario del grupo en el Circo Price, reconstruye el recorrido musical de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, figuras centrales de una banda que terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del rock nacional.

La película incluye además testimonios y colaboraciones de artistas como Miguel Ríos, Ariel Rot, Fito Cabrales o Leiva, entre otros. La proyección comenzará a las 19.00 horas con entrada libre y contará posteriormente con un coloquio en el que participará el propio Carlos Tarque, acompañado por los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño.

Antes del concierto en Santa Ana

La presencia de Tarque en Las Palmas llega además en un año especialmente simbólico para M-Clan. La banda celebra en 2026 sus tres décadas sobre los escenarios con una gira nacional que hará parada en Gran Canaria el próximo 18 de octubre dentro del Festival Sonora 2026, con un concierto previsto en la Plaza de Santa Ana.

“Repasaremos grandes canciones, compartiremos momentos y, sobre todo, haremos lo que mejor sabemos: darlo todo en directo”, señala el grupo sobre esta gira aniversario.

Cartel Cinezin 2026

Cartel Cinezin 2026 / LP/DLP

De ‘Carolina’ a ‘Llamando a la Tierra’

Desde sus inicios en los años noventa, M-Clan construyó un sonido muy marcado por el rock sureño, el blues y el soul.

Primero desde una etapa más cruda con discos como 'Un buen momento' o 'Coliseum', y más tarde alcanzando una enorme popularidad con canciones que terminaron formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Temas como 'Carolina' o 'Llamando a la Tierra' consolidaron definitivamente a la banda dentro del panorama musical español.

A lo largo de estos treinta años, M-Clan también ha explorado sonidos más cercanos al soul y al blues en trabajos como Memorias de un espantapájaros, 'Para no ver el final' o 'Delta'.

Cinezin mira ahora hacia Ilegales

Tras la sesión dedicada a M-Clan, Cinezin 2026 cerrará su programación el próximo 22 de mayo con una jornada centrada en la banda asturiana Ilegales y en la figura de Jorge Martínez, fallecido en diciembre de 2025.

Noticias relacionadas

La clausura incluirá la proyección del documental Ilegales 82, dirigido por Juan Moya, que revisita el nacimiento de una de las bandas más influyentes y transgresoras del rock español.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aaron confiesa el parricidio: descuartizó a su madre en Fuerteventura y tiró el cuerpo en bolsas a la basura
  2. Ocho detenidos por transportar 3.000 kilogramos de hachís en una narcolancha en Gran Canaria
  3. Matricidio en Corralejo, Fuerteventura
  4. Los propietarios de viviendas vacías podrán recibir hasta 600 euros al mes durante siete años si las destinan al alquiler asequible
  5. Horóscopo semanal del 11 al 17 de mayo de Esperanza Gracia: cambios emocionales, decisiones importantes y nuevas oportunidades
  6. La UE lo confirma: los nuevos edificios públicos construidos en España a partir de 2028 serán de cero emisiones
  7. Un cuádruple empate enviaría al CB Gran Canaria a la Primera FEB
  8. Sanidad ocultó un positivo en la travesía del MV Hondius a Canarias

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Fran 'el Pisahuevos' y su familia afrontan seis años de cárcel por blanquear las ganancias del narco

Los juegos de toda la vida, conciertos y parrandeo: descubre todos los actos del 'Arucas Piedra y Flor'

Los juegos de toda la vida, conciertos y parrandeo: descubre todos los actos del 'Arucas Piedra y Flor'

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Jhonatan Narváez se lleva el esprint de Cosenza y Ciccone se viste de rosa

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Una cena solidaria en Gran Canaria recauda 13.500 euros para familias con niños hospitalizados

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

Jóvenes y mayores crean un mural sobre el Puerto de Las Palmas en un encuentro intergeneracional

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

¿Quieres fraccionar el pago de tasas de basuras? Las Palmas de Gran Canaria simplifica la normativa para dividir las cuotas

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora

Good Franco, indie 'made in' Canarias que pone rumbo a la Península y Sonidos Líquidos impulsado por Sonora
Tracking Pixel Contents