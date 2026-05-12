M-Clan revive sus 30 años de carretera en Las Palmas de Gran Canaria

El Club La Provincia acogerá este miércoles 13 de mayo una nueva sesión de Cinezin. Secuencias de acordes, el ciclo de documentales musicales y debates que este año estrena sede en la capital grancanaria.

La cita estará dedicada al 30 aniversario de M-Clan con la proyección de Las calles siguen ardiendo (2014), un documental dirigido por Cristina y María José Martín Barcelona que repasa la trayectoria de la banda murciana a través de su música, sus giras y su evolución artística.

Treinta años de rock, carretera y canciones

El documental, grabado durante los conciertos del 20 aniversario del grupo en el Circo Price, reconstruye el recorrido musical de Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez, figuras centrales de una banda que terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes del rock nacional.

La película incluye además testimonios y colaboraciones de artistas como Miguel Ríos, Ariel Rot, Fito Cabrales o Leiva, entre otros. La proyección comenzará a las 19.00 horas con entrada libre y contará posteriormente con un coloquio en el que participará el propio Carlos Tarque, acompañado por los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño.

Antes del concierto en Santa Ana

La presencia de Tarque en Las Palmas llega además en un año especialmente simbólico para M-Clan. La banda celebra en 2026 sus tres décadas sobre los escenarios con una gira nacional que hará parada en Gran Canaria el próximo 18 de octubre dentro del Festival Sonora 2026, con un concierto previsto en la Plaza de Santa Ana.

“Repasaremos grandes canciones, compartiremos momentos y, sobre todo, haremos lo que mejor sabemos: darlo todo en directo”, señala el grupo sobre esta gira aniversario.

Cartel Cinezin 2026 / LP/DLP

De ‘Carolina’ a ‘Llamando a la Tierra’

Desde sus inicios en los años noventa, M-Clan construyó un sonido muy marcado por el rock sureño, el blues y el soul.

Primero desde una etapa más cruda con discos como 'Un buen momento' o 'Coliseum', y más tarde alcanzando una enorme popularidad con canciones que terminaron formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Temas como 'Carolina' o 'Llamando a la Tierra' consolidaron definitivamente a la banda dentro del panorama musical español.

A lo largo de estos treinta años, M-Clan también ha explorado sonidos más cercanos al soul y al blues en trabajos como Memorias de un espantapájaros, 'Para no ver el final' o 'Delta'.

Cinezin mira ahora hacia Ilegales

Tras la sesión dedicada a M-Clan, Cinezin 2026 cerrará su programación el próximo 22 de mayo con una jornada centrada en la banda asturiana Ilegales y en la figura de Jorge Martínez, fallecido en diciembre de 2025.

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La clausura incluirá la proyección del documental Ilegales 82, dirigido por Juan Moya, que revisita el nacimiento de una de las bandas más influyentes y transgresoras del rock español.