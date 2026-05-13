‘Andrea Chénier’ recrea la Francia del terror con el máximo verismo

La ópera Andrea Chénier recreará la Francia del terror en plena era revolucionaria «con el máximo verismo» y «una fidelidad absoluta a la partitura original». Así lo reconoció el director de escena, Carlo Antonio de Lucia, durante la presentación de este cuarto y penúltimo título de la 59 Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria-Alfredo Kraus, que se representará en el teatro Pérez Galdós los días 19 y 21 de mayo a las 20.00 horas, y el día 24 a las 19.00.

Un respeto por la intención del autor

«Mucha gente cree que lo fácil es seguir la partitura, pero es todo lo contrario, por eso muchos directores de escena introducen transformaciones», añadió. «Pero ser fiel a la obra original supone un trabajo enorme que nace del respeto por la intención del autor, y eso es realmente lo más difícil, pero es lo que hemos hecho nosotros porque Giordano es un genio» y quienes lo interpretan no. «La búsqueda de esta comprensión mejora al director de escena».

El escenógrafo italiano hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado por el tenor polaco Piotr Beczala (Andrea Chémier), la soprano italiana Maria Agresta (Maddalena ), el barítono armenio Gevorg Hakobyan (Carlo Gerard) que debuta en este festival, el director de la Fundación Auditorio y Teatro Tilman Kuttenkeuler, y el director artístico de Amigos Canarios de la Ópera, Ulises Jaén. El maestro Daniel Oren dirige a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Olga Santana el Coro del Festival.

Título fundamental del verismo

Se trata de la quinta ocasión en que ACO programa este título fundamental de la historia del verismo, con música de Umberto Giordano y libreto de Luigi Illica, tras los de 1973, 1984, 1996 y 2008.

«Este tipo de obras transmiten un mensaje tan grande y universal que no queda limitado a un espacio temporal» prosiguió De Lucia. «Y, aunque muchos se dejen tentar por los cambios y las adaptaciones, el mensaje es tan fuerte que debe ser puro. De hecho yo veo las emociones profundas de los cantantes desde el escenario». Ulises Jaén reconoció que «este proyecto surgió hace dos años», cuando Beczala iba a cerrar su última función en diciembre de 2025 en el Metropolitan Opera de Nueva York «y me comunicó que en mayo la volvería a hacer en las Palmas».

Jaén destacó que la ópera es «completamente fiel a lo que escribió Giordano». Por este motivo, el miembro de ACO indicó que se trata del «plato fuerte» de la temporada, pero también del reto más difícil que ha estrenado Amigos Canarios de la Ópera desde que él es director artístico.

Todos los momentos son geniales

«Es una ópera maravillosa. Si queremos intentar cortar dos minutos sería completamente imposible. Todos son momentos geniales», pero por su dificultad, también piensa que será la que «mayor satisfacción nos vaya a dar». Jaén quiso destacar el trabajo «excepcional» del director musical, Daniel Oren. «El maestro piensa que la partitura es la Biblia de la música y se tiene que respetar completamente, y el director artístico piensa igual, es muy fiel».

La soprano Maria Agresta se mostró contenta de haberse reencontrado con De Lucia con quien cantó hace muchísimos años y señaló que Maddalena es «un papel maravillo escrito con una especial sensibilidad». La soprano reconoció que «trabajar con Oren es un reto porque lleva una idea hasta el final de forma increíble» y que la obra se puede resumir en la frase «nuestra muerte es el triunfo del amor» porque, para ella, «esta es la obra del triunfo del amor en todos los sentidos: por la patria, por la persona amada, el sentido de la amistad y el sentido del sacrificio».

Finalmente, Piotr Beczala destacó que el modo de trabajar en Gran Canaria les permite «poner todo nuestro corazón y alma» en la música y en las representaciones subrayando que Andrea Chénier se ha convertido en uno de sus roles favoritos. «A veces te sorprendes con las versiones ilógicas que se hacen de algunas producciones por otros escenarios. Pero cuando vamos a Las Palmas no tenemos que preocuparnos por eso. Es una temporada de ópera que trabaja para el público»

La trágica historia del poeta y su amante

La ópera de Giordino narra la historia del poeta francés André Chénier que fue ejecutado durante la Revolución Francesa junto a su amante. A lo largo de la trama, el protagonista se ve envuelto en las tensiones políticas de la época mientras vive una intensa historia de amor con Maddalena di Coigny, de quien Carlo Gérard también está enamorado, y que culmina en este desenlace trágico. «Gerard, que antes era siervo de Maddalena, se convierte en un alto funcionario tras la revolución y acusa falsamente a Andrea», aclara Ulises Jaén. «Pero cuando ve que Maddalena solo cede ante sus peticiones para que no lo mate se da cuanta del abuso y lo inútil de sus celos y retira la denuncia, pero el jurado ya lo ha condenado», añade. La ópera es «un hito del verismo», añade, «donde los cantantes se expresan con toda la pasión a diferencia del bel canto».