Carlos Tarque: «La música debe ser una pasión, no un trabajo»

«La música debe ser una pasión y no un trabajo», aseguraba el cantante Carlos Tarque, líder de M-Clan, el pasado miércoles en el Club LA PROVINCIA. El veterano músico intervino en la segunda jornada del ciclo Cinezin: Secuencias de acordes que se celebra en este espacio en la calle León y Castillo 39, que se inició el pasado 7 de mayo con Supersubmarina, y concluirá el próximo 22 de mayo con Ilegales 82 dedicada a la formación asturiana con la presencia del director del proyecto Juan Moya.

Como siempre, el debate fue dirigido por los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño, tras la proyección del documental biográfico Las calles siguen ardiendo.

No hay final a nivel de público

«Cada vez me resulta más increíble que siga adelante porque lo normal es que los grupos tengan su momento y luego se disuelvan, pero nosotros a nivel de público no vemos el final», señaló Tarque nada más empezar. «Cuando éramos más jóvenes tocábamos todo lo que podíamos, hacíamos locuras de seis conciertos seguidos con viajes de muchos kilómetros de por medio que nos ha costado disgustos pero ahora vamos más tranqui», añadió. Tarque reconoció que para un grupo lo más importante son los comienzos, «como para nosotros grabar un disco en EEUU», pero ahora «el mundo ha cambiado con internet».

Menos rockeros en sus conciertos

El líder de la banda murciana reconoció que M-Clan cambió de sonido «porque veíamos que cada vez venían menos rockeros a vernos» y opinó que el hecho de que «ACDC haga siempre el mismo disco puede ser un aburrimiento o una maravilla». Pero en su caso, el cantante subrayó que «a mí no solo me gusta el rock sureño de los setenta, sino también el funk y el pop» por lo que ese cambio era también una necesidad artística.

«Alejo Stivel nos ayudó mucho, y una vez que pierdes ese miedo empiezas a ser más libre. Si te equivocas, pues te has equivocado, pero la vida es así», aclaró. Sin embargo, comprende el shock que entre los rockeros provocó que «del underground minoritario pasara a ser todo lo contrario».

La música por internet

Tarque reflexionó sobre el consumo de música actual y el hecho de que cueste tan poco conseguir la música por internet la desvirtúa un poco. «No es o mismo ir a una tienda y conseguir un disco para el que tenías que ahorrar un mes y luego escucharlo en mi casa, que ahora te lo pasen por el móvil, le dediques diez segundos y no le das ni una oportunidad», opinó.

Tarque también aclaró que grabar con Inteligencia Artificial se nota. «Lo que me preocupa es pensar que eso pueda ser viable. Y pueda haber un momento en que no sea necesario que haya un ser humano detrás». Pero lo cierto es que «la IA no existe en mi mundo».

Cinco cabezas ven más que una

El músico opinó que «nuestro éxito fue la labor de grupo porque cinco cabezas ven más que una. Ser un solista tiene que ser muy difícil». A lo que añadió que «para hacer una buena canción tiene que haber algo, que te llene lo que haces, y si puedes vivir de eso ya es un éxito porque es muy difícil».

Sobre sus canciones favoritas de M-Clan el artista reconoció que «las más profundas me emocionan más», y citó títulos como Para no ver el final «que es como una ranchera eléctrica» o Miedo «que tiene una profundidad de pérdida». Y bromeó diciendo que «en mi funeral yo querría que se escuchara Se va el caimán». El músico también reconoció que «no soy muy descubridor de música nueva, pero el que canta su mal espanta, la música te libera y a mí me ha servido para sentirme mejor».

Tarque también concluyó que el documental «está muy comprimido, se pasa por encima discos que nos costaron un año y medio y que fueron vivencias intensas. Parece un culebrón porque aparecen y desaparecen tantos personajes. Pero ha habido más músicos». Y aclara también que «tampoco íbamos a hacer una biografía sensacionalista en plan sexo drogas y rock and roll, que algo de eso ha habido», pero ahora han tenido una pequeña lucha con la discográfica sobre «por qué este documental no está en plataformas»