El ritmo canario hace bailar a más de dos mil personas en Madrid

La movida canaria desembarcó en Madrid ayer, cuando muchos se declararon por primera vez canarios, sin importar dónde hubieran nacido. Y todo fue culpa de Canarias Tiene el Flow. Tal y como declaró uno de los presentadores del concierto que celebró su primera edición en la Sala La Riviera, Karin Herrero, «la movida madrileña no es nada al lado de la movida canaria». Y nadie pudo rebatirle tal afirmación porque la primera edición del festival colgó el cartel de entradas agotadas, reunió a más de una decena de artistas de las Islas y sorprendió al público, además, con algunos nuevos temas de sus cantantes favoritos.

Después de varias horas, incluso días, esperando para entrar al recinto y disfrutar de sus ídolos, el público accedió a la sala pasadas las seis de la tarde y allí recibieron los más variados detalles canarios, desde las emblemáticas chocolatinas Tirma, detalle de Binter, hasta gorros con los que perfectamente podrían ponerse bajo el Sol de las playas canarias, y lucieron los colores de la bandera tricolor en sus caras gracias a pinturas faciales.

Entre los outfits que lució el público, se combinaron las camisetas de Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas con muchas banderas de Canarias que lucieron tanto los isleños que se trasladaron hasta Madrid para el evento como aquellos peninsulares que ayer sintieron el flow, y eso les volvió un poquito más canarios.

Julia Rodríguez, Sara Socas y Los Blody. / JOSÉ NOVELLE

Este concierto se convirtió, inesperadamente, en un plan familiar y por eso el público fue de lo más variopinto ayer en la Sala La Riviera. Entre los invitados que no se quisieron perder la cita hubo tanto rostros canarios como nacionales. Los viceconsejeros de Presidencia y de Comunicación y Relaciones con los Medios, Alfonso Cabello y Jonathan Domínguez, o la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, estuvieron presentes en el concierto, junto a otros rostros conocidos como el actor canario Ciro Miró o el humorista también isleño Ignatius Farray.

Incluso aquellos músicos que no estuvieron programados en esta primera edición de Canarias Tiene el Flow también estuvieron presentes en la Sala La Riviera. Así, sonaron los acordes de Vivo en un archipiélago, que después de varias versiones a lo largo de los años, recientemente ha hecho tan viral Quevedo en su último disco.

Se encargaron de romper el hielo antes del inicio del concierto OM Domínguez y Derque con un espectáculo en el que combinaron el sonido del timple con el rap. «¿Qué pasa, Madrid?», saludó el ganador de Sonora 2025 pasadas las seis y media de la tarde en la capital de España. «Hoy vine a Madrid, me dejé en casa el corazón», arrancó cantando OM Domínguez entre los vítores del público.

El ritmo canario hace bailar a más de dos mil personas en Madrid / La Provincia

Valentina, la de Sabinosa, estuvo presente en el recuerdo de los cantantes en diferentes momentos de la velada. «No nos podíamos ir de otra manera», reconoció OM Domínguez, quien llamó a que «no se nos olvide nuestra raíz ni nuestra semilla, porque el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber a dónde va», declaró antes de que llegara «toda la jarana».

Julia Rodríguez llevó «el corazón de Canarias en sus dedos» y demostró por qué en la pasada edición de los Premios Canarios de la Música se convirtió en la gran triunfadora al hacerse con los principales galardones de la última edición. La joven de Fuerteventura, hija del mítico El Colorao, salió sola al escenario y no le hizo falta ninguna otra compañía que la de su timple para enamorar al público que no tardó en corear sus canciones. Aunque tan solo actuó durante diez minutos, dejó al público totalmente enamorado de su primer disco, Hacia la vida, e invitó a los asistentes a seguir disfrutando de su arte puesto que próximamente ofrecerá un concierto de folías también en la capital.

Famara se hizo presente en la Sala La Riviera con la llegada de Ale Acosta y su música; unos temas que las primeras filas de público no dejaron de corear en toda su intervención. «Buenas noches Madrid, o Canarias, no sé de dónde hay más gente ahora mismo», saludó el lanzaroteño antes de animar a bailar a todo el público. Y Valentina volvió al escenario con la canción que le ha dedicado Acosta en el que es su primer disco en solitario, El Porvenir. «Aunque estamos en mayo, a los canarios nos da igual y siempre sentimos que estamos de Carnaval», relató el también productor antes de rendir su particular homenaje a Las Revoltosas, la primera murga femenina de Canarias. Así, el ritmo de las batucadas, tan propias de las carnestolendas isleñas, se hizo presente en La Riviera.

La bandera canaria se dibujó durante el lanzamiento de ‘La farola’, la colaboración entre Julia Rodríguez y Ale Acosta. / JOSÉ NOVELLE

Canarias Tiene el Flow fue el escenario elegido por Acosta y Julia Rodríguez para estrenar una novedosa colaboración, La farola. Los míticos versos de la canción popular adquirieron un nuevo sentido en este tema que empasta a la perfección el timple y la música electrónica.

A continuación fue el turno de Los Blody, uno de los dos ganadores este año del «mayor concurso de música de Canarias», Sonora, en el que el grupo mitad tinerfeño, mitad madrileño se hizo con un pasaporte directo para este novedoso festival. «Los putos Blody han llegado a Madrid», cantó el joven Daniel Coronado en su tema Fantasmas, el primero de los tres que tocaron en lo que fueron algo más de diez minutos de puro rock enérgico. El tinerfeño no pudo ni parar de rapear para presentar su proyecto, con el que tocará el próximo mes de julio en el Mad Cool Festival. «Voy a ser artista hasta el día en que me muera», afirmó rotundo.

Junto a Karin Herrero, Toni Moret, también fue maestro de ceremonias durante la velada en la que Izan Negrín, Premio Semilla Canaria en los Premios Tradición y Folklore 2026, dejó a todos boquiabiertos con su destreza con el silbo gomero. El tinerfeño Ventura fue el siguiente en salir al escenario con su espíritu de honra de barrio. «Yo me siento orgulloso de ser canario», afirmó antes de interpretar temas como Aplatanao o Magua. Riñas entre las provincias canarias como qué es mejor, una chuletada o un asadero, aparecen en las canciones de esta voz emergente que, vestido de blanco y solo en el escenario, se hizo con los aplausos del público. Tras años «tirado» en Madrid, ayer triunfó en La Riviera, afirmó antes de dar paso a Daniela Garsal, quien presentó algunas de las canciones que ha lanzado en las últimas semanas, como 8 cositas. Finalizó con Qué cruel, que despertó numerosos vítores del público, que fue creciendo considerablemente según iba transcurriendo la tarde a la orilla del río Manzanares.

La rapera tinerfeña Sara Socas fue la siguiente en salir al escenario para demostrar por qué ha sido uno de los nombres más destacados del género en los últimos tiempos dentro y fuera de Canarias. Desde hace años se ha labrado una carrera fuera de las fronteras isleñas, lo que ayer se vio reflejado en el calor que recibió por parte del público, que con sus gorros de Canarias Tiene el Flow se movió al unísono, como una auténtica ola de las aguas del Archipiélago. Bonmatí, All Star y Siente fueron las canciones que interpretó antes de sorprender al público con una improvisación que casi hizo caer abajo La Riviera.

Don Patricio afirmó que echaba de menos algunos nombres en el cartel de esta primera edición de Canarias tiene el flow. Turbulencias fue el primero de los temas interpretados por el herreño que, como recordó, fue el primero de los isleños en protagonizar una de las famosas sesiones de Bizarrap.

Tras la propuesta de Don Patricia llegó el turno de Juseph, el joven y talentoso cantante de Gran Canaria que calentó al público antes del plato fuerte de la noche, La Pantera. No en vano, varias decenas de asistentes acudieron a los exteriores de La Riviera días antes para hacer cola y entrar los primeros al recinto porque querían ver en primera fila a su ídolo. La Pantera hizo las delicias del público puesto que Lucho RK se subió de sorpresa –incluida para el propio cabeza de cartel– al escenario para interpretar alguno de los grandes temas de la escena actual de la música urbana en Canarias y en España, como Bane.

A través de camisetas y bolsos, la esencia de esta primera edición de Canarias Tiene el Flow se queda ahora presente en Madrid más allá de la celebración de este concierto histórico que ya calienta motores para una segunda edición que está prácticamente asegurada.