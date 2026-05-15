El dúo TyRak lleva su sonido fresco e hipnótico a La Juntadera

El dúo grancanario TyRak llevará su sonido fresco, hipnótico y ecléctico este sábado, 16 de mayo, a las 20.00 horas, al local La Juntadera en la calle Profesor Lozano, nº 23, en El Sebadal.

Organizado por colectivo Cosco, el concierto incluirá una apertura protagonizada por Kaeru Oto y Oliver Berhmann con la pieza audiovisual Sebadaling, y la participación del trío de guitarra, bajo y batería The Slav Defense.

Mezcla de géneros como electrónica, jazz, metal, drum and bass

TyRak está formado por Tyko Westermarck (batería) y Raquel López Sánchez (theremín y sintetizadores) que llevan un año y medio mezclando géneros musicales como la electrónica, jazz, metal, drum and bass, reggae y salsa.

Tyko tiene una amplia experiencia tocando anteriormente en el grupo Gozerk y jam sessions de improvisación en diferentes lugares en la naturaleza, mientras que la incorporación de Raquel a la escena musical grancanaria es más reciente.

Influencias que van de Mezerg a Snarky Puppy

Entre sus influencias se encuentran formaciones como Mezerg, Pendulum y Snarky Puppy y ya tiene publicadas varias canciones a modo de vieoclips como Freedom 32, Encrucijada y un video corto de Breaking the Habit.