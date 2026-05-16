Los inicios del grupo Ilegales, en el club LA PROVINCIA

El ciclo de proyecciones y debates Cinezin: Secuencias de acordes llega a su recta final con su tercera y última propuesta este viernes, 22 de mayo, a las 19.00 horas, en el Club LA PROVINCIA (calle León y Castillo, 39) a través de una jornada dedicada al grupo asturiano Ilegales.

En esta ocasión se proyectará el documental Ilegales 82 y participará como invitado Juan Moya, director del proyecto, quien compartirá con el público detalles sobre la creación de la obra y el retrato audiovisual del grupo.

El evento será presentado, como siempre, por los periodistas Diego F. Hernández y Xavier Valiño que introducirán el debate entre los asistentes. Liderada por Jorge Martínez, Ilegales fue una de las bandas más influyentes del rock español. El ascenso de la banda comenzó en 1981 al ganar el concurso de rock Ciudad de Oviedo, lo que les permitió grabar temas como Europa ha muerto y Princesa equivocada en un disco colectivo.

En 1982, el productor Paco Martín impulsó la grabación de su primer álbum, Ilegales. Este trabajo se caracterizó por un estilo contundente, con letras concisas que reflejaban una visión nihilista del ambiente urbano marginal, donde la violencia y la delincuencia eran temas recurrentes.

Clásicos del pop español

Temas como Tiempos nuevos, tiempos salvajes; Yo soy quien espía los juegos de los niños; Heil Hitler u Hola Mamoncete se convirtieron inmediatamente en clásicos de la historia del pop nacional. Pero lo más curioso es que esta irreverencia, inédita hasta ese momento en la música española, se convertiría inmediatamente en un fenómeno sociológico y un éxito de ventas masivo en todo el país.

Sin embargo, este primer álbum ya dejaba entrever también la personalidad sensible de Jorge, capaz de componer baladas de alto calado emocional como La casa del misterio y que posteriormente iría desarollando a lo largo de su discografía en títulos como Para siempre, Enamorados de Varsovia, Cara al peligro, Ángel exterminador o Regreso al sexo químicamente puro. E incluso había una tercera cara de su personalidad y era la pasión de Martínez por el humor absurdo en canciones en este disco debut del tipo Problema sexual que también tendría su continuación en discos posteriores con piezas tan surrealistas como Soy un macarra, Mala suerte o Lavadora Blues.

Ilegales 82 nos muestra el origen de una banda que, haciendo frente a todo tipo de dificultades, consiguió grabar un álbum con el que llegarían a lo más alto del rock español y que se convirtió en un disco fundamental del género en nuestro país. Ilegales 82 revisita, 40 años después, de la mano de Jorge Martínez, cómo fue la gestación de ese álbum, Ilegales, y retrata a una banda y una generación en un momento clave y repleto de contradicciones: el inicio de la democracia en España.

Un documental que narra cómo fue la consolidación de todo un proyecto. El origen de un grupo que sonaba bien y que tenía una actitud y una energía apabullantes; todo lo que gusta de una banda de rock auténtica en todos los sentidos. Desde entonces y hasta el fallecimiento de Jorge Martínez el pasado 9 de diciembre, el grupo sacó un total de 13 álbumes oficiales y tres discos en directo. Todos fueron álbumes interesantes en los que el músico asturiano daba su versión siempre deslenguada y directa de los géneros clásicos del rock, desde el blues hasta el country, pasando por el honky tonk.

En 2022, coincidiendo con el 40 aniversario de la formación, se publica La lucha por la vida, álbum de colaboraciones en el que se muestra el amplio números de artistas que admiraban al grupo sinceramente: Niño de Elche, Coque Malla, Loquillo, Andrés Calamaro, Gustavo Parisi, Iván Ferreiro, Enrique Bunbury, Luz Casal, etc.

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