Yandel trae su fusión de urbano y sinfónico a Gran Canaria
El puertorriqueño actuará el próximo 24 de julio en el Auditorio Parque San Juan de Telde en su único espectáculo en Canarias
Yandel llegará a Gran Canaria el próximo 24 de julio con Yandel Sinfónico, la revolucionaria propuesta artística que ha transformado el formato de los conciertos urbanos al fusionar los grandes éxitos del artista puertorriqueño con la fuerza, la elegancia y la emoción de una orquesta sinfónica en directo.
La actuación tendrá lugar en el Auditorio Parque San Juan de Telde y supondrá el único concierto en Canarias de un espectáculo internacional que ha despertado una enorme repercusión por su innovadora manera de reinterpretar la música urbana desde una dimensión escénica, visual y emocional completamente diferente.
Lejos de ser un concierto convencional, Yandel Sinfónico se ha consolidado como una experiencia inmersiva de gran formato capaz de romper las barreras entre géneros y llevar el reggaetón a un territorio artístico inédito. El espectáculo reinventa canciones que han marcado a toda una generación a través de sofisticados arreglos orquestales, una cuidada dirección musical y una producción audiovisual bien diseñada.
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