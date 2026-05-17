15.000 muertes menos al año

Una demanda que llevan años reclamando los profesionales de emergencias médicas, pero de la que solo se habla cuando se produce la situación -sobre todo cuando su desenlace es mortal-, o en el día mundial de los primeros auxilios, que se celebra cada año, desde el 2000, el segundo sábado de septiembre: ¿por qué los protocolos para actuar ante un atragantamiento, una parada cardíaca o una hemorragia sangrante no los conoce a fondo toda la población, cuando son fáciles de enseñar y aprender y podrían salvar miles de vidas?

Los profesionales de las emergencias sanitarias llevan muchos años lanzando reclamaciones similares a partir de lo que ven en su día a día y lo que confirman las cifras médicas oficiales. Cada año, 30.000 españoles sufren una parada cardíaca súbita en entornos extrahospitalarios y solo el 5% sobrevive. «Obviamente, no todos los infartos son recuperables, pero muchos de los que se producen en espacios públicos o domésticos podrían salvarse si alguien que estuviera cerca de esa persona supiera aplicarle unas sencillas técnicas de reanimación cardiopulmonar para mantenerla con vida hasta que llegue la ambulancia», explica Miguel Assal, técnico de emergencias sanitarias, que lleva 18 años salvando vidas en situaciones de este tipo y cuatro divulgando nociones de primeros auxilios en las redes sociales, con libros y manuales y a través de conferencias.

Esta casuística opera de manera semejante con los atragantamientos, que cuestan cada año la vida a unas 3.000 personas en nuestro país. «Si todo el mundo supiera hacer bien la maniobra de Heimlich, la mayoría de esas muertes no se producirían», advierte Assal, que subraya el valor crítico que tiene el tiempo en ese tipo de situaciones. «En una obstrucción de las vías respiratorias, el margen para salvar al paciente son tres minutos; en una parada cardíaca, ocho minutos; en una hemorragia sangrante, 20 minutos. A menudo, cuando llegamos en la ambulancia, ya es demasiado tarde. Si las técnicas de primeros auxilios fueran de dominio público, cada año se podrían evitar más de 15.000 muertes», calcula este enfermero experto en situaciones de emergencias.

Las cifras están ahí, los infartos, los atragantamientos y los cortes sangrantes se producen a diario, y causan un montón de muertes que no se darían si la población supiera cómo actuar en ese momento tan crítico.

«Sorprende el gran interés que la gente muestra hacia estos aprendizajes, y lo agradecidos que están cuando se los impartes», destaca Assal, cuyos contenidos en Youtube, Instagram y Tiktok acumulan decenas de miles de visualizaciones. «Si un simple vídeo de primeros auxilios puede salvar una vida, pensemos en cuántas muertes se podrían evitar si nos tomáramos esto en serio», subraya.