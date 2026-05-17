Daniela Garsal reivindica el papel de las mujeres en el urbano canario: “Ya no somos una excepción”

La voz de Daniela Garsal sonó en Madrid con acento canario y con un mensaje que va más allá de una actuación. La artista grancanaria, una de las nuevas voces de la escena urbana del Archipiélago, atendió a La Provincia durante la celebración de Canarias Tiene el Flow para reflexionar sobre la presencia de las mujeres en un género que durante años ha estado dominado por nombres masculinos, pero que cada vez abre más espacio a discursos, estilos y sensibilidades distintas.

Una escena que empieza a cambiar

Garsal defendió que la presencia femenina en el urbano ya no debe entenderse como una rareza ni como una cuota dentro de los carteles. Su mirada apunta a una transformación más profunda: la de una generación de artistas que ha dejado de pedir permiso para ocupar escenarios, playlists y conversaciones. En ese contexto, la cantante subrayó la importancia de que las mujeres puedan mostrarse desde lugares diversos, sin tener que responder a un único molde ni cargar con la presión de representar a todas.

La artista habló desde una posición que conoce bien. Su propuesta se mueve entre el R&B, el pop, el soul y los sonidos urbanos, con una identidad que no se limita a una etiqueta cerrada. Esa mezcla también forma parte del momento que vive la música canaria: una escena amplia, reconocible y cada vez más exportable, donde conviven el rap, el reguetón, la electrónica, el pop alternativo y hasta referencias de raíz.

Quién es Daniela Garsal

Daniela Garsal es el nombre artístico de Daniela García Salazar, cantante nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1999. Su trayectoria empezó a tomar forma a partir de 2020, con colaboraciones, lanzamientos propios y una línea sonora marcada por influencias del R&B, el soul, el pop y los ritmos latinos. En los últimos años se ha consolidado como una de las figuras emergentes más interesantes de la nueva ola canaria, con canciones como Qué Cruel, junto a Cruz Cafuné, y otros trabajos en los que combina melodía, vulnerabilidad y actitud.

Qué es ‘Canarias Tiene el Flow’

Canarias Tiene el Flow nació como un escaparate de la música actual hecha en las islas y celebró su primera edición en la sala La Riviera de Madrid. El evento reunió a artistas como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura, Julia Rodríguez, Los Blody y la propia Daniela Garsal, con el objetivo de mostrar fuera del Archipiélago el momento de efervescencia que atraviesa la creación musical canaria.