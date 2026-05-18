Selena Millares rescata la vida del republicano José Almoina en 'Al calor de tu nombre', una novela sobre el exilio y el amor

La historia del siglo XX está llena de nombres que se intentaron borrar. Personas que atravesaron guerras, fronteras y dictaduras y quedaron suspendidas en un territorio ambiguo entre la memoria política y el olvido. Uno de esos nombres es el de José Almoina. Republicano gallego, militante socialista, intelectual, profesor y exiliado, su vida quedó atrapada entre algunos de los episodios más convulsos del pasado siglo: la Guerra Civil española, el régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana o el largo exilio latinoamericano.

Ahora, la escritora grancanaria Selena Millares convierte esa trayectoria en el corazón de Al calor de tu nombre, una novela que se presenta el próximo 16 de junio, a las 19.00 horas, en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.

Millares utiliza la figura de Almoina para levantar un relato donde la Historia se convierte en una fuerza que irrumpe violentamente en la vida privada, con una obra que sigue el recorrido del intelectual gallego y de su esposa, Pilar, desde los años previos a la guerra en España hasta la huida por Francia, el exilio caribeño y la posterior llegada a México.

A través de ese itinerario aparecen la persecución ideológica, la cárcel, la separación, el espionaje, la propaganda, el miedo y la pérdida, pero también la necesidad de sostener el amor y la dignidad en medio del derrumbe.

Carga emocional

Con una prosa intensa y de gran carga emocional, Al calor de tu nombre explora cómo los conflictos políticos atraviesan los cuerpos y las relaciones personales. Así, la autora sitúa a sus personajes en un tablero marcado por la violencia y la incertidumbre, donde cada decisión implica supervivencia, lealtad o traición.

La novela reconstruye también uno de los episodios más singulares de la biografía de José Almoina: su cercanía al régimen de Trujillo en República Dominicana. Tras llegar exiliado al país caribeño en 1939, trabajó como profesor y terminó entrando en el entorno del dictador, llegando incluso a ocuparse de su secretaría particular y de la educación de su hijo. Esa relación ambigua con el poder marcaría el resto de su vida. Millares convierte ese episodio en un territorio narrativo atravesado por la tensión moral, el miedo y el doble juego político.

En uno de los fragmentos de la novela, Almoina reflexiona sobre la supervivencia: «Tal vez sí, tal vez suceda otro milagro, ¿por qué no? Como el milagro de haber llegado vivo hasta aquí después de tantos años huyendo». En otro pasaje, el personaje se ve obligado a asumir el papel de espía mientras escucha cómo Trujillo presume de sus vínculos con los submarinos nazis y de los acuerdos clandestinos del régimen dominicano durante la Segunda Guerra Mundial. La novela avanza así entre el thriller histórico político y el drama íntimo.

Amor como refugio

Por otro lado, el libro coloca en el centro la historia sentimental entre José y Pilar: la relación entre ambos funciona como refugio frente a la violencia y como último espacio de resistencia ante el exilio y la desposesión.

La novela insiste en cómo las grandes tragedias históricas terminan sedimentándose en los vínculos más cotidianos: la espera, la distancia, las cartas, la incertidumbre o la imposibilidad de construir un hogar estable.

A pesar de estar ambientada en el siglo pasado, la obra dialoga con debates contemporáneos, como la fragilidad de las democracias, la instrumentalización del miedo, la migración forzada, la persecución política más allá de las fronteras o la disputa por la memoria colectiva, temas que atraviesan un relato que encuentra sus ecos en el presente.

Poeta, narradora y ensayista, Selena Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) es catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid y ha desarrollado una extensa trayectoria académica y literaria entre Europa y América. Autora de novelas como El faro y la noche o La isla del fin del mundo, además de poemarios y ensayos, su escritura ha transitado con frecuencia por los territorios de la memoria, la identidad y el desarraigo.

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Con Al calor de tu nombre, la autora regresa ahora a una materia profundamente ligada a la historia del exilio español y a las cicatrices políticas del siglo XX, desde una escritura que combina documentación histórica, intensidad emocional y pulso narrativo para rescatar la vida de un personaje complejo y contradictorio.